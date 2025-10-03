España

Sánchez propone introducir el derecho al aborto en la Constitución para “consagrar la libertad de las mujeres”

El Gobierno llevará la medida al Congreso en respuesta a las últimas medidas del Ayuntamiento de Madrid

Lydia Hernández Téllez

Lydia Hernández Téllez

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia ante los medios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto. El objetivo es “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

El anuncio se produce dos días después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobase una medida a proposición de Vox que instaba a los profesionales sanitarios de la ciudad a informar de las mujeres que deseen abortar de un supuesto síndrome postaborto, que carece de evidencia científica. El propio edil, José Luis Martínez-Almeida, admitía el jueves que el síndrome postaborto “no es una categoría científica reconocida”.

“En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas“, han expresado desde la Moncloa.

"El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres“, ha declarado Sánchez a través de sus redes sociales. El presidente ha anunciado que su Gobierno impedirá ”que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto 825/2010″, además de “llevar al Parlamento una propuesta para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. El Alto Tribunal reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial para las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

Igualdad y Sanidad defienden seguir el camino francés

España ha celebrado esta semana el 40 aniversario de la introducción del derecho al aborto en el ordenamiento jurídico. Durante un acto conmemorativo de la fecha, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró los avances que se han producido en esta materia en el mundo, señalando como ejemplo la introducción del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución francesa. Redondo reconoció la iniciativa gala como “un camino” a seguir. “Cuando los derechos se reconocen constitucionalmente, cuando hay un cambio de mayorías en el Gobierno, hay un respeto a las reglas de juego y las reglas de juego son las reglas constitucionales, son las reglas democráticas”, señaló. De llevar a cabo esta reforma, España sería el segundo país del mundo en introducir el aborto en su Constitución.

Del mismo modo, la ministra Mónica García, durante la presentación del informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo, expresó que “merecería la pena que nuestra Constitución recogiera el derecho al aborto”.

