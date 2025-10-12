España

Una joven se graba aspirando “globos” de óxido nitroso y muere días después: “Estén atentos a esas señales”

La joven fue trasladada al hospital el pasado 29 de septiembre, después de abusar del gas de la risa para despejarse

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Amy Leonard muere por globos
Amy Leonard muere por globos de óxido nitroso (Montaje Infobae)

Amy Louise Leonard, una joven influencer de Bolton de 20 años, ha fallecido el pasado jueves, 2 de octubre, después de haber aspirado óxido nitroso de un globo. No obstante, la ingesta del conocido como el gas de la risa, hizo que la mujer fuese trasladada al hospital unos días antes, el 29 de septiembre. Amy, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, publicó un video en sus redes sociales desde la ambulancia para advertir a otros que pudieran hacer lo mismo. “El uso del gas podría privar al cerebro de oxígeno, provocar daño nervioso a largo plazo con el uso repetido y poner una tensión grave en el corazón y los pulmones”.

A pesar de que es una práctica habitual en algunos cumpleaños, la joven enfatizó que “es fácil pensar que es solo un subidón pasajero, pero los riesgos son muy reales y a menudo se subestiman”. Asimismo, Amy detalló que sus piernas habían quedado “destrozadas”, que presentaba un sistema nervioso “fallido” y que experimentaba notorias dificultades para caminar. “Bajad los globos porque acabaréis como yo”, insistió en su mensaje, de acuerdo con la BBC.

“Estaba deprimida y eso le quitaba todo”

Amy Leonard muere por globos
Amy Leonard muere por globos de óxido nitroso (Montaje Infobae, @amylouise.leonard)

Tal y como ha indicado la BBC, el consumo de óxido nitroso tuvo un gran crecimiento durante la pandemia entre jóvenes de 16 a 24 años en Reino Unido. Algo preocupante para las autoridades sanitarias, ya que la sustancia, que se suele inhalar directamente de los globos que han sido llenados con botes de uso culinario, puede desembocar en consecuencias médicas graves. Debido a sus efectos psicoactivos, la posesión de este gas pasó a ser delito en Inglaterra y en Gales en 2023.

En el caso de la joven, que falleció el pasado 2 de octubre, no se observaron efectos instantáneos, sino que enfermó progresivamente tras el episodio hasta que fue trasladada al hospital. Su madre, Catrina Practor, ha relatado: “No estaba con Amy en el momento en que la llevaron de urgencia al hospital. Y cuando fui a preguntarle qué había pasado, me dijo que había estado cogiendo los globos porque estaba deprimida y que eso le quitaba todo”. A la fecha, la causa oficial del fallecimiento permanece en investigación y la Policía del Gran Manchester ha remitido el caso al forense.

Su madre sigue recordándola como “la persona más feliz y alegre”, así como alguien que “hacía que todos se sintieran bienvenidos”. Proctor reconoció la valentía de Amy al hacer pública su advertencia. “Queremos ir a las escuelas y universidades y queremos que la advertencia sobre el óxido nitroso esté disponible para que la gente sepa lo grave que es y lo que puede hacerle al cuerpo”, agregó.

Un hombre toca el piano mientras le operan de un tumor cerebral en un hospital de Córdoba (Hospital Cruz Roja de Córdoba)

Y es que, el abuso de este gas puede llevar a una deficiencia de vitamina B12, generando daños neurológicos. La organización DrugWatch advierte que los síntomas incluyen sensaciones de hormigueo, entumecimiento en extremidades, inestabilidad al caminar, debilidad muscular, rigidez o espasmos. De este modo, Catrina instó a otros padres a vigilar posibles señales: “Simplemente, estén atentos a esas señales y si los niños las muestran, llévenlos directamente al hospital”.

Temas Relacionados

GloboSucesosSucesos EspañaReino Unidooxido nitrosoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Desfile del Día de la Hispanidad 2025, en directo: Pedro Sánchez, de nuevo recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

El tradicional desfile militar pasa por algunas de las calles centrales y más conocidas de Madrid

Desfile del Día de la

Con qué sueñan nuestras mascotas mientras duermen, según una divulgadora científica: “Lo más probable es la hipótesis de continuidad”

Múltiples estudios han centrado su enfoque en la capacidad de soñar de los animales

Con qué sueñan nuestras mascotas

La evolución de la reina Letizia en el 12 de octubre a lo largo de los años: de su fidelidad a Felipe Varela a sus looks más atrevidos

Este día de la Fiesta Nacional recordamos todos los looks que ha llevado la actual monarca desde su boda con Felipe VI en 2004

La evolución de la reina

Resultados del Super Once del 12 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Super Once del

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del Día de la

Desfile del Día de la Hispanidad 2025, en directo: Pedro Sánchez, de nuevo recibido con pitos y abucheos a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 12 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1