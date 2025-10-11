Pedro Sánchez asistirá el lunes en Egipto a la firma del fin de la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

El próximo lunes, Pedro Sánchez asistirá al acto de firma del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, un evento que se desarrollará en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij. A la ceremonia, organizada por el Gobierno de Egipto, acudirán también representantes de Estados Unidos, los principales países árabes y diversas naciones europeas, según fuentes del Ejecutivo citadas por EFE.

“Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás”, expresó Pedro Sánchez el pasado jueves tras celebrar el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza, al que definió como una oportunidad para iniciar “una paz justa y duradera”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hace dos días su presencia en este acto, tras haber confirmado personalmente su asistencia. “Iré a Israel, hablaré en la Knesset, y luego también iré a Egipto”, anunció el líder republicano ante la prensa en la Casa Blanca. El mandatario norteamericano indicó también que en El Cairo podría negociar con las partes involucradas para resolver “pequeños detalles” pendientes del tratado por la paz entre el grupo terrorista Hamas y el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Además, precisó que el lunes mantendrá reuniones con “muchos líderes” en Egipto para tratar el futuro de Gaza y señaló que el encuentro probablemente tendrá lugar en la capital egipcia.

Según Trump, el próximo lunes Hamas liberará a los rehenes israelíes capturados tras los atentados del 7 de octubre de 2023, una cifra que asciende a aproximadamente 48 personas, de las cuales cerca de 20 siguen vivas. A cambio, Israel liberará a 250 presos palestinos que cumplen condenas en sus cárceles y a 1.700 palestinos detenidos durante la ofensiva en Gaza.

Las FDI interceptan la nueva Flotilla de la Libertad (@gazafreedomflotilla)

La última española detenida regresa este sábado

Por otro lado, la activista mallorquina Reyes Rigo, la única española integrante de la Global Sumud Flotilla que seguía arrestada en Israel, llegará hoy al país tras alcanzar un acuerdo con las autoridades israelíes, después de haber sido acusada de haber mordido a un funcionario público. Según su relato, ha negado los hechos y ha asegurado que la “arrastraron del pelo” y que los empleados penitenciarios “actuaron con extrema violencia”.

Las autoridades israelíes insisten en que los derechos de Rigo y de los demás activistas se respetaron en todo momento. El informe policial sobre el incidente del domingo en la prisión de Ketziot concluye que Rigo mordió la mano de una funcionaria y le causó lesiones que requirieron atención médica; por ello, la magistrada del tribunal de Beersheva solicitó prisión preventiva.

La activista aceptó declararse culpable tras la recomendación de su abogado, quien consideró que las acusaciones y el atestado policial obligaban a optar por el acuerdo como vía rápida para volver a España.

*Con información de EFE