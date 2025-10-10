España

Save the Children recoge los sueños y sufrimientos de los niños de Gaza a través de sus dibujos: “La infancia ha sufrido lo impensable, con más de 20.000 niños y niñas muertos”

La ONG ha compartido una serie de ilustraciones realizadas por niños en Gaza que reflejan el día a día de los gazatíes, que conservan la esperanza entre los escombros de su ciudad y a pesar de la violencia

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Yazan Abu Ful, un niño
Yazan Abu Ful, un niño desnutrido de 2 años, posa para una fotografía en el hogar de su familia en el campamento Shati de refugiados, el miércoles 23 de julio de 2025, en Ciudad de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo)

Este jueves 9 de octubre, Trump recurrió a su plataforma Truth Social para comunicar públicamente que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para activar la primera fase de su “plan de paz” para Gaza, lo que supondrá que los cautivos sean liberados “muy pronto” y que las FDI comenzarían su repliegue hacia la línea establecida en el documento. El negociador jefe del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (Hamás), Khalil al-Hayya, aseguraba en Al Jazeera que han recibido garantías de Estados Unidos en el sentido de que el hecho de haber aprobado la primera fase del acuerdo supone que la “guerra” en Gaza “ha terminado completamente”.

“Carreras exitosas, platos llenos de comida y hogares intactos, rodeados de mariposas, flores y cielos libres de bombas”

Este viernes, 10 de octubre - coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental -, Save the Children ha compartido una serie de ilustraciones realizadas por niños en Gaza. Estas imágenes reflejan el día a día de los gazatíes que, entre los escombros de su ciudad y a pesar de la violencia experimentada, conservan, a pesar de todo, sus sueños y metas personales.

Niños palestinos desplazados se abren
Niños palestinos desplazados se abren paso mientras huyen en medio de una operación militar israelí, en la ciudad de Gaza. 1 de septiembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

Las obras surgen en el marco de un programa de apoyo psicosocial impulsado por la organización en uno de sus espacios adaptados a la infancia en la Franja. Allí, los menores encuentran un lugar para jugar y herramientas para afrontar tanto lo que ocurre alrededor durante la guerra como lo que esperan para su futuro.

Desde la organización, señalan que muchos de estos dibujos plasman los “incesantes bombardeos” vividos en Gaza. Se repiten bocetos en los que aparecen misiles destruyendo viviendas, aviones de combate sobrevolando parques y barrios, y situaciones asociadas a la vida en el exilio.

En uno de los dibujos que ha detallado Save the Children, se ve “a un niño entre los escombros, soñando con graduarse y convertirse en médico”. Otros ilustran deseos de ”viajar, tener carreras exitosas, platos llenos de comida y hogares intactos, rodeados de mariposas, flores y cielos libres de bombas", relatan desde la organización.

“La infancia ha sufrido lo impensable, con más de 20.000 niños y niñas muertos”

El contexto de estos dibujos va acompañado de datos recientes facilitados por la ONG. En palabras de la entidad, “la infancia ha sufrido lo impensable, con más de 20.000 niños y niñas muertos, un promedio de más de un niño o niña por hora desde octubre de 2023”. Además, la organización advierte de que la hambruna en la ciudad de Gaza es de una enorme gravedad y urgencia y de que se prevé que llegue a otras partes de la Franja: “Se estima que 132.000 niños menores de cinco años corren el riesgo de morir por desnutrición aguda”.

A esta crisis humanitaria se suma una crisis de salud mental generalizada, según recoge el comunicado de Save the Children. “Incluso antes del 7 de octubre de 2023, la infancia de Gaza se encontraba en una crisis de salud mental debido a las escaladas cíclicas de violencia, los efectos del bloqueo que se remonta a 2007, incluidas las restricciones a la libertad de movimiento y al acceso a servicios esenciales, el colapso económico y la separación de familiares y amistades”.

Save the Children denuncia que
Save the Children denuncia que las restricciones de Israel en Gaza ponen en riesgo a 44.000 niños a su cargo

Ahmad Alhendawi, director regional de Save the Children en Oriente Medio, Norte de África y Europa Oriental, ha destacado que estos dibujos “representan las experiencias vividas por los niños y niñas en Gaza, retratando tanto sus aspiraciones como su realidad cotidiana”. En su opinión, ilustran “lo que la infancia de Gaza desea, cosas a las que todos los niños tienen derecho, pero que a estos se les niega: platos de comida, educación, seguridad y un futuro”. “Han pasado dos años desde que a estos niños y niñas les arrebataron su infancia. Estos dos años nos perseguirán a todos por nuestro fracaso colectivo a la hora de proteger a la infancia y su futuro. La única forma de detener esto es mediante un alto el fuego inmediato y definitivo y el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria”, concluyó Alhendawi.

