Trump está haciendo estallar barcos en Venezuela. ¿Podrían ser los cárteles mexicanos los siguientes?

Mientras el presidente Trump ha hecho estallar un barco tras otro frente a las costas de Venezuela y ha declarado un “conflicto” contra los cárteles de la droga, una pregunta con duras consecuencias ha surgido mucho más cerca de Estados Unidos.

¿Podría México, donde algunos grupos criminales más poderos del mundo producen más droga, ser el próximo?

“Sería un honor para mí ir y hacerlo”, dijo Trump en mayo , sobre el uso de las fuerzas estadounidenses para perseguir a los miembros de los cárteles. “Los cárteles están intentando destruir nuestro país. Son malvados”.

Sin embargo, tres altos funcionarios mexicanos dijeron en entrevistas que, aunque están observando la acción militar estadounidense con cautela, México no está preocupado, por ahora.

Esto se debe, según afirmaron, a que la cooperación entre ambos países se ha vuelto demasiado sólida y ha generado demasiados resultados en materia de migración y drogas como para que puedan imaginar que la administración Trump la ponga en peligro con ataques militares unilaterales. Sus evaluaciones fueron reforzadas por dos funcionarios de la administración Trump que enfatizaron la colaboración entre ambos países.

Pero quizás lo más sorprendente es que estas opiniones eran compartidas por varios miembros de un importante cártel, quienes afirmaron no temer la intervención estadounidense. Estaban más centrados en un conflicto en curso dentro de sus filas, según afirmaron.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos dice que sólo ha atacado a los barcos que salen de Venezuela, un país gobernado por un gobierno autocrático que Washington quiere que desaparezca desde hace mucho tiempo.

México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, presenta un caso muy diferente. Cualquier intervención estadounidense tendría importantes consecuencias diplomáticas, económicas y políticas, dada la línea roja que México mantiene al no vulnerar su soberanía.

Los funcionarios mexicanos, que hablaron bajo condición de anonimato para hablar de asuntos diplomáticos delicados, ocupan altos cargos en áreas que abarcan asuntos exteriores y seguridad. Dijeron que sus homólogos estadounidenses no les han comunicado que México esté en la mira.

Aun así, el mero hecho de que los expertos se planteen esa pregunta dice mucho sobre hasta qué punto la administración Trump ha cambiado las relaciones de Estados Unidos con América Latina.

Y muchos analistas políticos y de seguridad estadounidenses y mexicanos advirtieron que México no estaba fuera de peligro, dado el enfoque de Trump respecto de los cárteles como objetivos de guerra y la realidad de que los cárteles más grandes y poderosos están justo al sur de la frontera.

Uno de los funcionarios mexicanos subrayó que si bien el gobierno no consideraba los ataques unilaterales estadounidenses dentro de México como una amenaza inmediata, los ataques de ese país en el Caribe planteaban una preocupación a largo plazo.

En Washington, funcionarios estadounidenses han expresado opiniones similares sobre priorizar la colaboración. Dos funcionarios de la administración Trump, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la estrategia interna, afirmaron que, debido a la mayor cooperación entre ambos países, Estados Unidos se centra en trabajar con México en lugar de lanzar ataques unilaterales contra criminales.

La administración Trump cree que sus amenazas contra México la han impulsado a intensificar su lucha contra los cárteles, según un funcionario, eliminando así la necesidad de la intervención de las fuerzas estadounidenses, al menos por ahora. Otro funcionario indicó que la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a México el mes pasado reafirmó la sensación de que ambos países están alineados en materia de seguridad.

El Sr. Rubio se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 3 de septiembre, un día después de que el Sr. Trump anunciara que las fuerzas estadounidenses habían atacado un barco en el Caribe. En declaraciones a la prensa, el Sr. Rubio criticó duramente a los contrabandistas venezolanos.

“No nos quedaremos de brazos cruzados viendo a esta gente navegar por el Caribe como un crucero”, dijo. Detener barcos e incautar carga no detiene a los contrabandistas, añadió. “Lo que los detendrá es que los vuelen por los aires”.

Pero en cuanto a México, se decantó principalmente por elogios. «Es la cooperación en materia de seguridad más estrecha que hemos tenido», afirmó.

Después de la reunión, las dos naciones emitieron una declaración conjunta sobre la cooperación en seguridad, señalando que estaba basada en el “respeto a la soberanía y la integridad territorial”, así como en la “confianza mutua”.

En la cima del gobierno mexicano, la Sra. Sheinbaum ha trazado repetidamente una línea en la arena sobre la intervención militar de Estados Unidos.

