Muere una influencer de 27 años por desnutrición tras seguir una dieta frugívora basada en fruta cruda que la hizo adelgazar hasta los 22 kilos

Muere la influencer Karolina Krzyżak, de 27 años, por desnutrición tras seguir una dieta frugívora (Montaje Infobae, @carolina.mariie)

La dieta frugívora puede aportar ciertos nutrientes, pero presenta serias limitaciones, sobre todo para los frugívoros más estrictos. Este tipo de alimentación, al estar basada en frutas, tiene la ventaja de ser baja en grasa y calorías. Sin embargo, obliga a ingerir grandes volúmenes para cubrir las necesidades energéticas, que, aun cumpliendo esta premisa, no proporcionaría los nutrientes necesarios para mantener una dieta sana y equilibrada.

La decisión de Karolina Krzyżak de consumir únicamente fruta cruda hizo que su viaje a Bali terminase en tragedia. La influencer polaca, de 27 años, fue encontrada sin vida en el hotel donde se hospedaba y con un aspecto que no superaba los 22 kilos corporales. Según informó The Cut, la joven, nacida en Varsovia, acabó padeciendo una desnutrición extrema al mantener esta dieta, que excluía cualquier otro alimento.

Al parecer, Karolina se trasladó a la isla de Indonesia con el objetivo de integrar una comunidad alineada a las ideas frugívoras sobre el bienestar y la alimentación natural. Algo que ella misma también promulgaba en sus redes sociales.

Osteoporosis avanzada y una deficiencia grave de albúmina

Según la revista My Protein, una alimentación frugívora implica que al menos el 50% de las calorías ingeridas provengan de fruta cruda. El resto suele repartirse entre frutos secos, semillas, verduras y cereales integrales. Aunque en casos de frugivorismo estricto, la proporción de fruta puede alcanzar el 90%, dejando solo un 10% para frutos secos y semillas. Por lo que es una dieta desaconsejada por los sanitarios.

Muere la influencer Karolina Krzyżak, de 27 años, por desnutrición tras seguir una dieta frugívora (Montaje Infobae, @carolina.mariie)

Ante esta situación, el deterioro físico de Karolina se hizo evidente también para quienes la rodeaban, según la información recopilada de Antena 3. En concreto, durante uno de sus viajes, el personal del complejo turístico donde se alojó (Sumberkima Hill) recibió instrucciones precisas: solo aceptaba recibir fruta en su habitación. Aunque el directivo declaró que no era extraño este tipo de solicitudes, dada la filosofía del resort, sí que detectaron que el aspecto físico “demacrado” de la joven había despertado una alarma entre los empleados al principio.

Durante su estadía, Karolina presentó síntomas graves de malnutrición. De acuerdo a los trabajadores del resort, no tenía fuerza para caminar por sí sola y, ante el consejo reiterado de consultar un médico, ella rechazaba esa posibilidad y defendía su estilo de vida. Hasta el punto en el que un recepcionista tuvo que acompañarla a su habitación una noche, incapaz de desplazarse por sí misma.

La alerta definitiva llegó cuando un amigo, preocupado al no obtener respuesta de la joven, contactó al hotel tres días después de su llegada. El personal entró en la habitación y halló a Karolina Krzyżak sin signos vitales. Además, los empleados pudieron detectar algunos síntomas previos a su muerte como el tono amarillento de sus uñas y la podredumbre de sus dientes; indicios de una carencia grave de nutrientes.

La autopsia reveló un cuadro clínico severo: osteoporosis avanzada y una deficiencia grave de albúmina, la proteína más abundante en el plasma sanguíneo. Los expertos tienen la teoría de que esta situación se agravó a causa de una batalla previa contra anorexia y problemas de imagen corporal. Y es que, la joven que había sido “feliz y enérgica” durante su adolescencia fue atrapada por esta tendencia cuando se mudó a Reino Unido para estudiar en la Universidad de Leeds.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Allí profundizó su interés por el yoga y el veganismo. Sin embargo, cuando adoptó el frugivorismo, acabó saltando una alerta en sus familiares, ya que fue en ese momento donde se hizo visible el marcado deterioro de su apariencia física. A pesar de que sus padres le suplicaron que regresara a Polonia para mejorar su salud, no lograron convencerla.