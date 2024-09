Una media de 5 niños palestinos mueren o resultan heridos cada día en Cisjordania, según Save the Children

La ONG Save the Children ha alertado este martes de que una media de cinco niños y niñas palestinos mueren o resultan heridos a diario en Cisjordania desde el pasado mes de octubre, cuando las fuerzas israelíes pusieron en marcha su ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. Desde entonces, la cifra de menores fallecidos o heridos a manos del Ejército de Israel y los colonos en la zona se ha duplicado respecto a los datos previos al inicio de la ofensiva, con 158 muertos y 1.400 heridos. Así, persiste la "preocupación" por el hecho de que puedan registrarse más víctimas entre los menores debido al aumento de la violencia durante las últimas semanas. La organización ha indicado en un comunicado que al menos 115 niños han muerto por disparos entre octubre y agosto, el triple que en los diez meses anteriores. Otros han fallecido a causa de ataques aéreos o perpetrados por drones israelíes. Con un total de 1.558 víctimas infantiles, esto supone una media de cinco niños y niñas muertos o heridos al día desde octubre, por lo que ha ONG ha hecho un llamamiento ala comunidad internacional para que "adopte medidas que garanticen la rendición de cuentas por las violaciones cometidas contra la infancia". Asimismo, ha exigido el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza contra la población civil en Cisjordania, especialmente contra los menores. Datos del Ministerio de Sanidad palestino apunta a que unas 70 personas, entre ellas diez menores, han muerto desde principios de agosto. Desde Save the Children afirman que el aumento de la violencia "está obstaculizando la prestación de ayuda al dificultar los desplazamientos del personal humanitario, cortar los canales de comunicación y el suministro eléctrico y bloquear el acceso a las familias a las zonas atacadas". Esto incluye el campo de refugiados de Tulkarem, donde Save the Children se ha visto obligada a suspender sus operaciones debido a una segunda incursión militar por parte de Israel. USO EXCESIVO DE LA FUERZA Esta escalada, condenada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pone de manifiesto "un nivel de fuerza sostenido y alarmante y tácticas similares a la guerra en una zona que, según el Derecho Internacional, no vive un conflicto armado", ha advertido la ONG. "El uso permisible de la fuerza está severamente restringido en contextos en los que no existe conflicto", recalca el documento. Save the Children ha puntualizado que desde el pasado mes de octubre se ha producido además un aumento de las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y los malos tratos a niños y niñas por parte del sistema de detención militar israelí, además de más desplazamientos forzosos de familias, demolición de viviendas y un fuerte incremento de los ataques violentos por parte de colonos israelíes. Jeremy Stoner, director regional de la ONG para Oriente Próximo, ha alertado de la gravedad de la situación: "Estas acciones no son incidentes aislados, forman parte de una tendencia de aumento de las operaciones militares israelíes y del uso de la fuerza que están erosionando sistemáticamente la seguridad y los derechos fundamentales de los niños y niñas palestinos". "Son ellos los que pagan el precio más alto en esta escalada de violencia. Todos los días mueren niños y niñas, resultan heridos o quedan gravemente afligidos, y sus familias sufren pérdidas inimaginables. Este entorno les priva de servicios esenciales e incluso de la seguridad básica de sus hogares, arrancándoles la sensación de seguridad cuando más la necesitan", ha subrayado. La operación militar israelí comenzó tan solo seis semanas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara que la presencia continuada de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal.

