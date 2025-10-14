Todo sobre Luis Enríquez Nistal, el prometido de Susanna Griso: empresario, padre de dos hijos y viejo amigo de la presentadora

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en una fotografía de archivo. (José Ramón Guisado/Europa Press)

Luis Enríquez Nistal ha pasado de la discreción profesional a ocupar un lugar destacado en la actualidad mediática tras anunciarse su compromiso con Susanna Griso, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión española. El ejecutivo, con una sólida trayectoria en el sector de los medios de comunicación, se convertirá en el esposo de Griso en julio de 2026, una noticia que ha despertado el interés sobre la vida personal del que será el segundo marido de la exitosa periodista de Antena 3.

Tal y como desvelaba hace unos días la influencer Marta Cibelina, la pareja pasará por el altar el próximo 25 de julio de 2026 en la Costa Brava, una región con un significado especial para Griso, quien posee una casa en la zona y mantiene un fuerte vínculo con sus raíces catalanas. La ceremonia será íntima y contará con la presencia de familiares y amigos cercanos. Aunque los detalles del enlace se mantienen en secreto, en línea con la privacidad que la pareja quiere mantener pese a su proyección pública: “Voy a intentar mantener los demás detalles en secreto. A ver si soy capaz”, confesaba entre risas la presentadora hace unos días.

Griso, que lleva unos cuatro meses organizando su próximo enlace con su prometido, ha asegurado sentirse “muy abrumada” ante la filtración de la noticia. “Quería mantenerlo en secreto para evitarme toda esa tensión previa, pero no ha podido ser. Es lo que tiene esta profesión”, lamentaba con humor, resignada a que se acabe descubriendo todo sobre su boda.

Carrera profesional

Luis Enríquez Nistal nació a principios de los años 70 y se licenció en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Su recorrido profesional comenzó en el año 2000 en Unidad Editorial, donde asumió la dirección de las ediciones regionales y, posteriormente, la dirección general del grupo, editor de cabeceras como Marca, El Mundo y Expansión. En esta etapa, lideró procesos de integración y restructuración, así como el lanzamiento de la plataforma Orbyt.

Susanna Griso y Luis Enríquez, en el 56º cumpleaños de la presentadora. (Antonio Gutiérrez/Europa Press)

En 2011, Enríquez Nistal asumió el cargo de consejero delegado de Vocento, grupo responsable de periódicos como ABC, donde permaneció hasta abril de 2024. Durante su gestión, impulsó la independencia de las redacciones, la digitalización de los medios y la implantación de modelos de pago por contenido en internet a través de la marca ON+, logrando recuperar la rentabilidad del grupo. Tras su salida de Vocento, fundó la consultora Schwartz & Meyer y desde septiembre de 2024 ejerce como asesor de El Confidencial.

La faceta académica de Enríquez Nistal también ha sido relevante. El empresario ha impartido clases en la Deusto Business School y en la Universidad Pontificia ICADE, y ha sido mentor en el Proyecto Promociona de ESADE Business School, enfocado en el posicionamiento de mujeres en la alta dirección.

Vida personal y familiar

En el plano personal, Enríquez Nistal ha mantenido una vida reservada. El prometido de Susanna Griso está divorciado y es padre de cuatro hijos, fruto de un matrimonio anterior. Quienes le conocen lo describen como una persona tímida y poco dada a la exposición pública, una percepción que la propia Griso ha confirmado en declaraciones en las que señala que lo que más le incomoda a su pareja es la atención de la prensa. Además, el ejecutivo es un lector entusiasta y aficionado al cine y las series, según la misma fuente.

Susanna Griso y Luis Enríquez, a las puertas de Atresmedia en el 56º cumpleaños de la presentadora. (Antonio Gutiérrez/Europa Press)

La historia entre Luis Enríquez Nistal y Susanna Griso se remonta a 2007, cuando el periodista David Gistau, amigo en común, los presentó. Desde entonces, mantuvieron una amistad que se fue consolidando a lo largo de los años, con encuentros en eventos como los Premios Eisenhower y los Mariano de Cavia. La relación sentimental surgió en enero de 2025, cuando ambos, ya libres de compromisos, comenzaron a verse de otra manera. La oficialización de la pareja llegó en marzo de este año, tras su aparición conjunta en una exposición de ARCO, y poco después Griso confirmó la relación en su programa Espejo Público, con la intención de normalizar la atención mediática.

La evolución de la pareja ha sido visible en sus apariciones públicas. La presentadora aprovechó las vacaciones de su hijo mayor, Jan, en Madrid para hacer oficial la relación. Las imágenes publicadas en la revista ¡Hola! mostraban a la pareja compartiendo gestos de cariño en el barrio de Salamanca. Además, han asistido juntos a eventos como la Corrida de la Prensa en la Feria de San Isidro y los Premios Vanitatis 2025, donde posaron juntos, evidenciando su disposición a oficializar la relación ante los medios. A pesar de esta exposición, ambos han optado por mantener cierta discreción, especialmente en lo que respecta a sus familias y su vida privada.

En una de sus apariciones, Enríquez Nistal bromeó al afirmar que Griso es “la mejor presentadora del mundo”, mientras que la presentadora ha insistido en su deseo de proteger su intimidad y la de sus hijos. Las imágenes de la pareja en la calle, compartiendo gestos de afecto, han reforzado la idea de una relación consolidada y alejada de artificios.