Una joven se graba aspirando “globos” de óxido nitroso y muere días después: “Estén atentos a esas señales”

Amy Leonard muere por globos de óxido nitroso (Montaje Infobae)

Amy Louise Leonard, una joven influencer de Bolton de 20 años, ha fallecido el pasado jueves, 2 de octubre, después de haber aspirado óxido nitroso de un globo. No obstante, la ingesta del conocido como el gas de la risa, hizo que la mujer fuese trasladada al hospital unos días antes, el 29 de septiembre. Amy, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, publicó un video en sus redes sociales desde la ambulancia para advertir a otros que pudieran hacer lo mismo. “El uso del gas podría privar al cerebro de oxígeno, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y poner una tensión grave en el corazón y los pulmones”.

A pesar de que es una práctica habitual en algunos cumpleaños, la joven enfatizó que “es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”. Asimismo, Amy detalló que sus piernas habían quedado “destrozadas”, que presentaba un sistema nervioso “fallido” y que experimentaba notorias dificultades para caminar. “Bajad los globos porque acabaréis como yo”, insistió en su mensaje, de acuerdo con la BBC.

“Estaba deprimida y eso le quitaba todo”

Amy Leonard muere por globos de óxido nitroso (Montaje Infobae, @amylouise.leonard)

Tal y como ha indicado la BBC, el consumo de óxido nitroso tuvo un gran crecimiento durante la pandemia entre jóvenes de 16 a 24 años en Reino Unido. Algo preocupante para las autoridades sanitarias, ya que la sustancia, que se suele inhalar directamente de los globos que han sido llenados con botes de uso culinario, puede desembocar en consecuencias médicas graves. Debido a sus efectos psicoactivos, la posesión de este gas pasó a ser delito en Inglaterra y en Gales en 2023.

En el caso de la joven, que falleció el pasado 2 de octubre, no se observaron efectos instantáneos, sino que enfermó progresivamente tras el episodio hasta que fue trasladada al hospital. Su madre, Catrina Practor, ha relatado: “No estaba con Amy en el momento en que la llevaron de urgencia al hospital. Y cuando fui a preguntarle qué había pasado, me dijo que había estado cogiendo los globos porque estaba deprimida y que eso le quitaba todo”. A la fecha, la causa oficial del fallecimiento permanece en investigación y la Policía del Gran Manchester ha remitido el caso al forense.

Su madre sigue recordándola como “la persona más feliz y alegre”, así como alguien que “hacía que todos se sintieran bienvenidos”. Proctor reconoció la valentía de Amy al hacer pública su advertencia. “Queremos ir a las escuelas y universidades y queremos que la advertencia sobre el óxido nitroso esté disponible para que la gente sepa lo grave que es y lo que puede hacerle al cuerpo”, agregó.

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

Y es que, el abuso de este gas puede llevar a una deficiencia de vitamina B12, generando daños neurológicos. La organización DrugWatch advierte que los síntomas incluyen sensaciones de hormigueo, entumecimiento en extremidades, inestabilidad al caminar, debilidad muscular, rigidez o espasmos. De este modo, Catrina instó a otros padres a vigilar posibles señales: “Simplemente, estén atentos a esas señales y si los niños las muestran, llévenlos directamente al hospital”.