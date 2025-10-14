Sudáfrica logró su clasificación al Mundial tras 16 años: las 23 selecciones que tienen su lugar asegurado

Sudáfrica goleó a Ruanda y se clasificó al Mundial 2026 gracias a la victoria de Nigeria ante Benín (REUTERS/Esa Alexander)

Una nueva selección se ha clasificado al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México en 2026. En el marco de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol, el combinado de Sudáfrica sacó su pasaje luego de golear 3-0 a Ruanda en la ciudad de Nelspriut. Este resultado, sumado a la derrota de Benín ante Nigeria por 4-0, permitió a los Bafana Bafana asegurar su presencia en la máxima cita tras 16 años.

El equipo dirigido por el belga Hugo Broos alcanzó de esta manera su cuarta participación en Copas del Mundo, tras las ediciones de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa resultaron decisivos para que Sudáfrica quedara en la cima del Grupo C con 18 puntos.

Durante toda la fase eliminatoria, Sudáfrica se mantuvo como líder sólido de su grupo. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. El pasado 29 de septiembre, el equipo sufrió un revés administrativo al perder los puntos por alineación indebida un partido disputado en marzo frente a Lesoto. La sanción transformó una victoria por 2-0 en una derrota por 0-3, lo que relegó temporalmente a los Bafana Bafana al segundo puesto, superado por Benín en la diferencia de goles.

Esta situación abrió una oportunidad inédita para los Guepardos de Benín, que aspiraban a clasificarse por primera vez a un Mundial. No obstante, en la última jornada, no pudieron resistir el empuje de Nigeria y su delantero estrella Victor Osimhen, quien firmó un triplete en el triunfo de las Super Águilas. A pesar de este resurgimiento, los nigerianos no consiguieron remontar la desventaja de putos frente a Sudáfrica, tras haber iniciado las eliminatorias con tres empates y una derrota.

Al cierre de la fase de grupos, Nigeria finalizó en el segundo lugar con 17 puntos, seguido por Benín con 15 puntos, mientras que Sudáfrica se consolidó en la primera posición con 18 puntos. Sin embargo, las Super Águilas no figuran entre los cuatro mejores segundos de grupo que aún mantienen opciones de acceder al Repechaje Intercontinental, el cual otorga dos plazas adicionales para el Mundial 2026 (están clasificados Bolivia y Nueva Caledonia).

Con este resultado, Sudáfrica se convirtió en el séptimo país africano en asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo, sumándose a Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, este último celebrando su primera clasificación histórica. Cabe destacar que Nigeria, Camerún y Burkina Faso esperan en los playoffs para clasificar al Repechaje.

Por otro lado, el seleccionado de Costa de Marfil también está a un paso de la clasificación al Mundial. Si los Elefantes logran vencer a Kenia como locales obtendrán el pase directamente. Pero si no ganan, Gabón podría ocupar su lugar si vence como local a Burundi. Senegal también puede clasificar si vence o empata con Mauritania o en caso de que Congo no le gane a Sudán.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (23/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (7/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Cabo Verde, Ghana y Sudáfrica.

Asia (6/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Conmebol)*

* Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje