La desgarradora felicitación de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio en el que sería su 33 cumpleaños: “Anita soplará las velas por ti”

Imagen compartida por Ana Obregón en sus redes sociales. (Instagram @anaobregon)

Este 23 de junio Aless Lequio hubiera cumplido 33 años. Una fecha que su madre, Ana Obregón, no ha querido dejar pasar por alto y ha celebrado de dos maneras. Primero con un largo post que ha compartido en su perfil de Instagram, donde suele abrirse en canal y compartir recuerdos de su hijo en fechas señaladas. Por su aniversario, la presentadora ha publicado una carta abierta en la que expresa el dolor por la ausencia y el amor incondicional que siente por él.

“Hoy hace 33 años del día más feliz de toda mi existencia, que conocí y abracé por primera vez al amor de mi vida”, comienza el mensaje de Ana Obregón publicado en Instagram, acompañado de una imagen que recuerda momentos compartidos con su hijo.

Obregón recuerda que su hijo nació en la noche de San Juan, una de las más simbólicas del año: “Naciste en la noche más mágica del año. Por eso en tu corta vida embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Cada año te hacía un regalo y en tu último cumpleaños te quise regalar la vida. No pudo ser”, lamenta.

Ana Obregón junto a su hijo Alex Lequio, en un fotografía de archivo (Europa Press)

En el mensaje, Ana también quiere dejar claro que resulta imposible desearle un “feliz cumpleaños” porque no está con ella, “sería engañarse a sí misma”, dice. Añade que la felicidad solo habría sido posible si Aless estuviera presente para celebrar junto a su familia: “Feliz estarías aquí soplando las velas con tu padre, tu madre y con tu hija. Ojalá te dé paz, amor de mi vida”.

Y termina: “Hoy cumples 33 años y Anita soplará las velas por ti. Seguro que donde estés durmiendo en esa eternidad infinita sentirás el amor de tu mamá y de tu hija”.

Celebración en casa

Como dice Ana Obregón en su texto, Anita ha soplado las velas destinadas a su padre. Lo ha hecho sobre una pequeña tarta decorada con el número 33 en una improvisada fiesta que han hecho en el salón de su casa.

Para que todo el mundo pueda sentirse incluido, la actriz ha compartido un pequeño vídeo del momento en el que se puede ver a la pequeña cantando el Cumpleaños Feliz, primero en español y después en inglés.

“Al final el amor unió el cielo y la tierra”, ha escrito Obregón en la publicación que en apenas unos minutos se llenó de ‘Me gusta’. Pero también de mensajes de amigos y rostros conocidos como Raúl Castillo, que puso: “Os quiero mucho familia, Aless estará súper feliz mis amores”.

Imagen compartida por Ana Obregón en sus redes sociales. (Instagram @anaobregon)

En su última entrevista con la revista ¡Hola!, Ana Obregón relató el momento que atraviesa y lo definió como “agridulce”. En sus palabras: “Sé que ya no volveré a sentir la felicidad que tenía cuando Aless estaba conmigo. Ese dolor nunca se pasará. No se acepta ni se supera la muerte de un hijo. Terminas aceptando que no podrás asumir jamás su partida. Por fortuna, ahora Anita llena mis días. Estuve muerta tres años, desde la muerte de Aless hasta que nació Anita. Con ella he resucitado”.

La actriz explicó en la misma publicación que su hija Anita, nacida mediante gestación subrogada en 2023, se ha convertido en el motor de su vida. “Desde las seis y media que me levanto para prepararle el biberón. Solo me separo de ella los días que voy a trabajar; paso toda la tarde con ella, le doy la cena, la duermo… Lo difícil viene cuando se duerme, porque las noches siguen siendo para mí muy oscuras. Ahí es cuando me permito pensar, llorar y echar de menos a mi hijo. ¡Aunque a veces estoy tan reventada que ni puedo hacer eso!”, declaró al medio.