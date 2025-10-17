Tormentas fuertes y chubascos intensos en algunos puntos del país: la Aemet pone en alerta amarilla a siete comunidades autónomas

Gente con paraguas por las calles de Málaga, a 12 de diciembre de 2024 en Málaga, Andalucía (España). (Álex Zea/Europa Press)

Atrás dejamos el paso de la DANA Alice, que provocó durante la semana pasada y el principio de esta serios daños en puntos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y las islas Baleares. Sin embargo, aunque hemos podido decir adiós a las lluvias torrenciales, la inestabilidad seguirá siendo protagonista en esta jornada de viernes.

Este 17 de octubre, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan “tormentas fuertes en el este peninsular y Baleares”, incluso con “posibilidad de que se produzcan chubascos intensos en Canarias”. Especialmente serán destacables en “zonas del sur de Aragón, en Castilla-La Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la Región de Murcia y Andalucía oriental, al igual que en Baleares”.

De hecho, son siete las comunidades autónomas en alerta amarilla por lluvias y/o tormentas, a las que se suma Galicia por nieblas, concretamente en Lugo: en Andalucía, las provincias de Granada y Jaén; en Aragón, Teruel; en las islas Baleares, Ibiza, Formentera y Mallorca; en Castilla-La Mancha, Albacete y Cuenca; en la Comunidad Valenciana, Castellón y Valencia; en Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona, y, en las islas Canarias, La Palma, La Gomera y El Hierro. En este último punto, las “lluvias localmente fuertes y persistentes” en las islas occidentales se deberán al paso de un frente.

Mapa de los avisos del viernes 17 de octubre de 2025. (Aemet)

Con respecto a las temperaturas, el ambiente será en general “suave para la época, incluso cálido en el oeste peninsular”, donde el tiempo será “más tranquilo”. De hecho, Rubén del Campo ha destacado que en ciudades como Ourense, Badajoz, Córdoba o Sevilla se llegará o superarán los 30 grados.

Paso de un frente atlántico el domingo

El sábado será “un día de transición”, pero todavía habrá chubascos por la mañana en el litoral catalán y formación de tormentas en el centro y este del país a lo largo del día. La inestabilidad, sin embargo, será más acusada el domingo a consecuencia de la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica.

Así, el noroeste peninsular estará marcado desde el domingo y en los primeros días de la próxima semana por precipitaciones, que, además, “podrán extenderse en menor medida a otras zonas”. Especialmente, los cielos cubiertos y las lluvias llegarán a Galicia, el Cantábrico y Castilla y León.

Evolución meteorológica de esta semana. (Aemet)

“Estas lluvias irán avanzando de oeste a este a lo largo del día. Serán abundantes en la comunidad gallega. No es descartable que lleguen a zonas del centro de la península y al norte de Extremadura, y algún chubasco podrá haber también en Cataluña, con cielos más despejados en el resto del área mediterránea”, explica el portavoz de la Aemet.

Con respecto a las temperaturas a partir de la llegada del frente, aunque las nocturnas subirán notablemente, las diurnas sufrirán un descenso acusado por la presencia de nubosidad en el noroeste peninsular. Así, mientras que en León o Ourense las máximas rondarán presumiblemente los 20 a 22 grados, en el Cantábrico oriental, en el sur de Extremadura y en el valle del Guadalquivir se espera un “ambiente cálido”.