“Bajo ninguna circunstancia el pueblo de México aceptará intervenciones que violen nuestro territorio”, declaró en un mitin en la Ciudad de México el domingo. “Ya sea por tierra, agua, mar o aire”.

Sorprendentemente, la firme postura pública de Sheinbaum contra las intervenciones estadounidenses ha tranquilizado a una de las redes criminales que ella y Trump se han comprometido a desmantelar: el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más notorias del mundo y potencialmente un proveedor de drogas más grande que todos los contrabandistas venezolanos juntos.

En entrevistas, cinco miembros de cárteles descartaron la idea de que el ejército estadounidense pudiera atacar dentro de México. Hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que su mayor preocupación era la lucha incesante entre facciones criminales rivales. La mayoría apenas conocía los recientes ataques estadounidenses en el Caribe.

Un miembro del cártel, un agente de nivel medio de 39 años que supervisa las operaciones de seguridad en Culiacán, bastión del grupo, dijo que tenía poco miedo de la intervención estadounidense porque creía que Sheinbaum no la permitiría. “Eso nunca sucederá”, dijo. “No puede hacer eso”, añadió, refiriéndose a Trump.

Incluso si Estados Unidos atacara a sus contrabandistas en el mar, dijo, las interrupciones serían mínimas. “No solo tenemos rutas marítimas, también tenemos terrestres y aéreas”, dijo. “Siempre hay una manera”.

Además de luchar entre sí, los grupos criminales de México también están bajo una mayor presión por parte del gobierno mexicano.

Durante el primer año de mandato de Sheinbaum, que concluyó el 30 de septiembre, las autoridades mexicanas informaron haber arrestado a casi 35,000 personas por delitos graves y destruido casi 1,600 laboratorios de drogas. Bajo el mandato de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, se registraron un promedio de 8,900 arrestos de este tipo al año y 380 laboratorios destruidos, según informaron. Las autoridades mexicanas también afirman haber incautado 3.8 millones de pastillas de fentanilo, una cifra que no se registra de forma consistente durante el mandato de López Obrador.

Como resultado, dijo el gobierno mexicano, los homicidios han disminuido en casi un tercio, a su nivel más bajo en una década, y se están incautando menos drogas en la frontera.

El gobierno mexicano también ha incrementado sus esfuerzos en materia migratoria, ayudando a reducir los cruces fronterizos ilegales a su nivel más bajo en años.

Uno de los altos funcionarios mexicanos afirmó que existe cooperación diaria entre las autoridades estadounidenses y mexicanas en materia de cárteles, incluyendo vuelos regulares de vigilancia estadounidense sobre territorio mexicano. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no emplean, ni emplearán, la fuerza en México, en parte porque la Constitución mexicana la prohíbe, afirmó el funcionario.

Hay otra razón, de casi un billón de dólares, por la que muchos creen que Estados Unidos no atacará a México: ambos países son profundamente interdependientes y entre ellos fluyen alrededor de 950 mil millones de dólares en bienes y servicios cada año.

Interrumpir ese comercio podría potencialmente causar devastación económica en los estados fronterizos de ambos países y obligar a los migrantes a buscar trabajo dentro de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, los analistas advirtieron que México puede estar depositando demasiada confianza en la diplomacia con un presidente estadounidense notoriamente voluble.

“Sheinbaum actúa, cumple y da, pero nunca es suficiente para Estados Unidos”, dijo David Mora, analista senior del International Crisis Group. “El problema es la volatilidad e imprevisibilidad de la administración Trump”.

En la práctica, las actitudes son más complejas. Al menos tres encuestas nacionales realizadas este año revelaron que más del 60 % de los mexicanos se oponían a la idea de que Estados Unidos realizara operaciones militares en México. Una encuesta también mostró que el 31 % de los mexicanos acogía con satisfacción la idea.

En algunas zonas de Sinaloa, donde el derramamiento de sangre se ha vuelto parte de la vida cotidiana, algunos grupos conservadores y empresariales apoyarían los ataques estadounidenses, afirmó Adrián López, editor de El Noroeste, el periódico más importante del estado. Los negocios locales han sufrido enormes pérdidas debido a las guerras entre cárteles, y muchos mexicanos perciben a Estados Unidos como más eficaz en la lucha contra el crimen organizado, añadió, lo que hace que “la lógica de la intervención estadounidense sea atractiva”.

“Aquí la gente dice: ‘Si con eso se acaba la violencia’”, dijo. “¿Dónde firmo?”

“Pero”, añadió, “debemos tener cuidado con lo que deseamos”.

