Sumar ironiza con que el PSOE promueva ahora blindar el aborto cuando hace cinco meses lo veía innecesario

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha llamado la atención sobre el hecho de que precisamente ahora el PSOE haya decidido presentar una propuesta para incluir el derecho al aborto en la Constitución, algo que el grupo plurinacional lleva años reclamando y que sólo hace cinco meses la ministra de Igualdad, Ana Redondo, descartó por innecesario.

Según ha explicado, Sumar registró en marzo de este año una propuesta para incorporar un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución un apartado cuarto que reconociera el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, "libre, informada, plena y universal y, además, garantizada por los poderes públicos", pero la ministra de Igualdad "dijo que no creía que en España se estuviesen dando las circunstancias que exigían estos cambios constitucionales".

"Nos alegramos de que en cinco meses el PSOE haya cambiado de criterio y asuma que efectivamente se dan las condiciones y que decida sumarse a esta pelea en la que llevamos ya dos años", ha comentado con sorna, ante la inminente aprobación de la propuesta de reforma constitucional por parte del Consejo de Ministros.

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar también ha querido hacer un llamamiento al PP, ya que sin el primer partido de la oposición no se dan los números para aprobar esa reforma constitucional.

Enrique Santiago ha lamentado las "sorprendentes e inaceptables medidas involucionistas, retardatarias, y retrógradas" planteadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apoyando una moción de Vox sobre el "inventado" síndrome postaborto, y los incumplimientos legales de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a la que acusa de "desobediencia" y de "desprecio a la legislación española", y a la que pedirán responsabilidades políticas e incluso judiciales por no cumplir la vigente Ley de Aborto.

"Pedimos expresamente al PP que corrija a la señora Ayuso, al señor Martínez Almeida, y que respete los derechos de las mujeres de este país, que son la mayoría de la población", ha dicho.

