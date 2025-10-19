10 salchichas, 6 huevos, bacon, morcilla y 16 rebanadas de pan: un hombre logra el reto de comerse toda esta comida en menos de 14 minutos

Comida que sirven en Peggies Kitchen, el restaurante donde JJDalion ha batido un récord

En los últimos años, ha habido una tendencia creciente de creadores que basan su contenido en batir récords. Concretamente en ingerir cantidades indescriptibles de comida en un tiempo muy limitado. Dejando a un lado los riesgos, la finalidad o el coste, este tipo de retos ha generado un interés enorme en redes como TikTok.

Uno de sus principales representantes es conocido como JjDalion, un hombre de Manchester que ha batido uno de sus mayores récords. Según Daily Mirror, ingirió 10 salchichas, 16 rebanadas de pan, 6 huevos, tiras de bacon, champiñones, tomates, judías verdes y una guarnición de morcilla en 13 minutos y 56 segundos.

El reto tuvo lugar en una cafetería característica de Manchester, famosa por servir desayunos con tamaños extremadamente grandes. Peggies Kitchen ha ido cogiendo protagonismo en los últimos meses por ser un restaurante peculiar donde los comensales se retan con grandes platos. La cafetería británica está de celebración tras la participación del TikToker que ha roto todos los esquemas.

¿Cómo consiguió hacerlo?

Un de los encargados le comentó a JJ que 20 personas habían intentado hacerse con la victoria y no lo habían conseguido. Esto animó al participante a ser el primero en acabarse todo el plato. Las reglas del desafío eran claras, sencillas y estrictas; hay 30 minutos para acabarse por completo el plato y luego hay que beberse una tetera entera de té.

Cómo se eligen los 50 mejores restaurantes del mundo y por qué España lidera las apuestas.

“¿Eso es todo?”, exclamó JJ al enterarse de cuánto tiempo le quedaba. El empleado le ofreció un incentivo extra: si se lo terminaba todo, recibiría 100 libras y un postre gratis. Para sorpresa de todos, no solo se acabó el plato, sino que le sobró más de la mitad del tiempo que tenía para acabar el reto.

Tras comérselo todo y beberse el té, bromeó con que “siempre hay espacio para el postre” y se comió el pastel. Los empleados de Peggies Kitchen admitieron que tendrían que crear un nuevo desafío, ahora que alguien había logrado llevarlo a cabo.

Más retos y más creadores

Este desafío superado se coloca junto a la decena que ya ha logrado. Su contenido es elocuente y natural. Además de haber logrado comerse este gran desayuno, ha conseguido retos como 10 hamburguesas en 5 minutos. Unos de sus vídeos más célebres es cuando pudo terminarse un plato de las alitas más picantes del mundo, donde el espectador empatiza y sufre casi tanto como él.

Un joven disfruta de una hamburguesa con papas fritas en un restaurante de comida rápida, reflejando la popularidad de este tipo de alimentos en la vida cotidiana urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto que se lleva la palma es el que ha batido números en su perfil de TikTok, comerse ocho menús en 15 minutos con hamburguesa patata y guarnición casi sin beber agua. La hamburguesería DaftBird declaró que no daba crédito de la facilidad con la que lo hacía.

Esta moda ha venido para quedarse, son muchos los usuarios que completan la larga lista de retos de comida. Nikocado Avocado, Banzz o Ale Minero son de los principales competidores donde siempre logran aquellos objetivos gastronómicos que se proponen. Muchos han contado que el secreto para que esto no sea perjudicial es hacer mucho deporte y equilibrarlo con comidas ligeras.