Gabriel Rufián y la tormentosa separación de su primera pareja, Mireia Varela: “Lloro al saber que no podré recuperarle”

Gabriel Rufián y su expareja, Mireia Varela, en un fotomontaje. (Europa Press/Instagram)

Gabriel Rufián se ha convertido en protagonista de la actualidad tras hacerse viral en redes un vídeo en el que aparece bailando junto a la actriz Ester Expósito. Una salida nocturna que convierte al político en uno de los protagonistas de la actualidad. Y aprovechando esta exposición se puede recordar otra época de su pasado en la que también acaparó titulares por su vida personal.

Si bien el de Esquerra Republicana de Catalunya es discreto en lo que se refiere a su lado más íntimo, en 2020 era noticia debido a su divorcio con Mireia Varela, madre de su hijo mayor, Biel. Si bien parecía que la relación había llegado a su fin por una decisión mutua, al poco quedó claro que la filóloga hubiera estado abierta a una segunda oportunidad.

En sus redes sociales compartió diferentes publicaciones en las que compartía su dolor, arrepintiéndose de lo que había perdido, usando palabras cargadas de desesperación y aflicción. “Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor”, se podía leer en uno de esos mensajes.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez - Europa Press)

El tiempo no cerró las heridas de Mireia, que aún se quedó un tiempo lamentando no compartir su vida con Gabriel, al que definía como “mi mejor amigo, mi apoyo incondicional, mi alma gemela, mi amante fiel”. Casi al mismo tiempo Rufián comenzaba su noviazgo con Marta Pagola, su actual pareja y madre de su hijo pequeño.

Tampoco llevó bien la boda de su ex, y ese mismo día compartió en sus redes la letra de una canción de la colombiana Karol G que decía: “Recuerda que no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico”.

Por suerte, el tiempo calmó a Mireia quien tras varios tropiezos, también en el ámbito profesional, parece haber dejado atrás sus “momentos más duros”. Así lo expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram el pasado mes de enero. “Con el tiempo y al mirar las cosas con perspectiva y desde cierta distancia, ya no me parecen tan difíciles ni imposibles de afrontar”, reflexiona sobre sus experiencias pasadas.

Mireia Valera en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mireiavarela)

Y seguía, en tono esperanzador: “Aún es pronto para hablar de heridas completamente sanadas, y a veces todavía duelen, pero la vida me ha dado herramientas para sobrellevar los golpes de ansiedad y tristeza que, de vez en cuando, aún aparecen”.

Curiosamente, ahora que Gabriel Rufián ha vuelto a la actualidad por su baile con Ester Expósito, Mireia Valera ha publicado una storie de lo más enigmática que sin duda tiene una doble intención: “Si tiene forma de pera, huele a pera y sabe a pera... Probablemente sea una pera. Date cuenta”.