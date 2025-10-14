España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

La selección masculina de fútbol de España continúa forjando una racha histórica en su camino al Mundial 2026, tras vencer con contundencia a Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente firmó su cuarto triunfo en la fase clasificatoria tras imponerse por 4-0. Esta victoria no solo mantiene invicta a la selección, sino que iguala el récord de 29 partidos consecutivos sin derrota establecido por el equipo que lideró Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

29 partidos invicto: un 4-0 para España

El encuentro ante Bulgaria arrancó envuelto en dudas sobre la posible rotación de piezas clave. Buena parte de la atención previa se centró en Pedri, por la acumulación de minutos de cara al ajustado calendario del FC Barcelona y el inminente clásico. Finalmente, Pedri saltó al césped y se erigió en elemento fundamental. Su despliegue resultó determinante ante un rival que apenas cruzaba la línea de medio campo, atrincherado con hasta seis jugadores en defensa y resignado a aguantar el asedio.

Durante la primera parte, España monopolizó el balón y acumuló intentos, con especial protagonismo de Pedri, Baena y Samu, quien dispuso de minutos y trató de desmarcarse para buscar el gol. Diluyó el tiempo con combinación y paciencia, generando ocasiones hasta que, en torno al minuto 35, surgió el primer tanto tras una jugada ensayada. Pedri sirvió al segundo palo y Le Normand templó el balón al centro, donde Mikel Merino apareció para cabecear al fondo de la red, calcando la acción vista días antes frente a Georgia. El primer tiempo apenas concedió dos sobresaltos: Despodov aprovechó una contra búlgara para encarar a Unai Simón, pero sus dos remates se marcharon fuera. A excepción de estos momentos, el portero español presenció el partido casi como un espectador.

Con el dominio y la renta parcial asegurada, el segundo tiempo mantuvo a la Roja volcada en ataque. Borja Iglesias sustituyó a Samu y dispuso de dos oportunidades claras de cabeza, aunque sin puntería suficiente. La insistencia encontró de nuevo recompensa con otro tanto aéreo: Mikel Merino, bien ubicado en el área, remató de cabeza un centro de Alejandro Grimaldo. Así, firmó un doblete y sumó su sexto gol en los últimos cuatro partidos con la selección, confirmando su regularidad en la faceta ofensiva.

La escuadra local alternó incorporaciones y dio entrada a jugadores relevantes para el proyecto, entre ellos Aleix García, quien participó en la jugada del tercer gol. El centrocampista progresó hasta la línea de fondo y centró buscando a Borja Iglesias; el balón tropezó en Chernev, defensa búlgaro, que lo introdujo en su propia portería.

El marcador reflejaba la superioridad de España, aunque restaba una última celebración. Ya con el partido sentenciado, Mikel Merino fue derribado en el área. El penalti lo ejecutó Mikel Oyarzabal, quien convertió el cuarto gol y cerró un resultado que refuerza a la selección en la carrera hacia el Mundial. Turquía, con su victoria, mantiene el pulso por la clasificación directa, pero la Roja, tras la derrota de Georgia, lidera la pugna por el billete.