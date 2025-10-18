¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

Imagen de archivo de Isak Andic durante el acto de entrega del VIII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. (Lorena Sopêna / EuropaPress)

Isak Andic perdió la vida el pasado 14 de diciembre durante una excursión en las cuevas de salitre de Collbató, en la zona de Montserrat. El entonces empresario y dueño de Mango se encontraba acompañado únicamente por su hijo mayor, Jonathan Andic, cuando cayó al vacío desde una altura aproximada de 100 metros.

La alerta a la Policía catalana se produjo alrededor de las 12:45, lo que movilizó a patrullas de seguridad ciudadana, a los Bomberos de la Generalitat, al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y a unidades de montaña, que finalmente recuperaron el cuerpo del empresario sin vida.

En un primer momento, la investigación sobre la repentina muerte se centró en un posible un accidente e incluso la jueza a cargo del caso, del juzgado de instrucción 5 de Martorell (Barcelona), llegó a archivar provisionalmente la causa un mes después.

Una secuencia de incongruencias y contradicciones

Sin embargo, la policía decidió continuar con las pesquisas ante la extrañeza de las circunstancias. Casi un año después, la muerte del que fue el hombre más rico de Cataluña ha dado un giro de 180 grados y se ha reactivado con la imputación como investigado de su hijo. Desde el inicio, los Mossos d’Esquadra detectaron elementos que les llevaron a dudar de la naturaleza accidental del hecho.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la escasa peligrosidad del sendero desde el que se precipitó Andic, así como el hecho de que solo su hijo Jonathan lo acompañaba en ese momento. No obstante, en esa etapa inicial no existían indicios suficientes para avanzar hacia una hipótesis distinta al accidente.

Los agentes sospechan de las declaraciones de Jonathan. Tanto su primera comparecencia, realizada bajo el impacto emocional del suceso, como la segunda, prestada en un contexto más calmado, presentaron contradicciones y zonas oscuras. Además, algunos de los hechos relatados por el todavía vicepresidente de Mango resultaron incongruentes con los resultados de la inspección realizada por la policía en el terreno. Según la versión recogida por la policía, Jonathan explicó que, al regresar del paseo, escuchó un desprendimiento de piedras, tras lo cual su padre resbaló y cayó por el barranco.

Sospechas por la mala relación padre-hijo

Otro testimonio relevante ha sido el de Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja sentimental de Isak Andic en los últimos años. Según fuentes de la investigación citadas por el diario El País, Knuth hizo hincapié en las malas relaciones existentes entre padre e hijo, lo que añadió un nuevo matiz a la investigación. Por el momento, cabe dejar claro que no existen pruebas o indicios suficientes que apunten a un homicidio, aunque la investigación está bajo secreto de sumario.

El distanciamiento entre padre e hijo se remonta varios años atrás y tuvo que ver con la gestión de la empresa. En 2012, Isak Andic confió en Jonathan, entonces de 31 años, para ceder el testigo de la dirección de la empresa, otorgándole responsabilidades ejecutivas y la supervisión de proyectos estratégicos, en particular la línea masculina que él mismo había lanzado cinco años antes con notable éxito. Sin embargo, tras dos años consecutivos de pérdidas, el fundador decidió apartar a su hijo de la gestión operativa y retomar el control, una decisión que impactó la relación familiar.

Ante la imputación de Jonathan, la familia de Andic emitió este viernes un comunicado para mostrarle su apoyo: “La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”.

Disputa por la herencia millonaria

El fallecimiento del empresario no solo ha generado mucha incertidumbre en el ámbito judicial, sino que también ha reavivado las disputas económicas entre sus allegados.

El reparto de la herencia, valorada en 4.500 millones de euros, según los últimos datos de la revista Forbes, ha enfrentado a los tres hijos del empresario y a su exmujer, quien figura en el testamento como beneficiaria.

Aunque los hijos —Jonathan, Judith (39) y Sarah (37)— aceptaron de forma equitativa la parte que les correspondía, la exgolfista profesional expresó su desacuerdo con la cuantía asignada.