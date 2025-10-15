Susanna Griso revela todos los detalles de su boda con Luis Enriquez Nistal: del código de vestimenta a su pedida de mano

Susanna Griso en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Susanna Griso ha sorprendido al público al confirmar recientemente su compromiso con Luis Enríquez Nistal, tras mantener una relación cuya oficialidad trascendió hace siete meses. La periodista y presentadora de Espejo Público, conocida por mantener una política de absoluta discreción sobre su vida privada, ha asistido como invitada a El Hormiguero para dialogar sobre su trayectoria profesional y su presencia en la pequeña pantalla. No obstante, el conductor Pablo Motos ha dirigido la conversación hacia un terreno más personal, centrando el interés en el inminente enlace matrimonial de la catalana.

La periodista, visiblemente sonrojada ante la insistencia de Motos, ha atendido con simpatía las preguntas relativas a la celebración de su boda. Pese a su costumbre de no exponer aspectos de su intimidad, Griso ha ofrecido detalles sobre la boda, programada para julio en la Costa Brava. “Quería mantenerlo en secreto hasta la fecha, pero no ha sido posible teniendo en cuenta de que el 80% de los invitados son periodistas”, ha confesado, entre risas, añadiendo que “creo que se han portado bastante bien porque no ha salido de mi círculo de amigos. Fue complicado porque cuando se lo decíamos les pedíamos que no dijeran nada, las invitaciones no las vamos a enviar hasta el último momento. Es en la Costa Brava y tienen que reservar hotel. Creo que es difícil mantener un secreto entre periodistas, pero se han portado bien”.

Susanna Griso junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Ante la inquietud de Motos por las condiciones climáticas de la Costa Brava en pleno verano y la habitual etiqueta formal en este tipo de ceremonias, Griso ha aclarado la cuestión del vestuario exigido a los asistentes. “No les voy a obligar a ir de traje. La idea es que vayan con algo de lino, una guayabera... En verano se relaja el protocolo. Si lo hace el Rey, no lo voy a permitir yo en mi boda... Va a ser una boda grande, sí, 250 invitados. Es el tope que nos hemos puesto”, ha puntualizado la periodista al referirse a la magnitud del evento y a la flexibilidad que pretende en el código de indumentaria.

Así fue la pedida de mano de Susanna Griso

Motos, interesado por el aspecto más íntimo de la relación, ha preguntado de manera directa cómo fue el momento en el que Luis Enríquez le propuso matrimonio. “Sabía que me lo ibas a preguntar”, le ha replicado, con humor. “Eran las cinco de la mañana y yo estoy muy activa a esas horas. La gente de mi equipo dice que hay que analizar tu ADN porque no es normal. Es verdad que por las mañanas corro porque tengo una rutina muy establecida ya: apago alarma, café… Pero antes me tomo una pastilla porque tengo hipotiroidismo y entonces hay que darle margen hasta que te tomas algo”, ha continuado diciendo.

“El día anterior me había dicho Luis que dónde me sentaba por la mañana. Se lo dije y ese día no cargué el iPad y me fui a otro sitio a sentarme para cargarlo. Pasaban los minutos y al rato apareció. Me dice: ‘¿Qué tal?’, y yo, ‘¿qué, qué haces tan pronto despierto?’. Y me dice, ‘no, bueno, vengo a desayunar, ¿no quieres un café?’. Y yo... ‘no’, porque no podía por el tiempo todavía de la pastilla. ‘Pues nada, empiezo a desayunar yo’, me responde. ‘¿Pero qué haces a estas horas desayunando?, ¡no es normal’, le comento. Y como veo que se queda delante mientras leo los periódicos, que es algo que me incomoda porque estoy trabajando, le dije que me hiciera un café a mí. Y, entonces, al levantar la taza, ahí estaba el anillo. Fue muy bonito”, ha detallado Griso sobre el episodio de la pedida de mano.

Durante su paso por el programa de las hormigas Trancas y Barrancas, Susanna Griso fue condecorada con el Premio Antena de Oro 2025 en la categoría televisión. El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que preside el periodista Juan Ignacio Ocaña, ha escogido a la presentadora por su labor al frente de Espejo Público en las mañanas de Antena 3, un premio que en la edición del 2024 recibió su compañera de cadena, Sonsoles Ónega, por su papel como presentadora de Y ahora Sonsoles. Será el próximo sábado 8 de noviembre cuando la periodista reciba este premio en el Casino de Aranjuez.