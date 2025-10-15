Rafael Rodríguez, experto en salud mental, explica cómo vive una persona adulta con altas capacidades: “Tienen mayor tasa de ansiedad y depresión que la población general”

Montaje de Infobae en el que aparece Rafael Rodríguez, experto en salud mental

La vida adulta, en la mayoría de los casos, puede llegar a ser realmente estresante. Pagar facturas o tener ciertas responsabilidades en el trabajo son algunos de los factores que pueden incrementar la ansiedad.

En muchas ocasiones, se puede llegar a pensar que las personas con altas capacidades intelectuales tienen la vida más fácil, pero no siempre es así. Rafa Rodríguez, un experto en salud mental que publica contenido en TikTok (@nosolopastillas), ha explicado algunos aspectos que la gran mayoría de personas desconocen.

Cómo vive una persona adulta con altas capacidades

La vida adulta con altas capacidades intelectuales puede ser más compleja de lo que parece. Estas personas no solo procesan información a gran velocidad, sino que también tienden a ser más rígidas en su forma de pensar, lo que puede generar un choque constante entre sus expectativas y la realidad.

Esta discrepancia explica, en parte, por qué presentan mayores tasas de ansiedad y depresión que la población general. Además, suelen experimentar lo que podría llamarse una sensibilidad existencial marcada. Es decir, sus preocupaciones no solo se limitan a situaciones cotidianas.

Se centran en temas mucho más trascendentales, abordando cuestiones que abarcan el sentido de la vida, dilemas éticos o aspectos relacionados con la justicia. A pesar de tener estas inquietudes, el mundo a su alrededor no siempre se alinea con sus ideales, lo que puede generar frustración y malestar.

La diferencia de pensamiento y sentimiento también repercute en sus relaciones sociales. Encontrar personas que estén en su misma “sintonía” mental es complicado y esto puede derivar en sentimientos de soledad.

Otro desafío frecuente es la combinación de perfeccionismo y procrastinación. Al establecer estándares muy altos para sí mismos, estas personas suelen sentirse insuficientes y postergar tareas si las condiciones no son perfectas.

Este patrón se relaciona estrechamente con el síndrome del impostor: aunque logran resultados notables, a menudo se centran en lo que consideran carencias, minimizando sus propios logros y atribuyéndolos al azar.

Por último, la hiperactividad mental es un rasgo muy frecuente entre las personas con altas capacidades. Su mente está en continuo pensamiento, por lo que siempre tienen un proyecto, una idea o una hipótesis entre manos, lo que puede resultar agotador.

Cómo pueden calmar la ansiedad y el estrés este tipo de personas

Las personas con altas capacidades suelen preocuparse en exceso de las cosas, un factor que puede acentuar el estrés. Para gestionarlo, resulta clave aprender a diferenciar entre los problemas que pueden controlar y los que no, evitando gastar energía mental en lo inevitable.

Establecer rutinas estructuradas ayuda a organizar tareas y reducir la sensación de caos, mientras que la planificación realista y ordenar tus prioridades permiten evitar la sobrecarga mental. Practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda o el yoga, puede marcar la diferencia.

Dedicar tiempo a actividades que ayuden a desconectar de la rutina es clave. Además, compartir tus preocupaciones con personas de confianza o profesionales de la salud mental permite recibir apoyo, poner los problemas en perspectiva y encontrar soluciones.