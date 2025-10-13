Laura Madrueño rompe a llorar en directo al comunicar el fallecimiento de un miembro de ‘Supervivientes All Stars’

Homenaje de 'Supervivientes' a la trabajadora fallecida. (Mediaset España)

La noche del domingo en Supervivientes All Stars 2025 comenzó cargada de emoción, pero no por la expulsión ni por las sorpresas del concurso, sino por un momento profundamente conmovedor que sorprendió a la audiencia. Laura Madrueño, presentadora desde Honduras, abrió la gala con una noticia que nadie esperaba: el fallecimiento de una compañera del equipo técnico del reality, sucedido hace apenas unos días.

Lejos de su habitual sonrisa, Laura apareció visiblemente afectada. Antes de recibir a los concursantes y dar paso a la dinámica habitual de la expulsión, la presentadora quiso explicar al público el motivo de su gesto. “Ojalá pudiéramos daros las buenas tardes desde Honduras con alegría, pero hoy arrancamos el programa con el corazón encogido porque hace muy poquitos días hemos perdido a una de nuestras compañeras, a Sandra”, relató con voz entrecortada.

Para rendirle homenaje, se emitieron imágenes de Sandra, quien no era conocida frente a la cámara, pero cuya labor había sido fundamental para el desarrollo del programa. Laura continuó entre lágrimas: “Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa, a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también forma parte de este equipo”.

Con la voz entrecortada, la presentadora añadió: “Sandra, siempre formarás parte del equipo de Supervivientes y de este Cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos. Un abrazo enorme de todo el equipo”. Tras estas palabras, daba paso a Sandra Barneda desde el plató de Telecinco, quien trató de acompañarla en este momento tan difícil.

“Mucho ánimo para vosotros, que seguro que es un momento complicado”, expresó Barneda, mientras Laura no podía contener las lágrimas, reflejando el cariño y respeto que sentía por su compañera tras años de trabajo compartido. La presentadora añadió un gesto de gratitud hacia su compañera catalana: “Ese aplauso caluroso desde Madrid para ti, Laura, porque es difícil dar noticias como esta”. “Muchísimas gracias, Sandra”, respondió Madrueño entre sollozos, agradeciendo también a la audiencia por comprender la situación delicada que atraviesa el equipo en Honduras.

Aunque la gala continuó con el desarrollo habitual de las nominaciones y la expulsión sorpresa, el homenaje de Laura marcó un momento de emoción que quedará en la memoria del elenco del formato.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La emotiva apertura de la gala recordó al público que, más allá de las pruebas, las nominaciones y la tensión de la supervivencia, Supervivientes All Stars es también un espacio donde la empatía y el respeto hacia quienes trabajan detrás de cámaras tienen un papel fundamental. La despedida de Sandra y la sentida dedicatoria de Laura Madrueño fueron un recordatorio de ello, dejando claro que la familia de Supervivientes no solo está formada por los concursantes, sino también por el equipo que hace posible cada edición del reality.