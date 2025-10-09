Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal preparan su boda para 2026: la fecha y el lugar que han elegido

Susanna Griso y Luis Enríquez a la salida de un restaurante, a 08 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

Fue el pasado mes de febrero cuando salió a la luz el romance de Susanna Griso y Luis Enríquez. Poco después de hacerse pública la noticia, la periodista y el exconsejero delegado de Vocento se dejaron ver juntos en la Feria ARCO de Madrid. Desde entonces, los dos han sido los grandes protagonistas de diferentes encuentros públicos. Ahora, se sabe que están a punto de dar un importante paso en su historia de amor, un trámite con el que consolidarán su vínculo tras 6 meses de relación.

El 8 de octubre, Griso y Enríquez compartieron una comida en un reconocido restaurante de Madrid con motivo del 56 cumpleaños de la presentadora. La pareja mostró una gran cercanía y complicidad, dejando entrever que su relación atraviesa un momento consolidado. La celebración ha coincidido con las informaciones que han salido a la luz sobre los planes de boda de la pareja.

Marta Cibelina, desde su blog, y el propio portal Informalia han anunciado que Susanna Griso y Luis Enríquez han decidido casarse en una ceremonia civil que tendrá lugar en la Costa Brava, en una localidad donde la pareja ya dispone de una vivienda. La fecha elegida es el 25 de julio de 2026. En el programa Espejo Público, la periodista Mariló Montero ha abordado el tema con humor, insinuando que Griso podría casarse antes de lo previsto. Por su parte, la comunicadora evitó dar una respuesta directa sobre la boda, aunque las expectativas en torno al evento ya ocupan espacio en la agenda de la presentadora.

Susanna Griso y Luis Enríquez a la salida del trabajo, a 08 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Europa Press)

El vínculo entre la comunicadora y el exdirector ejecutivo de Vocento se habría fortalecido aún más debido a sus intereses comunes por la comunicación, la cultura y los viajes. La relación ha ido madurando ante la mirada pública y ambos han compartido experiencias conjuntas en distintos viajes, como el que realizaron este verano a Argentina. Y es que Griso compartió en redes sociales publicaciones de su recorrido por lugares emblemáticos, incluyendo las Salinas Grandes.

Divorciados

La vida personal de la conductora de Atresmedia ha experimentado cambios importantes en los últimos años. En 2020, puso fin a su matrimonio con Carles Torras tras más de dos décadas juntos. De esa unión nacieron sus dos hijos: Jan, quien en la actualidad estudia en la Sorbona en Francia, y Mireia, estudiante de filosofía, derecho, política y economía en Madrid. Además, Griso adoptó a Dorcette, una menor de origen marfileño.

Luis Enríquez Nistal y Susanna Griso en montaje fotográfico (Europa Press / Eveling Díaz)

Hasta hace pocos meses, la periodista mantuvo una relación con Íñigo Afán de Ribera, vínculo que culminó tras más de dos años. Por su parte, Luis Enríquez también está divorciado y es padre de cuatro hijos. En el plano profesional, Enríquez afrontó en marzo de 2023 su salida de Vocento, conglomerado mediático que incluye cabeceras como ABC y El Correo. Tras trece años como consejero delegado, fue cesado poco después de que Cobas Asset Management, liderada por Francisco García Paramés, se convirtiera en el principal accionista al alcanzar el 15% del capital. Posteriormente, en septiembre del mismo año, El Confidencial anunció la incorporación de Enríquez como senior advisor, donde participa en el diseño de la estrategia y tareas de relaciones institucionales de la empresa.

El recorrido profesional de ambos y los proyectos que comparten en la esfera de la comunicación han favorecido la consolidación de la pareja. Griso fue clara en sus primeras declaraciones sobre la relación: “Normalidad, hay que asumirlo”. Desde entonces, han mantenido una presencia conjunta en actos públicos y viajes privados, reflejando una proyección de estabilidad y entendimiento mutuo.

Con el anuncio de boda previsto para el verano de 2026 en la Costa Brava, la pareja se prepara para uno de los eventos sociales más comentados del panorama mediático español. El entorno en el que han elegido celebrar su enlace subraya la importancia de su nueva etapa personal, marcada por la serenidad y los proyectos compartidos.