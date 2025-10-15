La previsión del tiempo de la Aemet: las lluvias pierden intensidad y los termómetros se mantienen por encima de lo normal para la época

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio de tiempo tras varias jornadas marcadas por las fuertes lluvias y tormentas que han caído en el este del país por el paso de la DANA Alice. La pasada jornada los chubascos perdieron fuerza en comparación con los días anteriores y este miércoles el escenario meteorológico es muy distinto, aunque todavía se esperan precipitaciones en el norte de Cataluña, especialmente en los Pirineos.

Durante esta jornada, también serán posibles los chubascos en otras zonas de montaña, especialmente del este peninsular. No obstante, la Aemet solo mantiene el nivel amarillo de alerta -que implica riesgo bajo- por lluvias en el interior de Cataluña, ante la previsión de acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto de la península y Baleares se esperan cielos poco nubosos, mientas que las temperaturas no experimentarán grandes cambios y seguirán siendo altas para esta época del año en el oeste. Ourense, por ejemplo, rozará los 32 grados, igual que Sevilla y Córdoba, según detalla el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Tiempo estable y máximas de 30 grados

El jueves y el viernes serán de nuevo jornadas con tiempo estable, aunque se esperan lluvias en el área mediterránea peninsular, también en Baleares y en zonas de montaña del interior peninsular, donde además localmente podrían ser fuertes. En el oeste de la península, en cambio, predominará el tiempo estable, “con temperaturas ligeramente más bajas, pero con ambiente cálido para la época del año en todo ese sector”, apuntar el portavoz. Se superarán, un día más, los 30 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla, pero también en el sur de Galicia. En el centro, Madrid, por ejemplo, rozará los 25 grados y Salamanca o Zamora los 27 grados.

Un frente dejará lluvias en el norte

El sábado podría terminar la racha de días soleados que han podido disfrutarse en área del Cantábrico. A lo largo de la jornada, llegará de un frente al noroeste de la península que “podrá dejar lluvias débiles en general en puntos de Galicia, sin descartarlo, también en puntos de Asturias y de la cordillera Cantábrica”. También se esperan precipitaciones débiles podrán producirse en la costa catalana, mientras que el resto de la península los cielos se mantendrán despejados.

En cuanto al mercurio, la Aemet espera que se mantengan las temperaturas cálidas para la época, que además subirán notablemente en el Cantábrico por la llegada de vientos de componente sur. Así, el termómetro en Bilbao volverá a alcanzar los 30 grados, al igual que en Badajoz, Ourense y Sevilla.

Unas jóvenes conversan junto a la playa dela Zurriola de San Sebastián, a 2 de septiembre de 2025. (EFE/Juan Herrero)

El domingo, el frente que llegaba el día anterior al noroeste de la península avanzará hacia el interior y hacia el este. “Dejaría lluvias, sobre todo en Galicia y en las comunidades cantábricas, sin descartar que estas precipitaciones se puedan extender a otras zonas del noroeste”, señala del Campo.

Lluvias y temperaturas suaves en Canarias

En Canarias, este miércoles será una jornada tranquila. Sin embargo, el jueves aumentará la nubosidad y se darán lluvias a partir del mediodía, “que podrán ser en forma de chubascos y localmente persistentes, especialmente en las islas occidentales”, apunta del Campo. Los meteorólogos no descargan que el mal tiempo se extienda al viernes y el fin de semana.

A pesar de la lluvia, los termómetros no experimentarán grandes cambios. Se darán valores en general suaves con mínimas de entre 21 y 23 grados y máximas de entre 25 y 27 grados en zonas costeras.