España

Laura Madrueño rompe a llorar en directo al comunicar el fallecimiento de un miembro de ‘Supervivientes All Stars’

La presentadora, visiblemente afectada y sin poder evitar las lágrimas, dedicó la gala desde Honduras a su compañera, recordando su sonrisa y su labor en el equipo del reality

Alba García

Por Alba García

Guardar
Homenaje de 'Supervivientes' a la
Homenaje de 'Supervivientes' a la trabajadora fallecida. (Mediaset España)

La noche del domingo en Supervivientes All Stars 2025 comenzó cargada de emoción, pero no por la expulsión ni por las sorpresas del concurso, sino por un momento profundamente conmovedor que sorprendió a la audiencia. Laura Madrueño, presentadora desde Honduras, abrió la gala con una noticia que nadie esperaba: el fallecimiento de una compañera del equipo técnico del reality, sucedido hace apenas unos días.

Lejos de su habitual sonrisa, Laura apareció visiblemente afectada. Antes de recibir a los concursantes y dar paso a la dinámica habitual de la expulsión, la presentadora quiso explicar al público el motivo de su gesto. “Ojalá pudiéramos daros las buenas tardes desde Honduras con alegría, pero hoy arrancamos el programa con el corazón encogido porque hace muy poquitos días hemos perdido a una de nuestras compañeras, a Sandra”, relató con voz entrecortada.

Para rendirle homenaje, se emitieron imágenes de Sandra, quien no era conocida frente a la cámara, pero cuya labor había sido fundamental para el desarrollo del programa. Laura continuó entre lágrimas: “Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa, a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también forma parte de este equipo”.

Homenaje de 'Supervivientes' a la
Homenaje de 'Supervivientes' a la trabajadora fallecida. (Mediaset España)

Con la voz entrecortada, la presentadora añadió: “Sandra, siempre formarás parte del equipo de Supervivientes y de este Cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos. Un abrazo enorme de todo el equipo”. Tras estas palabras, daba paso a Sandra Barneda desde el plató de Telecinco, quien trató de acompañarla en este momento tan difícil.

“Mucho ánimo para vosotros, que seguro que es un momento complicado”, expresó Barneda, mientras Laura no podía contener las lágrimas, reflejando el cariño y respeto que sentía por su compañera tras años de trabajo compartido. La presentadora añadió un gesto de gratitud hacia su compañera catalana: “Ese aplauso caluroso desde Madrid para ti, Laura, porque es difícil dar noticias como esta”. “Muchísimas gracias, Sandra”, respondió Madrueño entre sollozos, agradeciendo también a la audiencia por comprender la situación delicada que atraviesa el equipo en Honduras.

Homenaje de 'Supervivientes' a la
Homenaje de 'Supervivientes' a la trabajadora fallecida. (Mediaset España)

Aunque la gala continuó con el desarrollo habitual de las nominaciones y la expulsión sorpresa, el homenaje de Laura marcó un momento de emoción que quedará en la memoria del elenco del formato.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La emotiva apertura de la gala recordó al público que, más allá de las pruebas, las nominaciones y la tensión de la supervivencia, Supervivientes All Stars es también un espacio donde la empatía y el respeto hacia quienes trabajan detrás de cámaras tienen un papel fundamental. La despedida de Sandra y la sentida dedicatoria de Laura Madrueño fueron un recordatorio de ello, dejando claro que la familia de Supervivientes no solo está formada por los concursantes, sino también por el equipo que hace posible cada edición del reality.

Temas Relacionados

Supervivientes EspañaSupervivientes All StarsSupervivientesLaura MadrueñoTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

A un paso del punto de no retorno climático: el calentamiento global está a punto de superar los 1,5 grados

El aumento de las temperaturas provocará la muerte masiva de los arrecifes de coral

A un paso del punto

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

La pista está ubicada en lo alto de las Montañas Rocosas de Colorado y cuenta con 120 metros cuadrados de espacio habitable

Este circuito de carreras de

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

En un auto aclara que la prórroga empezará a contar a partir del 16 de octubre de 2025. La Audiencia de Madrid ya le ha comunicado que toda la investigación debe realizarse en una única pieza

El juez Peinado prorroga otros

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Isabel Rodríguez ha insistido en el podcast 'Carne Cruda' en que no hay atajos fáciles para solucionar el problema habitacional: "No existe una varita mágica"

La ministra de Vivienda se

Última hora de la DANA Alice, en directo: el Govern no da “por acabado el episodio” de lluvias y pide prudencia en Tarragona ante la previsión de “subidas fuertes y torrenciales”

El conseller de Presidencia, Albert Dalmauha, ha informado de que no habido que lamentar ninguna víctima mortal, pero advierte de que habrá que esperar ”a que no se eche en falta a alguien en las próximas horas"

Última hora de la DANA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado prorroga otros

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

Una denuncia anónima por un vertido contaminante desemboca en el descubrimiento de un complejo residencial ilegal en suelo no urbanizable en Alicante

Llegan a Madrid los últimos activistas de la flotilla humanitaria de Gaza

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda se

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 13 octubre

Preguntan a un economista cuál es la cantidad adecuada para dar en una boda: “Si fuera tú me iba al baño con unos cordones y me colgaba”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 octubre

DEPORTES

Este circuito de carreras de

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa