España

Ana Obregón confiesa el bullying que sufrió Aless Lequio en el colegio: “No voy a contar lo que hice...”

La actriz ha compartido en ‘Y Ahora Sonsoles’ que tuvo que actuar para cesar el acoso que sufrió su hijo en su infancia

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Ana Obregón en 'Y Ahora
Ana Obregón en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Ana Obregón ha pasado en su vida el mayor dolor que puede sufrir una madre: la pérdida de su hijo. Sin embargo, las últimas noticias han revivido otro de los capítulos más duros de su maternidad: el bullying que sufrió Aless Lequio en su infancia. La actriz y presentadora, visiblemente emocionada, ha compartido en Y ahora Sonsoles este jueves una experiencia personal que vivió junto a su hijo, sobre una problemática que sigue cobrándose víctimas en las aulas españolas. Su testimonio se suma al de otros colaboradores del programa, como Miguel Lago y Mar Flores, que también han hablado de cómo el acoso afectó a sus familias.

Durante la emisión de este jueves 16 de octubre, Obregón se ha mostrado indignada por la falta de respuesta institucional ante los casos de acoso escolar. “Lo sufrí con mi hijo y no voy a contar lo que hice. Me dan ganas que lo hagan todas las madres y padres y no lo puedo contar”, ha confesado ante Sonsoles Ónega, sin ofrecer detalles sobre su actuación, aunque dejando claro que su intervención fue determinante para frenar la situación. “Hice algo que hay que hacerlo porque si no hace nadie nada… Dile ahora a la madre o al padre que vas a investigar… Es que me pongo mala”, ha insistido.

La actriz ha asegurado que no logra entender la pasividad con la que muchas veces se aborda este tipo de violencia en los centros educativos: “A mí me hierve la sangre cuando dicen que es cosa de niños”. Sus palabras llegan en un contexto especialmente sensible, tras el trágico suicidio de una adolescente de 14 años en Sevilla, presuntamente víctima de acoso escolar. “Ahora la Fiscalía investiga, haberlo hecho antes porque ahora una niña no está y sus padres estarán muertos en vida. Siempre es tarde”, ha lamentado Obregón, visiblemente afectada.

Más allá de la denuncia, la intérprete de Ana y los 7 ha aprovechado su intervención para reflexionar sobre las diferencias entre la legislación española y la estadounidense. “En EE. UU. hay muchísimos menos casos porque hay leyes federales que obligan a los colegios a proteger a los alumnos”, ha señalado, reclamando una mayor contundencia en las normas nacionales y una respuesta efectiva que evite tragedias como la recientemente ocurrida.

Ana Obregón en 'Y Ahora
Ana Obregón en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Miguel Lago y Mar Flores también dan un paso al frente

El testimonio de Obregón llega después de que Miguel Lago y Mar Flores compartieran sus propias vivencias. El humorista reconoció que su familia atravesó momentos “muy complicados” en el colegio de su hija. “Lo conté hace muchos años, mi familia ha pasado momentos muy complicados en el colegio, momentos muy dolorosos”, admitió este miércoles. Su relato buscaba visibilizar la impotencia que sienten muchos padres ante la falta de recursos o apoyo cuando sus hijos sufren este tipo de acoso.

Por su parte, Mar Flores no pudo contener la emoción al hablar de lo que vivió su hijo Carlo Costanzia durante su infancia. “Tienen miedo a las represalias porque tienen que volver al colegio. El niño sigue allí, aguantando la soledad y no acaba en el colegio porque te acosan en el teléfono”, explicó, en alusión a cómo el ciberacoso prolonga el sufrimiento de las víctimas. La modelo relató que su hijo mayor, a los diez años, también sufrió bullying: “Mi hijo mayor, a la edad de 10 años, también sufrió bullying en el colegio. Esto me toca muy dentro. Se necesitan muchas voces fuertes y potentes que ayuden, no se si una ley, pero faltan muchos espacios en blanco de las leyes. Es un tema por el que se puede perder la vida de un niño”.

Miguel Lago en el programa
Miguel Lago en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Temas Relacionados

Ana ObregónY Ahora SonsolesFamosos EspañaAless LequioGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Raquel Mosquera rompe su silencio, la exmujer de Ábalos se planta y Sonia Monroy reaparece: estos son los invitados de ‘¡De Viernes!’

El programa de Telecinco ha anunciado a sus invitados para este viernes, 17 de octubre

Raquel Mosquera rompe su silencio,

Barra libre de alcohol y aperitivos en el avión: la nueva política de esta aerolínea para hacer olvidar el cobro del equipaje de mano

Eliminar las tasas de alcohol “es más asequible”, admitió un directivo

Barra libre de alcohol y

Una colombiana que vive en España habla de la dificultad de sacarse el carné de conducir: “Veo a los españoles sufrir tratando de hacer ese examen”

La creadora de contenido, Laura Vargas, recomienda a los extranjeros obtener el permiso de conducción fuera de España y realizar una posterior homologación

Una colombiana que vive en

Resultados de EuroDreams de este 16 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams de este

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Familiares de las víctimas de

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Ramón López, experto en fiscalidad, sobre los trabajadores: “Este derecho es con diferencia el mejor que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Si te deniegan la autorización de residencia de trabajo, esto es lo que debes hacer, según un abogado: “Podría ser un problema para la propia empresa”

El BBVA fracasa en su opa al Sabadell, no obtiene ni el 26% del capital y abandona

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder