Un baile en el restaurante de ‘First Dates’ sube la temperatura entre los solteros: “No sé si lo he confundido”

Los solteros han vivido un momento tenso al hablar de sexo durante la cena

Ginnet y Alejandro en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

Ginnet, una joven de 22 años originaria de Palma de Mallorca, viajó a Madrid buscando una oportunidad en el programa de citas First Dates, motivada por su falta de fortuna en las relaciones: “No he tenido mucha suerte porque elijo muy mal. Cuando he conocido a alguien, no ha sido mutuo o no buscábamos lo mismo”, comentaba. La cantante y compositora, que además es técnico en emergencias sanitarias, reconoció ante Carlos Sobera, que le entretiene el coqueteo y suele ser “directa” al expresar sus intereses. Pero, en su presentación, remarcó que buscaba alguien “que tuviera ambición o que haga algo de deporte”.

A la cita llegó Alejandro, vigilante de seguridad y creador de contenido digital de Málaga, de 26 años. Al encontrarse en la barra del restaurante, “podemos ir, venir, quedar en un punto como Madrid y vernos sin problema”. No obstante, ella desde la primera interacción reveló: “No es mi prototipo físicamente, aunque lo veía monillo”. Pese a esta impresión, continuaron con la cita, y acabaron bailando juntos durante el espectáculo de la cena.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

“Ahora que me lo trae no me gusta”

Durante la conversación, Ginnet explicó a su cita su experiencia profesional y sus intereses personales. La reacción de Alejandro fue inmediata: “Me parece madura, centrada y me ha sorprendido bastante porque a esa edad eres un poco cabeza loca”, declaró ante cámaras. Poco después, confesó otro aspecto de su vida no mencionado hasta ese momento: “Tengo un lado oscuro”, le confesaba al hablarse de su cuenta en redes.

Al explicar ese lado, detalló que se dedica a crear contenido humorístico. “Los andaluces tienen mucha chispa”, expresaba ella al enterarse. Sin embargo, y a pesar de cumplir sus expectativas, Ginnet mostraba en el confesionario su debate interno. “Me cuesta encontrar chicos así, siempre se los pido al universo, pero ahora que me lo trae no me gusta”, expresaba.

Para demostrar sus dotes, el malagueño quiso hacerle un chiste a su acompañante: “¿Quieres un chiste verde rápido? Una lechuga en una moto”. Ginnet calificó la ocurrencia sin rodeos: “Es malísimo”, aunque accedió a escuchar un segundo intento. Aunque tampoco dio en el blanco, consiguió provocar la risa de la mallorquina, lo que suavizó el ambiente y facilitó el diálogo.

El espacio dedicado a conversar sobre relaciones permitió a la joven compartir que no ha mantenido pareja formal: “Nunca he tenido ninguna relación porque lo veo palabras mayores”. A pesar de haber conocido a varias personas, nunca sintió la conexión para avanzar. Alejandro, por su parte, explicó que: “De las tres últimas parejas, las tres me han puesto los cuernos”.

Ginnet y Alejandro en su cita de First Dates (Cuatro)

“Eso no lo haces con alguien que no te gusta”

También abordaron temas más personales: cuando la conversación giró en torno a intimidad, Ginnet valoró como “atrevidas” las preguntas de su cita al preguntarle si: “¿Eres más pasional a la hora de hacerlo, es decir, te gusta duro, fuerte o eres más tranquilita...?". Ante su atrevimiento, la mallorquina ha expresado incómoda en el confesionario: “A ver cuando me ha hecho según qué preguntas, me he quedado un poco...”. En la misma conversación, sin embargo, el malagueño ha continuado, sin saber que su acompañante estaba un poco incómoda: “Me gusta agarrar del pelo, el cuello…”, afirmaciones que marcaron distancia entre ambos.

En el tramo final de la velada, Ginnet tomó la iniciativa de interpretar una de sus canciones en el restaurante. Su talento musical dio pie a un breve baile en el que ambos participaron. Alejandro compartió su impresión ante cámaras: “Me he puesto hasta nervioso, me ha sacado los colores y me ha puesto hasta cachondo”. Al recordar los pasos, la joven intérprete expresaba: “No sé si lo he confundido”, pero aseguró que solo siguió el ritmo y el momento.

Por su parte, Alejandro fue claro: “Sé que le he gustado por la miradita y el perreo. Eso no lo haces con alguien que no te gusta, uno más uno, dos”. Sin embargo, esto no es lo que pensaba ella y en la decisión final decía: “No la tendría. Me ha parecido un chico encantador, pero no quiero hacerte perder el tiempo”. Aun así le ha confesado que le “sabía mal” porque tienen “un montón de cosas en común”.

