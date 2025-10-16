España

Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

El economista advierte de un tope en el encarecimiento provocado por la política orientada a la propiedad y especulación, sumada a la presión por el miedo a perder oportunidades de los compradores

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
La falta de acuerdos políticos para solucionar la crisis de la vivienda preocupa a los españoles: “Al final siempre se benefician los mismos” (Infobae España)

La tensión entre la oferta insuficiente y una demanda creciente, animada por la entrada de fondos de inversión y el temor de los compradores a quedarse fuera del mercado, ha llevado el precio en el mercado de vivienda a cotas inalcanzables para gran parte de los compradores. El economista Santiago Niño Becerra analizó este fenómeno en el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, donde detalló cómo la política de vivienda en España ha sido históricamente orientada hacia la propiedad y la especulación, en contraposición a modelos como el de Austria o los Países Bajos basados en el alquiler social.

El conocido catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona remarcó que la raíz del problema no procede únicamente de decisiones recientes ni de un gobierno puntual, sino del rumbo por el que se ha orientado la legislación sobre vivienda durante más de siete décadas. Según Niño Becerra, “desde el año 1950 o 1955″, más allá de los gobiernos de diferente ideología en la historia de España, la vivienda “se ha orientado hacia la propiedad, por un lado, y en segundo lugar hacia la especulación”. De este modo, la construcción de viviendas de protección oficial, predominante en otras épocas, acabó alimentando el mercado especulativo una vez finalizadas sus cortas etapas de protección.

La compra por “miedo a quedarse fuera”

Durante la entrevista, Niño Becerra profundizó en el rol que han desempeñado los diferentes actores en la escalada de precios, asegurando que, actualmente, quienes más compran viviendas no son solo familias, sino principalmente “fondos de inversión, grandes o pequeños, e inversores en general”. El economista diferenció además el comportamiento de los compradores particulares, afectados por el miedo a la inaccesibilidad futura: “Aunque ahora, y perdona la expresión, estés absolutamente fastidiado para poder pagar esta vivienda, dentro de un tiempo será absolutamente inaccesible, entonces tienen miedo de quedarse fuera”, afirmó Niño Becerra. Según sus palabras, este fenómeno agrava la presión sobre los precios y alimenta un círculo vicioso que complica aún más el acceso de la clase media a la vivienda.

Santiago Niño Becerra, sobre la
Santiago Niño Becerra, sobre la subida del precio de la vivienda. (Montaje Infobae con imágenes de Catalunya Ràdio)

En el contexto actual, la demanda avivada por particulares que buscan asegurar su acceso a la vivienda y por grandes inversores ha generado un “desequilibrio de precios absolutamente brutal”, como calificó el experto. Niño Becerra describió el fenómeno conocido en Estados Unidos como FOMO (“fear of missing out”, o miedo a quedarse fuera), señalando: “Hay gente que se está endeudando, se está ahogando con créditos y pidiendo dinero para poder comprar vivienda, porque han entrado en la dinámica de estar convencidos de que el año próximo será más caro y el siguiente más aún”.

La subida del precio tiene un límite

Ante la consulta concreta de la presentadora Xantal Llavina sobre cuándo podría producirse un cambio de tendencia y si cabía esperar una bajada de precios, el economista y colaborador en varios medios fue categórico al referirse al límite natural del alza inmobiliaria, dejando una de las afirmaciones clave de la entrevista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”, sostuvo Niño Becerra en la conversación con en la radio catalana.

Sánchez anuncia la creación de un Observatorio de la Vivienda Turística: “El turismo no puede vaciar nuestros barrios” (EuropaPress)

Al margen de las viviendas de lujo, cuyo dinamismo responde a lógicas diferentes, Niño Becerra puntualizó que la posibilidad de seguir aumentando los precios se encontrará inexorablemente con el tope que marcan los ingresos y la capacidad de endeudamiento reales de la clase media: “Pagar quiere decir tener capacidad de endeudamiento, incremento salarial, es decir, un conjunto que ya no les permita pagar más. Cuando se llegue a ese momento, esa vivienda orientada a la clase media dejará de subir”.

Temas Relacionados

ViviendaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una farmacéutica aclara cada cuánto hay que lavarse la cara

La frecuencia de la limpieza facial es tan importante como la técnica

Una farmacéutica aclara cada cuánto

Prohibido adoptar gatos negros en Halloween: “Existen grupos esotéricos que realizan sacrificios”

El ayuntamiento de Terrassa ha sido el primero en tomar esta decisión con el objetivo de proteger la vida de los felinos

Prohibido adoptar gatos negros en

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

La operación ‘Sea Guardian’ busca la seguridad marítima y mejorar el conocimiento sobre el entorno

El submarino español ‘Isaac Peral’

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

La especialista sugiere que cada miembro gestione sus ingresos por separado y aporte dinero a una cuenta compartida para cubrir necesidades del hogar

Eli Defferary, experta en finanzas:

Patricia García, psicóloga, explica el problema más común de las personas con altas capacidades que van a terapia: “Es algo que no está en los libros o los manuales”

Además de asistir a terapia por síntomas como ansiedad, insomnio u otros trastornos emocionales, la experta recalca un problema más profundo propio de los niños con altas capacidades

Patricia García, psicóloga, explica el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El submarino español ‘Isaac Peral’

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

“Puedes quedarte fuera de las pruebas físicas de la Policía Nacional si no llevas el certificado médico adecuado”: un preparador explica cómo debe ser

La nube de combate española: Indra presenta ‘Nimbus’, diseñado para coordinar aviones, drones o satélites

Improcedente el despido de un peón agrícola que cuidaba 160 vacas en Sevilla y fue acusado de “falta de respeto al empresario y maltrato a los animales”

La peculiar técnica de un policía para conseguir que los asistentes a una fiesta bajaran el volumen de la música: “La gente del lugar apreció su estilo”

ECONOMÍA

Eli Defferary, experta en finanzas:

Eli Defferary, experta en finanzas: “En la vida te hagas una cuenta bancaria con tu pareja”

Un 20% de las viviendas libres vendidas en el primer semestre las compraron extranjeros: británicos, marroquíes y alemanes en cabeza

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 16 de octubre

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de octubre

José Rodríguez de Arellano, el rey de la gasolina barata: “Cuando compramos a los grandes proveedores, sale de un depósito donde está mezclado todo”

DEPORTES

Piqué confiesa una de sus

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos