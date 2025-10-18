España

El lado más personal de Alberto Herrera: fundador de un equipo deportivo, sus negocios junto a Carlos Herrera y sus grandes pasiones

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero unirá su vida en matrimonio con Blanca Llandres este sábado, 18 de octubre

Alberto Herrera en una imagen
Alberto Herrera en una imagen de redes sociales (Instagram / @albertoherrera.m)

Este sábado 18 de octubre se celebran dos bodas que mantienen una gran expectación en la crónica social. Y es que, además del enlace de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, Alberto Herrera y Blanca Llandres se darán el ‘sí, quiero’ en Sanlúcar de Barrameda, tras un año y medio de relación.

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero unirán sus vidas en matrimonio en un momento clave en sus vidas, pues se encuentran en la dulce espera de su primer hijo en común. No cabe duda de que su historia de amor avanza con pasos firmes. Apenas nueve meses después de iniciar su romance, el periodista propuso matrimonio a su actual prometida durante un viaje a La Toscana.

Blanca Llandres anuncia que espera
Blanca Llandres anuncia que espera su primer hijo en común con Alberto Herrera (Instagram / @blancallandresp)

Se espera que en su boda estén presentes destacados miembros de ambas familias, entre ellos Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera y prima de la novia. Pese a que Alberto Herrera siempre ha mantenido su vida personal alejada de los focos y las cámaras, lo cierto es que, además de su boda con Blanca Llandres, se conocen otros aspectos de su vida que también son de gran interés.

Sus negocios más allá de la radio

Aunque es cierto que su rostro es de sobra conocido gracias a su paso por la radio, donde es una de las voces más habituales del programa Herrera en Cope, lo cierto es que Alberto Herrera cuenta con otros negocios fuera de las ondas y los micrófonos. De acuerdo con la información revelada por Vanitatis, el joven es vicepresidente del Club Atlético Central, una entidad que fundó con un grupo de amigos de Sevilla y con el que ha puesto de manifiesto su pasión por el deporte.

El club participa en competiciones regionales y nació con el fin de promover el fútbol base y los valores deportivos entre los más jóvenes. Otras de sus grandes pasiones son el esquí y el ciclismo, deportes que acostumbra a practicar en su tiempo libre. Además, es un fanático del Real Betis Balompié y un apasionado del rock. Y es que en más de una ocasión ha dejado claro que su grupo favorito es The Rolling Stones.

Alberto Herrera con la cadena
Alberto Herrera con la cadena COPE. (Instagram)

Alberto Herrera también fundó su propia agencia de marketing y comunicación. Con sedes en Madrid y Sevilla, la empresa combina la estrategia publicitaria con la gestión de proyectos culturales. Y es que su formación en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU San Pablo, junto con un máster en Marketing, le ha permitido moverse con facilidad entre el mundo de las empresas y la comunicación.

Además, junto a su padre gestiona el Grupo Herrera Crusset, un holding familiar que acuña actividades de diversos sectores como la hostelería, la promoción inmobiliaria o la alimentación gourmet. La empresa cuenta con buenos beneficios, pues su último ejercicio refleja que gestiona inversiones valoradas en más de 7 millones de euros.

Entre sus filiales destacan La Rehos Internacional, dedicada al alquiler de inmuebles; Alacena de CH, enfocada en productos gastronómicos selectos; y La Herre Ideas, una empresa de restauración con sede en Sevilla. Además, el grupo participa en la promotora Artac y mantiene alianzas con Grupo GS, compañía especializada en viviendas de lujo.

En 2015, la familia inauguró el hotel boutique Palacio Pinello, que se encuentra en el casco histórico de Sevilla, y un bloque de apartamentos turísticos en la calle Bailén. No obstante, tomaron la decisión de arrendar ambos proyectos a un grupo inversor con el fin de optimizar la rentabilidad y reducir los riesgos operativos. Alberto Herrera juega un papel fundamental dentro de esta ecuación, pues es el encargado de administrar, gestionar financieramente el grupo y supervisar la reestructuración.

