Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

La falta de acuerdos políticos para solucionar la crisis de la vivienda preocupa a los españoles: “Al final siempre se benefician los mismos” (Infobae España)

La tensión entre la oferta insuficiente y una demanda creciente, animada por la entrada de fondos de inversión y el temor de los compradores a quedarse fuera del mercado, ha llevado el precio en el mercado de vivienda a cotas inalcanzables para gran parte de los compradores. El economista Santiago Niño Becerra analizó este fenómeno en el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, donde detalló cómo la política de vivienda en España ha sido históricamente orientada hacia la propiedad y la especulación, en contraposición a modelos como el de Austria o los Países Bajos basados en el alquiler social.

El conocido catedrático de la Universidad Ramon Llull de Barcelona remarcó que la raíz del problema no procede únicamente de decisiones recientes ni de un gobierno puntual, sino del rumbo por el que se ha orientado la legislación sobre vivienda durante más de siete décadas. Según Niño Becerra, “desde el año 1950 o 1955″, más allá de los gobiernos de diferente ideología en la historia de España, la vivienda “se ha orientado hacia la propiedad, por un lado, y en segundo lugar hacia la especulación”. De este modo, la construcción de viviendas de protección oficial, predominante en otras épocas, acabó alimentando el mercado especulativo una vez finalizadas sus cortas etapas de protección.

La compra por “miedo a quedarse fuera”

Durante la entrevista, Niño Becerra profundizó en el rol que han desempeñado los diferentes actores en la escalada de precios, asegurando que, actualmente, quienes más compran viviendas no son solo familias, sino principalmente “fondos de inversión, grandes o pequeños, e inversores en general”. El economista diferenció además el comportamiento de los compradores particulares, afectados por el miedo a la inaccesibilidad futura: “Aunque ahora, y perdona la expresión, estés absolutamente fastidiado para poder pagar esta vivienda, dentro de un tiempo será absolutamente inaccesible, entonces tienen miedo de quedarse fuera”, afirmó Niño Becerra. Según sus palabras, este fenómeno agrava la presión sobre los precios y alimenta un círculo vicioso que complica aún más el acceso de la clase media a la vivienda.

Santiago Niño Becerra, sobre la subida del precio de la vivienda. (Montaje Infobae con imágenes de Catalunya Ràdio)

En el contexto actual, la demanda avivada por particulares que buscan asegurar su acceso a la vivienda y por grandes inversores ha generado un “desequilibrio de precios absolutamente brutal”, como calificó el experto. Niño Becerra describió el fenómeno conocido en Estados Unidos como FOMO (“fear of missing out”, o miedo a quedarse fuera), señalando: “Hay gente que se está endeudando, se está ahogando con créditos y pidiendo dinero para poder comprar vivienda, porque han entrado en la dinámica de estar convencidos de que el año próximo será más caro y el siguiente más aún”.

La subida del precio tiene un límite

Ante la consulta concreta de la presentadora Xantal Llavina sobre cuándo podría producirse un cambio de tendencia y si cabía esperar una bajada de precios, el economista y colaborador en varios medios fue categórico al referirse al límite natural del alza inmobiliaria, dejando una de las afirmaciones clave de la entrevista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”, sostuvo Niño Becerra en la conversación con en la radio catalana.

Al margen de las viviendas de lujo, cuyo dinamismo responde a lógicas diferentes, Niño Becerra puntualizó que la posibilidad de seguir aumentando los precios se encontrará inexorablemente con el tope que marcan los ingresos y la capacidad de endeudamiento reales de la clase media: “Pagar quiere decir tener capacidad de endeudamiento, incremento salarial, es decir, un conjunto que ya no les permita pagar más. Cuando se llegue a ese momento, esa vivienda orientada a la clase media dejará de subir”.