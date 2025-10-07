La mascota de una soltera de ‘First Dates’ deja “a cuadros” a su cita: “Entiendo que pueda considerarlo su hijo”

Judit y Sergio en su cita de First Dates (Montaje Infobae, Cuatro)

Judith, de 25 años, ha acudido al restaurante de First Dates con la intención de hallar una conexión sentimental, ya que se identifica como “asexual” y da valor a la complicidad romántica. Actualmente, estudia y trabaja como dependienta, y la persona que la ha acompañado esta noche ha sido Sergio. El soltero, por su parte, de 22 años, cursa estudios de informática y aspira a encontrar una persona con quien formar una familia en el futuro.

Cuando el soltero ha visto a su cita le ha parecido atractiva y a pesar de no haber experimentado el amor antes, le ha cuadrado bastante con su prototipo de persona con la que tendría una relación. Entre ellos, la conversación ha derivado en un primer momento hacia las mascotas que tendrían. Sergio, que no se ha dado cuenta al principio que Judith ya le había enseñado la suya, al mostrarle la foto que lleva en su collar con forma de corazón, se ha quedado completamente sorprendido.

La velada transcurrió con normalidad hasta que la charla se adentró en el tema de las mascotas. Todo comenzó cuando la de 25 le ha preguntado si tiene mascotas y Sergio respondió a la pregunta con honestidad: “No, pero sí que me gustaría. Soy más de perros que de gatos”. Al ser consultada sobre si tenía perro o gato, Judith negó y añadió: “Tengo paloma. Hace tres años se cayó del nido y lo cogí. Y claro, como tenía las alas rotas, la veterinaria me dijo que no iba a volar y que me lo tenía que quedar", le ha confesado. No obstante al final “sí voló” y “se recuperó, pero él no se va. Él se ha acostumbrado a mí, está libre y no se va. Es como un hijo para mí”.

La reacción de Sergio mostró sorpresa y desconcierto ante la confesión, algo que reconoció ante el equipo del programa: “No me lo esperaba en absoluto. A mí me parece una mascota un tanto distinta. Me he quedado un poco a cuadros, la verdad", ha confesado el de 22 años. Aun así, “entiendo que pueda considerarlo su hijo, lo respeto totalmente, pero como no concibo a una paloma como mascota, me ha resultado bastante extraño”, explicaba.

A lo largo del encuentro, ambos continuaron explorando sus intereses, expectativas y valores. No obstante, la distancia entre sus deseos se hizo evidente al final de la cena. Así se reflejó en la brecha en la decisión final. Judith ha expresado: “Me lo he pasado muy bien con Sergio. Me ha gustado mucho su forma de ser, su personalidad encaja bastante conmigo", comenzaba antes de añadir que “el problema, y yo creo que coincidiremos, es que buscamos cosas completamente distintas, discrepamos mucho en cuanto a lo que estamos buscando”. Por ello “no tendría una segunda cita”. En consonancia con ella, Sergio respondía: “Yo creo que ya lo ha dicho todo, buscamos cosas que no son lo mismo. Y yo también diría que no”.