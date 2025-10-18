España

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

Tras casi un año de su muerte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma que la causa sigue abierta y pone el foco en el entorno familiar de quien fuera el hombre más rico de Cataluña

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de Isak
Imagen de archivo de Isak Andic durante el acto de entrega del VIII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. (Lorena Sopêna / EuropaPress)

Isak Andic perdió la vida el pasado 14 de diciembre durante una excursión en las cuevas de salitre de Collbató, en la zona de Montserrat. El entonces empresario y dueño de Mango se encontraba acompañado únicamente por su hijo mayor, Jonathan Andic, cuando cayó al vacío desde una altura aproximada de 100 metros.

La alerta a la Policía catalana se produjo alrededor de las 12:45, lo que movilizó a patrullas de seguridad ciudadana, a los Bomberos de la Generalitat, al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y a unidades de montaña, que finalmente recuperaron el cuerpo del empresario sin vida.

En un primer momento, la investigación sobre la repentina muerte se centró en un posible un accidente e incluso la jueza a cargo del caso, del juzgado de instrucción 5 de Martorell (Barcelona), llegó a archivar provisionalmente la causa un mes después.

Una secuencia de incongruencias y contradicciones

Sin embargo, la policía decidió continuar con las pesquisas ante la extrañeza de las circunstancias. Casi un año después, la muerte del que fue el hombre más rico de Cataluña ha dado un giro de 180 grados y se ha reactivado con la imputación como investigado de su hijo. Desde el inicio, los Mossos d’Esquadra detectaron elementos que les llevaron a dudar de la naturaleza accidental del hecho.

Muere Isak Andic, fundador de Mango.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la escasa peligrosidad del sendero desde el que se precipitó Andic, así como el hecho de que solo su hijo Jonathan lo acompañaba en ese momento. No obstante, en esa etapa inicial no existían indicios suficientes para avanzar hacia una hipótesis distinta al accidente.

Los agentes sospechan de las declaraciones de Jonathan. Tanto su primera comparecencia, realizada bajo el impacto emocional del suceso, como la segunda, prestada en un contexto más calmado, presentaron contradicciones y zonas oscuras. Además, algunos de los hechos relatados por el todavía vicepresidente de Mango resultaron incongruentes con los resultados de la inspección realizada por la policía en el terreno. Según la versión recogida por la policía, Jonathan explicó que, al regresar del paseo, escuchó un desprendimiento de piedras, tras lo cual su padre resbaló y cayó por el barranco.

Sospechas por la mala relación padre-hijo

Otro testimonio relevante ha sido el de Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja sentimental de Isak Andic en los últimos años. Según fuentes de la investigación citadas por el diario El País, Knuth hizo hincapié en las malas relaciones existentes entre padre e hijo, lo que añadió un nuevo matiz a la investigación. Por el momento, cabe dejar claro que no existen pruebas o indicios suficientes que apunten a un homicidio, aunque la investigación está bajo secreto de sumario.

El distanciamiento entre padre e hijo se remonta varios años atrás y tuvo que ver con la gestión de la empresa. En 2012, Isak Andic confió en Jonathan, entonces de 31 años, para ceder el testigo de la dirección de la empresa, otorgándole responsabilidades ejecutivas y la supervisión de proyectos estratégicos, en particular la línea masculina que él mismo había lanzado cinco años antes con notable éxito. Sin embargo, tras dos años consecutivos de pérdidas, el fundador decidió apartar a su hijo de la gestión operativa y retomar el control, una decisión que impactó la relación familiar.

Ante la imputación de Jonathan, la familia de Andic emitió este viernes un comunicado para mostrarle su apoyo: “La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”.

Disputa por la herencia millonaria

El fallecimiento del empresario no solo ha generado mucha incertidumbre en el ámbito judicial, sino que también ha reavivado las disputas económicas entre sus allegados.

El reparto de la herencia, valorada en 4.500 millones de euros, según los últimos datos de la revista Forbes, ha enfrentado a los tres hijos del empresario y a su exmujer, quien figura en el testamento como beneficiaria.

Aunque los hijos —Jonathan, Judith (39) y Sarah (37)— aceptaron de forma equitativa la parte que les correspondía, la exgolfista profesional expresó su desacuerdo con la cuantía asignada.

Temas Relacionados

MangomuertesCataluluñaempresariosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mueren asfixiadas casi un millón de abejas por un acto de vandalismo: las pérdidas ascienden a los 4.500 euros

Tras la investigación, se ha confirmado que los responsables sabían de apicultura y conocían perfectamente lo que iba a ocurrir

Mueren asfixiadas casi un millón

El lado más personal de Alberto Herrera: fundador de un equipo deportivo, sus negocios junto a Carlos Herrera y sus grandes pasiones

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero unirá su vida en matrimonio con Blanca Llandres este sábado, 18 de octubre

El lado más personal de

Tarta de Mondoñedo: uno de los postres más emblemáticos de la repostería gallega hecho a base de hojaldre, cabello de ángel y almendra

Este postre de la provincia de Lugo es uno de los favoritos en las celebraciones locales y marida a la perfección con vinos dulces o aguardiente, el licor gallego por excelencia

Tarta de Mondoñedo: uno de

Una sueca que vive en España explica las cosas que más le sorprenden: “Hay leche que caduca en tres meses”

La creadora de contenido vive en Málaga con su pareja y ha adoptado el estilo de vida español y el idioma. Sin embargo, sigue teniendo dudas con respecto a algunas de las costumbres

Una sueca que vive en

Cuándo es el cambio de hora: qué día debemos adelantar los relojes

Durante esa noche, el horario de invierno entrará en vigor en España

Cuándo es el cambio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Ayuso quiere

El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El PSOE anticipa que el PP ‘bajará al barro’ en su interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado: “No esperamos otra cosa que lo que muestran cada día”

Santos Cerdán asegura que ha recibido un trato desigual respecto a Ábalos y Koldo y vuelve a pedir su libertad: “Es un incomprensible agravio comparativo”

Despiden a una trabajadora que se pidió la baja por ansiedad y un detective la descubrió haciendo senderismo: el Tribunal lo considera procedente

Muere un concejal del PP tras sufrir varias picaduras de avispas asiáticas

ECONOMÍA

Una española que vive en

Una española que vive en Irlanda revela algo “impensable” en España: “Mi marido gana unos 2.000 euros al mes trabajando de lunes a jueves y recibimos 1.450 euros en ayudas”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados del Super Once del 18 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

El ranking de los 10

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección

Getafe - Real Madrid: cómo ver en directo el partido de LaLiga por Movistar Plus+