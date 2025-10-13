Agencias

Trump interpela a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aludido a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, a la que ha acudido el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

¿"Estáis ya trabajabando en el tema del PIB? Nos acercaremos", ha señalado Trump, durante el repaso por los países y líderes que han acudido a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para presenciar la simbólica firma del acuerdo de paz para la Franja de Gaza.

El mandatario norteamericano ha añadido a continuación que España estaba haciendo "un trabajo fantástico", sin más detalles, sólo unos días después de que Trump propusiera expulsar a España de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa.

El de hoy ha sido el primer saludo entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Aunque ambos coincidieron en la Cumbre de la OTAN en La Haya en julio, entonces no hubo saludo.

El presidente también estuvo presente en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, pero no asistió a la cena que ofrece a los líderes, ya que en esta ocasión el jefe de la delegación española era el Rey Felipe VI.

