El “riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y las ramblas” en Murcia obliga a activar el sistema Es-Alert y el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones

En los mensajes, enviados a las 23.00 horas, Emergencias pide no cruzar cauces de agua en vehículo, extremar la precaución, evitar desplazamientos y no acceder a sótanos

Fede Sáenz

Fede Sáenz

LA MANGA (MURCIA), 10/10/2025.- Efectivos
LA MANGA (MURCIA), 10/10/2025.- Efectivos de Bomberos, Protección Civil y Guardia Civil desalojan a los vecinos del camping Villas Caravaning de La Manga (Murcia) debido a las intensas lluvias que están cayendo este viernes en la comarca de Cartagena. EFE/Marcial Guillén

Noche de máxima precaución en la región de Murcia. Los móviles de los vecinos de Los Alcázares y San Javier han comenzado a sonar con avisos claros y directos. El sistema Es-Alert, activado desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha avisado de la posibilidad de que las ramblas de Las Colonias, La Maraña y El Albujón - la más grande del Campo de Cartagena - se desborden debido al episodio de lluvias provocado por la dana ‘Alice’.

“Pedimos a la población que se ponga a salvo”

En los mensajes, enviados a las 23.00 horas, Emergencias pide no cruzar cauces de agua en vehículo, extremar la precaución, evitar desplazamientos y no acceder a sótanos. Si el agua entra en las viviendas, subir siempre a las plantas superiores. La recomendación de quedarse en sitios elevados se repite tanto en las comunicaciones del propio ayuntamiento de Los Alcázares como en las instituciones autonómicas: ante los aportes de agua de las zonas altas del municipio, piden evitar salir salvo caso de extrema necesidad. Y para quienes no cuentan con pisos superiores, la instrucción es avisar a los servicios de emergencias para poder coordinar traslados en autobús junto a Protección Civil.

La preocupación se ha extendido también a San Javier, donde los vecinos han recibido alertas por “riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas” a su paso por el municipio. El alcalde, José Miguel Luengo, ha grabado un vídeo en el que recomienda no salir de casa. La situación en ciertas calles, especialmente en el Mirador, deja zona intransitable tras el desbordamiento del canal del trasvase. “Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio”, explica el alcalde en su mensaje publicado en Facebook.

En paralelo, la Región de Murcia ha elevado al nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur), unos protocolos que se activan cuando la emergencia afecta a más de un municipio y es necesario recurrir a recursos autonómicos que van más allá de los disponibles a nivel local. El servicio 112 recuerda que el motivo es la evolución de las lluvias intensas y el desbordamiento de las ramblas costeras, con especial atención al Campo de Cartagena.

11/10/2025 Emergencias envía otra alerta
Emergencias envía otra alerta de 'Es-Alert' por "riesgo de desbordamiento" en San Javier. La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles otro mensaje de 'Es-Alert para los vecinos de San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio" por la dana 'Alice'.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha compartido el desarrollo de la emergencia en redes sociales y ha acudido por la noche a San Javier y Los Alcázares. Tras una primera inspección junto a los técnicos de emergencias, confirma el riesgo real de desbordamiento y lanza un mensaje sencillo: “Por favor, precaución y prudencia”. Más tarde, tras reunirse con el alcalde en San Javier, insiste: “Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua. Toda precaución es poca”.

Las últimas horas han traído complicaciones en directa relación con las lluvias torrenciales. Cortes de calles y accesos intransitables son ya una realidad en diferentes puntos, mientras continúan los avisos para permanecer en zonas seguras y, en caso de emergencia, contactar con los servicios de emergencia para cualquier traslado preventivo. En mitad de este episodio, el mensaje se repite: máxima prudencia y evitar cualquier traslado que no sea imprescindible hasta nuevo aviso.

MurciaEs AlertDesbordamientoEmergenciasEspaña-NacionalEspaña-Noticias

