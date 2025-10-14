España

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

El combinado dirigido por Luis de la Fuente continúa su camino impecable en la clasificación al Mundial 2026, igualando el récord histórico de partidos invictos que ostentaba la selección de Vicente del Bosque

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar

La selección masculina de fútbol de España continúa forjando una racha histórica en su camino al Mundial 2026, tras vencer con contundencia a Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente firmó su cuarto triunfo en la fase clasificatoria tras imponerse por 4-0. Esta victoria no solo mantiene invicta a la selección, sino que iguala el récord de 29 partidos consecutivos sin derrota establecido por el equipo que lideró Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

29 partidos invicto: un 4-0 para España

El encuentro ante Bulgaria arrancó envuelto en dudas sobre la posible rotación de piezas clave. Buena parte de la atención previa se centró en Pedri, por la acumulación de minutos de cara al ajustado calendario del FC Barcelona y el inminente clásico. Finalmente, Pedri saltó al césped y se erigió en elemento fundamental. Su despliegue resultó determinante ante un rival que apenas cruzaba la línea de medio campo, atrincherado con hasta seis jugadores en defensa y resignado a aguantar el asedio.

Durante la primera parte, España monopolizó el balón y acumuló intentos, con especial protagonismo de Pedri, Baena y Samu, quien dispuso de minutos y trató de desmarcarse para buscar el gol. Diluyó el tiempo con combinación y paciencia, generando ocasiones hasta que, en torno al minuto 35, surgió el primer tanto tras una jugada ensayada. Pedri sirvió al segundo palo y Le Normand templó el balón al centro, donde Mikel Merino apareció para cabecear al fondo de la red, calcando la acción vista días antes frente a Georgia. El primer tiempo apenas concedió dos sobresaltos: Despodov aprovechó una contra búlgara para encarar a Unai Simón, pero sus dos remates se marcharon fuera. A excepción de estos momentos, el portero español presenció el partido casi como un espectador.

Con el dominio y la renta parcial asegurada, el segundo tiempo mantuvo a la Roja volcada en ataque. Borja Iglesias sustituyó a Samu y dispuso de dos oportunidades claras de cabeza, aunque sin puntería suficiente. La insistencia encontró de nuevo recompensa con otro tanto aéreo: Mikel Merino, bien ubicado en el área, remató de cabeza un centro de Alejandro Grimaldo. Así, firmó un doblete y sumó su sexto gol en los últimos cuatro partidos con la selección, confirmando su regularidad en la faceta ofensiva.

La escuadra local alternó incorporaciones y dio entrada a jugadores relevantes para el proyecto, entre ellos Aleix García, quien participó en la jugada del tercer gol. El centrocampista progresó hasta la línea de fondo y centró buscando a Borja Iglesias; el balón tropezó en Chernev, defensa búlgaro, que lo introdujo en su propia portería.

El marcador reflejaba la superioridad de España, aunque restaba una última celebración. Ya con el partido sentenciado, Mikel Merino fue derribado en el área. El penalti lo ejecutó Mikel Oyarzabal, quien convertió el cuarto gol y cerró un resultado que refuerza a la selección en la carrera hacia el Mundial. Turquía, con su victoria, mantiene el pulso por la clasificación directa, pero la Roja, tras la derrota de Georgia, lidera la pugna por el billete.

Temas Relacionados

FútbolLa RojaSeleccion EspañolaSelección Española De FútbolEspaña-DeportesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 14 de octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once:

Resultados de Bonoloto: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Bonoloto: ganadores y

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Según el creador de contenido, las habilidades blandas como la comunicación, la adaptación, la resiliencia o el liderazgo son fundamentales para estos puestos de trabajo

Un español que vive en

Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, sobre trabajar con asesinos: “No te acostumbras nunca”

La abogada Beatriz de Vicente se enfrenta las mentes más oscuras del crimen en España

Beatriz de Vicente, abogada y

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de este 14 de octubre

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Eurojackpot: los ganadores de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la custodia

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

ECONOMÍA

Un español que vive en

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bono Alquiler Joven 2025: Andalucía recibirá más del 17% de la subvención estatal frente al 1,7% de La Rioja

Trump amenaza a España con un “castigo comercial a través de aranceles” por no llegar al 5% del PIB en defensa: “Deberían ser castigados”

DEPORTES

Laporte con el ’10′, Lucas

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera