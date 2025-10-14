Las consecuencias de DANA Alice: les Terres de l’Ebre de Tarragona bajo el lodo y Valencia retoma la normalidad tras la alerta roja

Las consecuencias de la DANA Alice en Godall (Tarragona), uno de los municipios más afectados por el temporal, a 13 de octubre de 2025. (EFE/Enric Fontcuberta

La DANA Alice continúa descargando agua con rabia sobre el este de España, mientras decenas de municipios ya tratan de recuperarse del destrozo que ha dejado a su paso. Desde el sur de Tarragona hasta la Región de Murcia, donde se llegaron a registrar más de 100 litros de agua por metro cuadrado en una hora, cientos de vecinos junto a los bomberos trabajan en las labores de limpieza con un único consuelo: no hay que lamentar ninguna muerte.

La peor parte del episodio de lluvias ya ha pasado, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activas las alertas naranja y amarilla en Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña y el norte de Aragón y avisa de que la situación puede cambiar en cualquier momento y que el nivel pase a rojo. Las comunidades autónomas también mantienen los planes de alerta.

Les Terres de l’Ebre bajo el lodo

En Cataluña, se mantiene el nivel de emergencia del Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) hasta el restablecimiento de la normalidad en Les Terres de l’Ebre. Por lo tanto, se mantiene la suspensión de las clases, las actividades deportivas y las atenciones sanitarias no urgentes en las comarcas de El Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d’Ebre. En el Baix Camp sí se abrirán los centros escolares y sanitarios.

Desde el inicio del episodio, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), ha atendido un total de 87 incidentes y ha movilizado ambulancias para atender presencialmente a 36 personas afectadas: 31 personas atendidas en estado leve, 1 persona en estado grave y 4 en estado menos grave. Todos han recibido el alta médica, salvo el paciente trasladado en estado grave que permanece ingresado.

Durante la pasada jornada, cerca de 250 efectivos de los Bomberos de la Generalitat se encargaron del trabajo de limpieza en las zonas más afectadas por las inundaciones, con el objetivo de restablecer la normalidad tan pronto como sea posible. Las tareas, que se centraron en el vaciado de agua acumulada en bajos y sótanos, la limpieza de calles y la retirada de vehículos o materiales arrastrados, continúan este martes. Protección Civil junto a los municipios afectados ha coordinado una brigada de apoyo formada por Asociaciones de Voluntariado de Protección Civil (AVPC) que saldrán a primera hora de la mañana desde el Polideportivo de Camp-redó de Tortosa para apoyar en las labores de limpieza.

Varias personas trabajan en la limpieza en Santa Bárbara, Tarragona. (EFE/Andreu Esteban)

Valencia en alerta roja hasta la media noche

El nivel rojo de alerta de la Aemet, que implica “peligro extremo”, estuvo en vigor hasta las doce de la noche en el litoral sur de Valencia, ante la posibilidad de que se produjeran inundaciones y crecidas repentinas por la fuerte descarga de agua. Hasta entonces, a través de un mensaje de Es-Alert, se pedía a los ciudadanos evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades y, en caso de estar en una zona inundable, buscar zonas altas o subir a un piso superior.

Vista general de la N332 bajo la lluvia durante el lunes, 13 de octubre de 2025. (EFE/Manuel Bruque)

El lunes, ya llovía sobre mojado. El pasado fin de semana, la DANA ya había provocado inundaciones en la misma zona. No obstante, este martes la situación es diferente. Según la previsión, se esperan lluvias, pero no de la magnitud del las jornadas anteriores. Y con esta mejoría de la previsión, el Ayuntamiento de Valencia ha informado que se reanudan las clases en los centros educativos de zonas inundables y pedanías del sur.