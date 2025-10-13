España

Un estadounidense que vive en España vuelve a su país natal y alucina con la actitud de una vecina a las vísperas de Halloween: “Tengo la sangre hirviendo”

El joven estaba en Estados Unidos visitando a su hermana cuando una vecina le llamó la atención por pararse en la acera

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

La fachada de una casa
La fachada de una casa decorada en Halloween (Pexels)

Nick, un estadounidense que vive en España, ya se ha hecho con la cultura y la sociedad española. Sin embargo, el conocido en redes como @SpainWithNick, ha alucinado con la última anécdota que le ha pasado al volver a Estados Unidos para visitar a su hermana. El suceso, que fue denunciado inmediatamente por el joven en un video de su cuenta de TikTok, le ha hecho recordar y anhelar su nueva casa en la península.

De esta manera, durante unas vacaciones en su país natal, paseaba por el barrio donde reside su hermana, disfrutando de una de las tradiciones locales más características: las decoraciones de Halloween. Según relató el propio Nick en el video, detuvo su marcha frente a una vivienda especialmente decorada, lo que generó una situación inesperada con una vecina del lugar.

“¡Qué rabia me da, tengo la sangre hirviendo ahora mismo!”, exclamó Nick en el video, relatando el incidente que vivió. Mientras sacaba fotos de las casas adornadas, se detuvo ante una propiedad que le llamó la atención por sus adornos, y fue entonces cuando una mujer salió de su casa para interpelarlo. “¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí?”, le preguntó la vecina, según describió el joven.

Nick narra lo que le ha ocurrido en EE.UU. (@spainwithnick)

“¿Tú buscas problemas o buscas robarnos?”

En su intento de explicar la situación, Nick respondió: “¿Cómo? Sacando una foto, qué guay, qué chulas tus decoraciones”, pero la mujer continuó interrogándolo. “Pero ¿dónde vives y por qué estás aquí?”, insistió la residente. Atónito ante la reacción, Nick intentó aclarar que su estancia tenía una causa puntual: “Yo pensaba que era broma, pero no, ahí estoy sacando una foto porque yo vivo en España y... bla, bla, bla”. La situación subió de tono cuando la mujer replicó: “Si tú vives en España, entonces, ¿para qué estás aquí?”.

El creador de contenido detalló en el video que insistió una vez más que solo intentaba tomar imágenes de las decoraciones para compartirlas en redes sociales y que su hermana vive en ese barrio. “¿Cómo? Mi hermana vive aquí y estoy de visita y estoy sacando fotos de tus decoraciones”. Sin embargo, la vecina se mostró aún más suspicaz y expresó: “Pero ¿tú buscas problemas o buscas robarnos o qué? ¿Por qué estás aquí?”.

Ante el corte del diálogo, Nick recalca que volvió a explicar su situación: “Otra vez, sacando una foto. Si tú no quieres que la gente pare delante de tu casa, a lo mejor no deberías poner decoraciones en tu casa, ¿no?”. La conversación alcanzó su punto más tenso cuando la mujer advirtió: “Ay, ah, ¿quieres que le llame a la policía? Así que, por favor, sal de aquí”.

La decoración para una casa
La decoración para una casa en EE.UU. en Halloween (Pexels)

El joven narró que se encontraba en la acera, vestido con ropa para hacer running tras salir a correr. “Estoy en la acera y encima llevo mallas, estoy corriendo. Parezco ladrón aquí, así”. En su reflexión posterior, Nick comentó: “Qué chalada está la gente aquí, madre mía. Pero claro, en Estados Unidos la gente no va andando por las calles. Mira, no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Así que cuando alguien ve a alguien por su barrio o por su casa, piensa: ‘Ay, esta persona no pinta bien, aunque lleve mallas de correr’. Por favor, que vuelva a España ya”, rogaba al final.

