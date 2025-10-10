Por qué el indicador de combustible no siempre dice la verdad: así es como funciona

El indicador de combustible no suele ser exacto (Public Domain Pictures)

El indicador de combustible es una referencia imprescindible en cualquier coche, pero su precisión deja bastante que desear. El sistema de medición, los márgenes de error y la calibración realizada por los fabricantes explican por qué la aguja del depósito no siempre refleja la cantidad exacta de gasolina o diésel disponible.

En la mayoría de los coches, el nivel de combustible se representa por medio de una aguja en el panel de instrumentos dividida en cuartos. Cuando el depósito se acerca al último tramo, se activa la reserva. Gran parte de los vehículos modernos añade una estimación de autonomía mediante el ordenador de a bordo, que calcula los kilómetros restantes en función del consumo medio. Esta estimación resulta útil, aunque su fiabilidad puede disminuir cuando el depósito está cerca de vaciarse.

¿Cómo funciona el indicador de combustible?

El funcionamiento del sistema depende en esencia de un flotador situado en el interior del depósito. Este flotador se conecta por una varilla a una resistencia eléctrica, y a medida que sube o baja el nivel del combustible, se modifica la señal enviada al cuadro de instrumentos. Si se produce un fallo en la unidad emisora, en los sensores del depósito o alguna interrupción en el cableado, el resultado puede ser una lectura poco fiable. Localizar el origen de este tipo de errores no siempre es sencillo y suele requerir un diagnóstico cuidadoso en el taller.

El funcionamiento del indicador de combustible depende en esencia de un flotador situado en el interior del depósito (REUTERS/Paulo Whitaker)

La diferencia entre la lectura del indicador y el volumen real de carburante no es necesariamente un defecto. Los fabricantes calibran el sistema para que, tras un llenado, la aguja permanezca durante más tiempo en la zona superior y nunca marque vacío absoluto mientras todavía queda combustible suficiente para circular unos kilómetros. Así se introduce un margen de seguridad que reduce el riesgo de que el usuario se quede detenido antes de llegar a una gasolinera.

Distintos estudios muestran que el margen de error del indicador suele rondar el cinco por ciento, aunque en algunos modelos puede superar el quince o incluso el veinte por ciento. Este desfase no afecta al consumo real, pero sí puede influir en la percepción del conductor sobre la eficiencia de su coche y, por tanto, al planificar distancias entre repostajes.

La forma del depósito también condiciona el comportamiento de la aguja. En los coches actuales, los depósitos suelen fabricarse en plástico y presentan formas que se adaptan a los espacios del chasis, lo que provoca que la mitad del depósito en el medidor no siempre corresponda a la mitad exacta de su capacidad. Además, factores como la inclinación del vehículo al aparcar pueden modificar momentáneamente la lectura.

El cálculo de la autonomía es otra función relevante. En este caso, el ordenador de a bordo realiza una estimación basada en el consumo medio registrado en los últimos kilómetros y las condiciones de conducción recientes. Si estas circunstancias cambian, la previsión ofrecida puede no ser totalmente fiel a la realidad, por lo que no conviene apurar el depósito confiando plenamente en esa cifra y se recomienda tomarlas como orientación.

En ocasiones, los conductores observan que, aunque el indicador muestra vacío, el coche sigue funcionando. Para saber cuantos litros quedan realmente cuando la aguja se sitúa en el mínimo, resulta útil consultar el manual del vehículo, donde se especifica la capacidad total del depósito. Al llenar el tanque desde la reserva, se puede restar el volumen repostado a la capacidad oficial y calcular así la cantidad de margen disponible.

La inexactitud intencionada de los medidores responde a la necesidad de encontrar un equilibrio: un margen demasiado amplio puede inducir a despreocuparse y atrasar el repostaje, pero una tolerancia muy baja puede aumentar el riesgo de quedar varado por sorpresa. En suma, el indicador de combustible es una herramienta práctica, aunque no siempre absolutamente precisa. Conocer sus limitaciones, comprobar las especificaciones del manual y evitar agotar el depósito contribuyen a una conducción más segura y previsible, y ayudan a prevenir incidencias en carretera.