España

El Gobierno de Ayuso despide a 15 de los 20 inspectores que combaten la ocupación ilegal en el parque de vivienda público

Esta semana la Agencia de Vivienda Social (ACS) a la mayor parte del equipo del Área de Inspección, muchos de ellos con 20 años de experiencia. No se han estabilizado sus plazas. La Agencia tiene 2.643 pisos ocupados irregularmente

David Fernández

Por David Fernández

Guardar
La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Carlos Luján - Europa Press)

La mayoría recibió vía telemática la comunicación de su cese el pasado 1 de octubre entre las 21 y las 22 horas. Con nocturnidad. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso prescinde este miércoles 15 de octubre de la mayoría de los trabajadores que forman parte del Área de Inspección de la Agencia de Vivienda Social (la AVS), la empresa autonómica que se encarga de promover vivienda pública. Según han trasladado varios de los afectados a Infobae España, 15 de los 20 trabajadores de este equipo dejarán esta semana de formar parte de él. Desde la Consejería de Vivienda señalan que sus plazas serán cubiertas gracias a la nueva Oferta de Empleo Público y que han sido cesados porque eran interinos.

“Es el desmantelamiento total del Área que lucha contra la ocupación ilegal de las viviendas que forman parte del patrimonio público de la Comunidad”, explica uno de ellos. Según los datos internos a los que ha tenido acceso este diario, actualmente la AVS tiene 2.634 pisos ocupados, de los que 259 se están intentando recuperar por la vía penal. Se trata del 10,5% del total del parque inmobiliario de la AVS.

Esta decisión implica la salida de trabajadores con dos décadas de experiencia en la lucha contra la ocupación. Entre los afectados, por ejemplo, se encuentra el responsable jurídico del Teléfono 112 AntiOcupación, una persona que ha impartido formación especializada en esta materia a otros empleados públicos de la región e incluso a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué van a ser cesados? “Todo lo que ha pasado refleja la negativa del Gobierno regional a estabilizar al personal interino, a pesar de las directrices europeas y resoluciones judiciales que instan a reducir la temporalidad en el empleo público”, explica otro de los afectados.

Eusebio González, director gerente de
Eusebio González, director gerente de la Agencia de Vivienda Social.

Muchos de estos trabajadores entraron hace muchos años en la Agencia (antes IVIMA) a través de bolsas de empleo de interinos. Pertenecen al grupo A1 y sus plazas estaban adscritas a una Oferta de Empleo Público, la de 2007, que nunca se convocó. Así que no fue hasta las ofertas de 2017 y 2019 cuando sus plazas se volvieron a vincular sin que, denuncian, se les comunicara. Procesos que han terminado ahora, bastante tiempo después, en 2025. El problema es que la mayoría de las plazas han quedado vacantes. “Nadie las quiere. Es un trabajo ingrato y retribuido cuando empiezas con unos 35.000 euros brutos anuales”.

“No hay voluntad política”

“A pesar de que nuestras plazas han quedado vacantes en este proceso de selección, no se quedan con nosotros. Nos echan, lo que evidencia la falta de voluntad política para dotar de estabilidad a un área clave dentro de la AVS como es la Inspección”, señala uno de los cesados, que empezó a trabajar en el año 2006. “Nuestra marcha supone una pérdida de un conocimiento especializado acumulado durante décadas, difícilmente reemplazable en el corto plazo”, explica otro. “Todo esto resulta contradictorio con el discurso del Ejecutivo autonómico, que ha situado la lucha contra la ocupación ilegal entre sus prioridades. Se prescinde del único equipo con trayectoria contrastada en la materia”.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Los trabajadores aseguran que la última reunión que tuvieron con el director gerente de la AVS, Eusebio González, para tratar este tema fue en abril. “Después insistirle en varias ocasiones para intentar buscar una solución, Nos dijo que este tema no era una prioridad, que tenía que sacar adelante unos contratos y que, una vez que hubiese resuelto eso, hablaría con Recursos Humanos y Función Pública de la Comunidad”, explican los afectados. “⁠Los compañeros que nos vamos a la calle vamos a ser cesados sin indemnización. Muchos, por su edad, van a tener muy complicado entrar en el mercado labora. Así que la única opción que vamos a tener es volver a intentar entrar en lista de interinos o el paro“.

Jorge Rodrigo, el consejero de
Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda (actualmente de baja médica), en unas jornadas sobre ocupación

Ahora estudian emprender acciones legales. Recuerdan que la Orden 883/2022, que constituye el único proceso de estabilización que incluyó plazas del subgrupo A1, ofreció tan solo ocho plazas en toda la Comunidad de Madrid, 2 de ellas para el turno de discapacidad. “Y en el Área de Inspección de la Agencia de Vivienda Social hay 16 funcionarios interinos que llevan más de 20 años prestando servicio ininterrumpido, sin que ninguna de sus plazas fuese ofertada en dicho proceso”, señalan ahora para recordar que “no hay voluntad política” para que este equipo siga trabajando. Un portavoz de la Consejería señala que “en ningún caso” estos puestos “se quedarán descubiertos” porque estas plazas de inspección han entrado en la última oferta de empleo público “y por eso han tenido que ser cesados, al ser interinos, para que ahora puedan ser cubiertos por funcionarios que han aprobado”. Preguntado por los plazos en que se tardarán en cubrir, no hay respuesta.

Temas Relacionados

ViviendaOkupaciónOkupasComunidad de MadridIsabel Díaz AyusoEmpleoFuncionariosOposicionesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todo sobre Luis Enríquez Nistal, el prometido de Susanna Griso: empresario, padre de dos hijos y viejo amigo de la presentadora

La historia sentimental de la pareja se ha forjado lejos de los focos, marcada por la confianza y la naturalidad

Todo sobre Luis Enríquez Nistal,

La aldea tibetana esculpida en la roca que está a solo una hora de Madrid: tiene una arquitectura sorprendente y encanto rural

Conoce los misterios de este municipio con casas abandonadas

La aldea tibetana esculpida en

Echarle vinagre a las lentejas podría tener beneficios para la salud digestiva, según un estudio

La absorción del hierro de las legumbres resulta considerablemente menor en comparación con el que proviene de fuentes animales

Echarle vinagre a las lentejas

Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Desde el pasado miércoles, 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks de productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado prohibidas en Inglaterra, afectando tanto a supermercados como a cadenas de restaurantes o comercios online

Se acabó el refill gratis

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Desde el Ministerio plantean un aumento progresivo de las cuotas desde 2026, con subidas más altas para quienes declaran mayores ingresos, y que oscilarán entre los 217 y los 796 euros

El Gobierno enfada a ATA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS de Tezanos sube

El CIS de Tezanos sube en un año un 10% el dinero que recibe la empresa que recluta a ciudadanos para las encuestas, aunque estos seguirán cobrando 40 euros

La justicia gallega colapsa: los juicios por despido se señalan para 2028 y las causas civiles se acumulan sin fecha de resolución

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

ECONOMÍA

El Gobierno enfada a ATA

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Los depósitos con una rentabilidad del 4% ‘resucitan’, pero hay que leer la letra pequeña

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20