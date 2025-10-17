España

Gabriel Rufián y la tormentosa separación de su primera pareja, Mireia Varela: “Lloro al saber que no podré recuperarle”

Antes de su viral video junto a Ester Expósito, el político acaparó titulares tras su ruptura con la madre de su hijo mayor

Alba García

Por Alba García

Guardar
Gabriel Rufián y su expareja,
Gabriel Rufián y su expareja, Mireia Varela, en un fotomontaje. (Europa Press/Instagram)

Gabriel Rufián se ha convertido en protagonista de la actualidad tras hacerse viral en redes un vídeo en el que aparece bailando junto a la actriz Ester Expósito. Una salida nocturna que convierte al político en uno de los protagonistas de la actualidad. Y aprovechando esta exposición se puede recordar otra época de su pasado en la que también acaparó titulares por su vida personal.

Si bien el de Esquerra Republicana de Catalunya es discreto en lo que se refiere a su lado más íntimo, en 2020 era noticia debido a su divorcio con Mireia Varela, madre de su hijo mayor, Biel. Si bien parecía que la relación había llegado a su fin por una decisión mutua, al poco quedó claro que la filóloga hubiera estado abierta a una segunda oportunidad.

En sus redes sociales compartió diferentes publicaciones en las que compartía su dolor, arrepintiéndose de lo que había perdido, usando palabras cargadas de desesperación y aflicción. “Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor”, se podía leer en uno de esos mensajes.

El portavoz de ERC en
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez - Europa Press)

El tiempo no cerró las heridas de Mireia, que aún se quedó un tiempo lamentando no compartir su vida con Gabriel, al que definía como “mi mejor amigo, mi apoyo incondicional, mi alma gemela, mi amante fiel”. Casi al mismo tiempo Rufián comenzaba su noviazgo con Marta Pagola, su actual pareja y madre de su hijo pequeño.

Tampoco llevó bien la boda de su ex, y ese mismo día compartió en sus redes la letra de una canción de la colombiana Karol G que decía: “Recuerda que no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”.

Por suerte, el tiempo calmó a Mireia quien tras varios tropiezos, también en el ámbito profesional, parece haber dejado atrás sus “momentos más duros”. Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el pasado mes de enero. “Con el tiempo y al mirar las cosas con perspectiva y desde cierta distancia, ya no me parecen tan difíciles ni imposibles de afrontar”, reflexiona sobre sus experiencias pasadas.

Mireia Valera en una imagen
Mireia Valera en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mireiavarela)

Y seguía, en tono esperanzador: “Aún es pronto para hablar de heridas completamente sanadas, y a veces todavía duelen, pero la vida me ha dado herramientas para sobrellevar los golpes de ansiedad y tristeza que, de vez en cuando, aún aparecen”.

Curiosamente, ahora que Gabriel Rufián ha vuelto a la actualidad por su baile con Ester Expósito, Mireia Valera ha publicado una storie de lo más enigmática que sin duda tiene una doble intención: “Si tiene forma de pera, huele a pera y sabe a pera... Probablemente sea una pera. Date cuenta”.

Temas Relacionados

Gabriel RufiánPolíticosGente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

La falta de relevo generacional y las duras condiciones laborales amenazan la logística nacional, mientras los elevados salarios no logran atraer a nuevos profesionales al transporte por carretera

Pedro Ruiz, empresario del transporte,

Tormentas fuertes y chubascos intensos en algunos puntos del país: la Aemet pone en alerta amarilla a siete comunidades autónomas

A partir del domingo, el organismo público prevé la llegada de un frente asociado a una borrasca atlántica que dejará inestabilidad en el noroeste peninsular

Tormentas fuertes y chubascos intensos

Una mujer se entera de la infidelidad de su esposo tras presentarse su amante en el funeral de su suegro: el marido termina condenado por bigamia

Shang, una mujer en China, descubrió a su esposo, Wang, en una relación extramatrimonial

Una mujer se entera de

Carlos Torres, presidente de BBVA, descarta dimitir tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell y defiende las condiciones de la oferta

El maximo ejecutivo del banco vasco afirma que su continuidad “no dependía del resultado” y recalca que la operación, con menos de un 26% de aceptación, era “fantástica” para accionistas y clientes

Carlos Torres, presidente de BBVA,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece el polémico abogado Emilio

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

Carlos Torres, presidente de BBVA, descarta dimitir tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell y defiende las condiciones de la oferta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 17 de octubre

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder