España

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

La Comisión apunta que la normativa española restringe la libertad de las compañías aéreas para fijar precios. Consumo asegura que las sanciones siguen su curso porque están fundamentadas jurídicamente

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Pasajeros de Ryanair en el
Pasajeros de Ryanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas. (Europa Press)

Varapalo para Consumo en su guerra abierta contra las aerolíneas low cost. La Comisión Europea ha expedientado este miércoles a España por impedir y sancionar a las aerolíneas que imponen “abusivamente” un suplemento adicional por el equipaje de mano.

Según un comunicado emitido por el ejecutivo comunitario, la normativa española “restringe la libertad de las compañías aéreas para fijar precios”, un principio consagrado en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, que garantiza a las aerolíneas la potestad de determinar sus tarifas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto C-487/12, estableció que el transporte de equipaje de mano debe ser gratuito siempre que se ajuste a criterios razonables de peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad. No obstante, el mismo fallo reconoce que, si el equipaje excede esos límites razonables, las aerolíneas pueden aplicar recargos, ejerciendo su libertad tarifaria.

La Ley de Navegación Aérea española, en cambio, impide a las compañías cobrar un suplemento por el equipaje de mano, lo que limita su capacidad para diferenciar entre servicios que incluyan una franquicia más amplia y aquellos que no la contemplen. Esta restricción se traduce en que la legislación nacional solo permite la franquicia mínima considerada indispensable para el transporte, sin margen para que las aerolíneas ofrezcan opciones adicionales sujetas a pago.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

En aplicación de esta normativa, el Ministerio de Consumo y Derechos sociales ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por cobrar recargos por el transporte de equipaje de mano suplementario. En el caso de la low cost Ryanair, Consumo la multa por esta cuestión ascendió 107 millones de euros. Estas sanciones se fundamentan en una interpretación de la sentencia del TJUE que se ajusta a la legislación española, pero, según la Comisión Europea, vulneran el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 al restringir la libertad de fijación de precios.

Como consecuencia, la Comisión ha remitido una carta de emplazamiento a España, otorgándole un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias detectadas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el organismo comunitario podría avanzar en el procedimiento y emitir un dictamen motivado.

Después, el procedimiento podría pasar al TJUE (Tribunal de Justicia de la UE), que será el que finalmente lo resuelva, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

Consumo asegura que las sanciones siguen su curso

En cualquier caso, señalan fuentes del Ministerio, este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas, que siguen en curso, y que actualmente se encuentran recurridas en vía judicial (cuatro de ellas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otra en la Audiencia Nacional). “La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE", afirman.

La cartera que lidera Pablo Bustinduy se reafirma en que la argumentación jurídica que sustenta estas sanciones “se ajusta escrupulosamente” tanto a la legislación española como la europea. Se remite a la sentencia del TJUE del 18 de septiembre de 2014 (Vueling Airlines contra Instituto Galego de Consumo de Galicia.

Asunto C‑487/12), que estableció que el equipaje de mano “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables” Además, recuerdan, en octubre del 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se fijaba esto mismo.

Temas Relacionados

Comision EuropeaAerolineasRyanairEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Fran Díaz, pediatra: “Es beneficioso que tu hijo entre los 18 y 30 meses pegue y muerda”

El comportamiento debe corregirse pero “en su justa medida” es normal

Fran Díaz, pediatra: “Es beneficioso

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser “la excusa”

Podemos confirma que votará a

La mejor ensaladilla rusa de toda España se come en el bar de un restaurante Michelin de Getaria

El bar de un restaurante con estrella Michelin se ha alzado con el primer premio del campeonato organizado en el marco de San Sebastián Gastronomika

La mejor ensaladilla rusa de

Una mujer atropella a 80 km/h a un caballo en medio de la carretera: “No sé de dónde salió”

El vehículo quedó completamente destrozado y el animal falleció en el acto, pero la conductora, que salió en estado de shock, no sufrió daños

Una mujer atropella a 80

Olga, profesora a la que le han subido 2.100 euros el sueldo tras años de lucha: “El magisterio, la educación, sigue pareciendo de segunda”

Un pacto entre la Consejería de Educación y sindicatos permitirá a miles de profesores con más de 20 años de experiencia recibir aumentos económicos, equiparando sus ingresos a quienes accedieron a la carrera profesional horizontal

Olga, profesora a la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Rafa Mir, procesado por agresión sexual

Así es la formación ‘Mirlo’: los aviones que sustituyen a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de Octubre

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

Antonio Martínez, experto inmobiliario, explica lo que nunca debes decir si quieres comprar una vivienda: “Es como renunciar a negociar antes de empezar”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Los caseros no verán ni un euro por el tope de los alquileres: el Supremo rechaza la reclamación de un propietario

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF