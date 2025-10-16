España

Un jurado popular declara culpable a la expareja de Teresa Rodríguez por su apuñalamiento mortal en Bruselas

La Fiscalía solicita la cadena perpetua contra el acusado y mañana viernes será el jurado el que determinará la condena

Por Carolina Viciano

Maza de un juez durante
Maza de un juez durante un juicio. / Freepick

En el Palacio de Justicia de Bruselas, en Bélgica, un jurado popular ha declarado culpable a César Arribas, acusado de apuñalar mortalmente a su expareja, Teresa Rodríguez, el 27 de octubre de 2022. Los ocho hombres y cuatro mujeres que configuraron el jurado creen que Arribas es “culpable de haber cometido voluntariamente, con intención de dar muerte y con premeditación, un homicidio sobre la persona de Teresa Rodríguez”, según el veredicto de hoy en la sala. Mañana viernes, el jurado determinará la condena tras una nueva deliberación, como informa EFE, aunque la Fiscalía ha solicitado la cadena perpetua contra el acusado.

Durante la sesión de este jueves, el jurado respondió afirmativamente sobre las tres preguntas que se le plantearon: si el acusado era culpable, si hubo premeditación y si los cuchillos encontrados en el lugar del crimen fueron utilizados como arma. Por todo ello, se consideró culpable a César Arribas.

El condenado aprovechó el momento de la réplica que le dio el tribunal para leer una carta de arrepentimiento. En ella, Arribas se comprometió a continuar con el tratamiento psicológico que está siguiendo, además de pedir perdón por lo ocurrido. No obstante, miembros de la familia de Rodríguez lamentaron en declaraciones a la agencia EFE que las últimas palabras de Arribas solo buscaban dar una imagen de arrepentimiento para obtener una condena más favorable.

El crimen se produjo el 27 de octubre de 2022, cuando César Arribas, ex guardia civil en prácticas, viajó a Bruselas, donde residía su ex pareja. La joven de 23 años, nacida en Valladolid, trabajaba como enfermera en el instituto especializado de oncología Jules Bordet. Arribas, expulsado posteriormente del instituto armado, fue al piso donde residía la víctima, cerca de la Grand-Place de Bruselas, para intentar recuperar su relación. Ante la negativa de Rodríguez, el autor del crimen le asestó más de 150 puñaladas hasta acabar con su vida. Acto seguido, se lanzó por la ventana, aunque se desconoce si su intención era suicidarse o escapar del apartamento, y se hirió gravemente. Fue atendido por la UCI antes de pasar a disposición judicial y, posteriormente, ingresar en prisión.

