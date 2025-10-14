España

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Según el creador de contenido, las habilidades blandas como la comunicación, la adaptación, la resiliencia o el liderazgo son fundamentales para estos puestos de trabajo

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

El español señala que los
El mercado laboral suizo se prepara para una profunda transformación en los próximos años. Con una economía estable, un alto nivel de innovación tecnológica y una población cada vez más envejecida, Suiza afronta 2026 con una creciente demanda de profesionales en distintos sectores. Así lo explica el creador de contenido de la cuenta @suiza.en.español, quien en un vídeo publicado en TikTok detalla cuáles serán las profesiones más solicitadas según diversos estudios suizos y europeos.

“Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda de trabajadores”, adelanta el autor del vídeo, que destaca la necesidad urgente de profesionales cualificados, tanto suizos como extranjeros. El primero de esos sectores es el de la salud, uno de los pilares tradicionales del mercado laboral suizo y, a la vez, uno de los más tensionados. “Gran parte de la población suiza está envejeciendo y se necesitarán muchas enfermeras y enfermeros, cuidadores, fisioterapeutas y médicos especializados”, explica.

Según añade, este fenómeno ya está generando un movimiento empresarial importante. “Han nacido muchas empresas nuevas que se dedican a traer trabajadores de la salud de España a Suiza”, comenta, reflejando cómo la falta de personal sanitario local está impulsando la contratación internacional, especialmente en países del sur de Europa.

El segundo ámbito en auge es el de la tecnología, impulsado por la revolución digital y el avance de la inteligencia artificial. “Se viene una ola enorme de inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. Las empresas suizas necesitan gente que conozca cómo funciona la IA y cómo proteger sus sistemas”, señala el creador del contenido, subrayando que la digitalización no solo genera nuevos empleos, sino que transforma los perfiles que buscan las empresas.

El tercer sector que destacará en 2026 será el de las energías renovables y la sostenibilidad. La transición ecológica y las políticas para reducir las emisiones de carbono están generando una fuerte demanda de ingenieros, técnicos y expertos en eficiencia energética. “La transición verde está muy fuerte”, asegura, lo que abre la puerta a profesionales especializados en el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles, un campo en el que Suiza busca consolidarse como referente europeo.

Matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial y digitalización se convierten en objeto de deseo de los bancos.

La importancia de las habilidades blandas

En cuarto lugar, aparece el sector de la automatización y la robótica, un ámbito en el que el país alpino ya es líder. “Las fábricas suizas están cada vez más automatizadas y necesitan técnicos en mecatrónica y mantenimiento de robots”, apunta. Esta tendencia responde a un modelo industrial que prioriza la precisión, la innovación y la eficiencia, y que requiere perfiles altamente cualificados.

Por último, el vídeo menciona el crecimiento del sector de los servicios personales y de bienestar, impulsado por una población que valora cada vez más la calidad de vida. “Masajistas, terapeutas, entrenadores personales, todo lo que mejore la calidad de vida está en alza”, comenta, indicando que este tipo de profesiones seguirán ganando terreno tanto en el ámbito urbano como en el rural.

El autor advierte, no obstante, que para acceder a muchos de estos puestos será fundamental dominar alguno de los idiomas oficiales del país. “Vas a necesitar un muy buen nivel de alemán, de francés o italiano”, explica. En las multinacionales donde se trabaje en inglés, también será imprescindible acreditar un nivel alto.

Más allá de la formación técnica, el vídeo pone el foco en otro aspecto cada vez más valorado: las habilidades blandas. “La comunicación, la adaptación, la resiliencia o el liderazgo cada vez valen mucho más que un título”, concluye el español, recordando que el futuro laboral en Suiza no dependerá solo del conocimiento técnico, sino también de la capacidad de las personas para integrarse, aprender y adaptarse a un entorno profesional en constante cambio.

