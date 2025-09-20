Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Narcolancha intervenida (Guardia Civil)

Nuevo caso de accidente derivado de la persecución a narcotraficantes en las aguas de Cádiz. Un ocupante de una narcolancha ha muerto la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido al colisionar contra una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, según ha informado la agencia EFE.

El suceso ha ocurrido durante una vigilancia de la Guardia Civil en aguas del Estrecho de Gibraltar próximas a Cala Arena, en Algeciras. La embarcación, cargada de hachís, ha chocado contra el barco ‘Río Navia’ del Instituto armado. Como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha, mientras que otro ha resultado herido. Se desconoce el número de personas que iban a bordo.

Entre 2024 y 2025, han muerto, por lo menos, cinco personas mientras trabajaban en una actividad ilegal de narcotráfico en Cádiz. Esto se suma al conocido suceso de Barbate, donde dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida tras ser arrollados por una narcolancha en la localidad gaditana.

Muere un hombre en una narcolancha

El nuevo episodio de violencia por el narcotráfico ha terminado con la muerte de un hombre. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias precisas del hecho. Se desconoce si el Servicio Marítimo de la Guardia Civil estaba realizando una patrulla habitual o una operación concreta.

En este caso han sido las aguas de Algeciras las que han sufrido el suceso. La costa gaditana vive episodios de narcotráfico de forma frecuente, por su proximidad con Marruecos, uno de los principales exportadores de hachís, y su enclave geográfico al ser la puerta a Europa.

(Noticia en ampliación).