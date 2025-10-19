España

Un osteópata recomienda dos ejercicios para aliviar el dolor cervical: “Está relacionado con las malas posturas”

Sigue estos pasos para evitar mareos y molestias

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece David, un osteópata

El dolor cervical es uno de los problemas más frecuentes en la actualidad. El uso prolongado de dispositivos electrónicos, el estrés y la falta de actividad física son algunas de las causas más comunes.

David, un osteópata que publica contenido en su cuenta de TikTok (@recuperacionfuncional), ha subido un vídeo en el que habla de este tema más en profundidad. “Está relacionado con las malas posturas”, señala el experto como el motivo principal que origina estas molestias.

Cómo eliminar el dolor

Según explica David, la causa principal del dolor cervical suele estar directamente relacionada con una mala postura. Por ello, la clave para aliviar estas molestias pasa por corregir la alineación del cuerpo y fortalecer la zona. En su vídeo, propone dos ejercicios sencillos que pueden realizarse en casa y que ayudan a estirar y descargar la musculatura del cuello y la parte superior de la espalda.

El primero se realiza de pie, frente a una pared, a una distancia aproximada de medio metro. Hay que apoyar ambos codos sobre la pared y entrelazar los dedos por detrás del cuello. A continuación, se contraen los glúteos y se deja caer lentamente el cuerpo hacia adelante, permitiendo que la cabeza se incline ligeramente hacia atrás.

Postura para evitar el dolor
Postura para evitar el dolor cervical. (TikTok: @recuperacionfuncional)

Este movimiento favorece la extensión de la columna cervical y ayuda a estirar la musculatura de la zona, corrigiendo la curvatura excesiva del cuello y la típica “chepa” que aparece por pasar mucho tiempo encorvado.

El segundo ejercicio también se hace junto a la pared, pero en este caso conviene colocarse un poco más separado. Desde esa posición, se realiza una ligera sentadilla para apoyar tanto los glúteos como la cabeza.

Postura para evitar el dolor
Postura para evitar el dolor cervical. (TikTok: @recuperacionfuncional)

Las manos se colocan sobre la cintura y, desde ahí, se lleva la pelvis hacia delante mientras la cabeza se inclina suavemente hacia atrás y los hombros se abren. Esta postura favorece la apertura del pecho, mejora la alineación de la columna y contribuye a reducir la tensión acumulada en la zona cervical.

Estrategias complementarias para prevenir el dolor cervical

Además de los ejercicios de estiramiento y corrección postural, existen otras estrategias que pueden ayudar a prevenir y minimizar el dolor cervical. La ergonomía en el espacio de trabajo es fundamental: ajustar la altura del monitor, mantener los pies apoyados en el suelo y utilizar sillas con buen soporte lumbar puede marcar una gran diferencia.

Incorporar hábitos de actividad física regular es igualmente importante. Ejercicios de fortalecimiento de la espalda, los hombros y la zona abdominal mejoran la estabilidad general y ayudan a mantener una postura adecuada durante más tiempo.

Actividades como la natación, el pilates o el yoga no solo fortalecen la musculatura de ciertas zonas, sino que también promueven la flexibilidad, lo que disminuye la rigidez en el cuello.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Por último, técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o los masajes terapéuticos pueden ser un complemento útil. Reducir el estrés no solo beneficia la salud mental, sino que también disminuye la tensión muscular que se concentra en la zona cervical.

Temas Relacionados

CervicalDolor cervicalTikTokTikTok EspañaEjerciciosEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Tus hijos te agradecerán un día que les enseñes estas cinco lecciones”

La especialista destaca la importancia de establecer normas y límites claros para fortalecer la capacidad de los niños de afrontar desafíos y construir relaciones sanas en la vida adulta

Silvia Severino, psicóloga: “Tus hijos

¿Se puede instalar una casa prefabricada sin licencia de obra? Esto dice la ley en España

La popularidad de las casas prefabricadas plantea nuevas dudas entre los compradores sobre los procedimientos legales necesarios para su instalación en España

¿Se puede instalar una casa

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Policía Nacional alerta en TikTok de que usar el DNI de otra persona o manipular el propio para entrar en discotecas puede constituir delitos de falsedad documental y usurpación de identidad

La Policía advierte de los

Josep Oliu, el banquero catalán que le ganó (otra vez) el pulso al BBVA

El catalán lleva cuatro décadas al frente de la entidad y se caracteriza por ser prudente y estratega

Josep Oliu, el banquero catalán

La prensa británica revela una posible segunda víctima del príncipe Andrés: “Epstein solía ponerlo en contacto con mujeres jóvenes”

El hermano de Carlos III vuelve a ser el ojo de atención tras publicar la prensa británica un correo en el que Jeffrey Epstein lo pone en contacto con otra mujer menor de edad

La prensa británica revela una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte de los

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

ECONOMÍA

¿Se puede instalar una casa

¿Se puede instalar una casa prefabricada sin licencia de obra? Esto dice la ley en España

Josep Oliu, el banquero catalán que le ganó (otra vez) el pulso al BBVA

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 19 octubre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 octubre

La tarifa de la luz en España para este lunes

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección