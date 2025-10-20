España

Alejandro, hijo de María Jiménez, pone a la venta las joyas personales de la artista: el amplio catálogo y los precios

La cantante falleció en septiembre de 2023 y desde entonces su hijo se encarga de mantener vigente su legado

María Jiménez en una
María Jiménez en una imagen de archivo. (Europa Press)

El legado de María Jiménez sigue vivo gracias al recuerdo de sus fans, para quienes su música es inigualable. Pero especialmente de la mano de su hijo Alejandro, quien dos años después de su fallecimiento se encarga de que el icono en el que se convirtió su madre continúe presente.

El único vástago de la artista de Se acabó no solo maneja sus redes sociales, que mantiene actualizadas, también un llamativo negocio que lleva días sorprendiendo a sus seguidores de Instagram. Tal y como anunció en una publicación, ha decidido poner a la venta diferentes objetos que pertenecieron a su madre.

Alejandro ha seleccionado una serie de pulseras y collares que la cantante fue adquiriendo a lo largo de su vida y a los que ahora ha colgado el cartel de ‘se vende’. Se trata de piezas únicas, tal y como se muestra en la página web de la cantante, cuyo precio varía entre los 18 y los 150 euros, según el artículo que se elija. En su mayoría son piezas de bisutería de plástico, pero también hay algunas confeccionadas en aleaciones metálicas.

María Jiménez y su hijo,
María Jiménez y su hijo, Alejandro Jiménez en una imagen de redes sociales. (Instagram)

Según se van vendiendo, el gaditano va reponiendo la web con nuevos artículos. Tal es el éxito que está teniendo su iniciativa, que avisa con un mensaje de que “debido al volumen de pedidos tardaré en enviar los pedidos unos días”.

Como ha explicado el propio Alejandro en respuesta a algunos mensajes recibidos a través de las redes sociales, ha decidido poner a la venta estos objetos porque quiere compartir esos recuerdos de su madre. Además, admite que no tiene espacio físico para guardarlo todo.

Pero esto no es lo único. La idea de Alejandro Jiménez, según ha afirmado a Jaleos, es vender otro tipo de pertenencias como bolsos o ropa, después irán artículos de más volumen para los que contará con la ayuda de una casa de subastas.

La casa de María Jiménez en Cádiz, disponible para alquiler turístico

De manera paralela, el hijo de María Jiménez y Pepe Sancho decidió a mediados de este año convertir en alquiler turístico la vivienda que la artista tenía en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Una propuesta pensada tanto para sus admiradores como para quienes buscan una experiencia distinta en la costa gaditana, pues está cerca del mar.

Estancias de la vivienda que
Estancias de la vivienda que perteneció a María Jiménez y que alquila su hijo. (Booking)

La vivienda que pertenecía a la artista está ubicada en una parcela de 2.000 metros cuadrados. La propiedad está ubicada en la ciudad de Cádiz y distribuida en cuatro apartamentos independientes de 25 metros cada uno, todos decorados con el estilo vibrante y colorido que caracterizaba a la cantante. Predominan los tonos rojo, rosa y turquesa, y cada habitación cuenta con baño, ducha y nevera privados. La ‘cocina’, de uso compartido, se encuentra al aire libre y está equipada con microondas, hervidor, cafetera y plancha. También hay zonas comunes para comer en el exterior.

El precio por noche ronda los 140 euros, aunque puede aumentar hasta 175 euros en fechas clave, como la segunda semana de agosto. La vivienda se encuentra en la urbanización San Andrés Golf, una zona tranquila y bien comunicada que destaca por su campo de golf de 18 hoyos. Para los aficionados al deporte, se ofrece además un buggy disponible por 30 euros adicionales.

