La decoración de Halloween de esta familia provoca que los vecinos llamen a los bomberos: “Debería ser ilegal”

Una pareja de Carolina del Sur es famosa por sus llamativas iniciativas por la noche de los muertos

Por Paula Alonso

Casa en falsas llamas. (Facebook)
Casa en falsas llamas. (Facebook)

Con la llegada de octubre, las calles y casas de barrios residenciales en Estados Unidos se llenan de decoraciones con temática de Halloween. Las calabazas, los disfraces de esqueletos, brujas y monstruos empiezan a ocupar jardines y porches. Mientras algunas familias se limitan a los adornos tradicionales, otras se esfuerzan por ir un paso más allá. En Carolina del Sur, una pareja ha vuelto a sorprender a su comunidad con una decoración que no ha pasado desapercibida.

Amanda Peden y Sam Lee, conocidos por sus elaboradas puestas en escena durante Halloween, han recreado una escena que simula que su casa está en llamas. Con humo, luces y efectos especiales, la ilusión de un incendio ha provocado más de una confusión entre quienes pasan por delante sin saber que se trata de una decoración.

A través de una publicación en Facebook, Amanda Peden advirtió a sus vecinos que su casa “estará en llamas”, aunque aclaró que no se trata de fuego real. También pidió expresamente que no se vuelva a llamar al departamento de bomberos. El montaje, según explicó, estará activo todas las noches entre las 20:00 y las 22:00 hasta el 31 de octubre. La mayoría de las reacciones en la red social son positivas, pero con matices. “Se ve genial, pero sinceramente eso debería ser ilegal”, comenta una persona.

Llamadas a los bomberos

Bombero. (Freepik)
Bombero. (Freepik)

“Siempre habrá alguien que no lo entienda o a quien no le guste”, comentó Peden a Today. Por esa razón, este año decidieron ser aún más claros en la comunicación, avisando con antelación y de forma pública para evitar nuevos sustos. Pero, a pesar del mensaje difundido en redes sociales, algunas llamadas de emergencia han seguido llegando, aunque en menor número que en años anteriores. La mayoría proviene de vecinos nuevos que aún no están familiarizados con la peculiar tradición de la pareja.

Desde el departamento de bomberos local, el jefe Russel Alexander confirmó que su equipo está informado sobre la decoración y destacó que mantienen comunicación con la pareja. Sin embargo, aclaró que, por protocolo, cada vez que reciben un aviso de posible incendio deben acudir al lugar, incluso si ya conocen el contexto. Para el jefe, omitir una respuesta ante una llamada de emergencia no es una opción viable ni profesional. Según sus palabras, cada reporte debe tratarse con seriedad para evitar asumir responsabilidades innecesarias.

Alexander explicó además que, desde un punto de vista técnico, el montaje no reproduce con exactitud las características de un incendio real. El humo utilizado en la simulación tiene un comportamiento distinto al de un fuego auténtico, ya que presenta menor velocidad y un color diferente. Aun así, reconoció que puede resultar engañoso para quienes no tienen formación o experiencia en emergencias.

Montajes terroríficos

Personas disfrazadas por Halloween. (Mario
Personas disfrazadas por Halloween. (Mario Anzuoni/Reuters)

La casa “en llamas” no es la primera puesta en escena de Peden y Lee. En 2022, decoraron su jardín con una escena que simulaba un accidente automovilístico, incluyendo una camioneta volcada y un esqueleto atrapado en su interior. Un año antes, en 2021, montaron un escenario que representaba un accidente aéreo, con restos de un avión y figuras de esqueletos ocupando los asientos. En 2018, inspirados por la película It, colocaron globos rojos en las alcantarillas del centro de la ciudad, sorprendiendo a los vecinos y generando comentarios en redes sociales.

Además de sus decoraciones, Amanda Peden y Sam Lee organizan cada mes de octubre una iniciativa solidaria para el vecindario. Se trata de una granja urbana en la que reparten calabazas de forma gratuita. Este año tienen previsto entregar más de 2.000 a las familias de la zona, como una manera de agradecer y fortalecer el vínculo con la comunidad, según explica TODAY.COM.

