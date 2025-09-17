Espana agencias

El acusado de matar con un cuchillo a su mujer en Cartagena pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial

Por Newsroom Infobae

El individuo de 66 años detenido este martes por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, pasará previsiblemente este jueves a disposición judicial, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia consultadas por Europa Press.

Asimismo, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena ha incoado un procedimiento jurado para investigar el posible homicidio de esta mujer, tras recibir la inhibición del juzgado de Instrucción 5 de la localidad, que se encontraba de guardia este martes y que practicó la diligencia de levantamiento del cadáver. De forma que el hombre será juzgado por un Jurado Popular, una vez que se señale la vista oral.

La Guardia Civil procedió a la detención de este hombre por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer. El cuerpo sin vida de la víctima presentaba signos de violencia por arma blanca. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.

