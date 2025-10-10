España

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

El episodio de lluvias muy fuertes y persistentes durará hasta, al menos, el lunes 13 de octubre

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Varias personas con paraguas pasean,
Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

Durante este viernes y sábado, la DANA Alice alcanzará sus días álgidos, dejando lluvias muy fuertes y persistentes en varios puntos del área mediterránea. La Región de Murcia y Alicante permanecen esta jornada en aviso rojo por previsiones de acumulados de 60 mm en una hora o 180 en 12.

Junto a estas, otras nueve provincias cuentan con alertas este viernes: Valencia, con riesgo importante (naranja), y Castellón, Tarragona, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, en nivel amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recomendado “extremar las precauciones” en los puntos en los que se esperan las precipitaciones más fuertes, que pueden llegar a ser incluso torrenciales. Así, existe riesgo de inundaciones y de crecidas súbitas de cauces.

Cierre de parques y recomendaciones de seguridad en Murcia

Ante la alerta naranja que afecta este viernes a la ciudad de Murcia, el ayuntamiento de la localidad ha procedido al cierre y balizamiento preventivo de varios parques, para evitar, entre otros, la caída de ramas.

La Policía Local de Murcia, por su parte, ha compartido una serie de recomendaciones para la ciudadanía, entre las que se encuentran evitar salir a la calle si no es necesario o no cruzar ríos ni zonas inundadas, ni a pie ni con el coche.

El Ayuntamiento de Murcia ha
El Ayuntamiento de Murcia ha cerrado varios jardines de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias de la DANA Alice. (Ayuntamiento de Murcia)
Primeros desalojos en Cartagena (Murcia) ante el riesgo de crecidas de cauces

A consecuencias de las fuertes precipitaciones que se están registrando durante este viernes, los trabajadores del astillero de Navantia, en el municipio murciano de Cartagena, han sido desalojados de las instalaciones ante la crecida de la rambla de Benipila.

Estas evacuaciones se suman a las que ya se habían producido a primera hora de la mañana en la urbanización Bahía Bella y el camping Villas Caravaning. El pabellón deportivo Cabezo Beaza ha sido habilitado para acoger a a medio centenar de personas ante el riesgo de inundaciones. Allí se encuentra desplegado el personal de Protección Civil y Servicios Sociales.

El pabellón Cabezo Beaza acoge
El pabellón Cabezo Beaza acoge a personas desplazadas por la lluvia en Cartagena (Ayuntamiento de Cartagena/Europa Press)

*Con información de EFE

Los refugios de animales piden ayuda ante los avisos por lluvias de la DANA Alice: “Queremos evitar que vuelvan a vivir otra situación así sin una familia”

Este viernes, la Región de Murcia y la provincia de Alicante se encuentran en alerta roja por fuertes precipitaciones y tormentas

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Imagen de archivo de dos
Imagen de archivo de dos personas paseando a un perro en una zona afectada por la DANA, a 16 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Carlos Luján/Europa Press)

Este viernes, junto con el sábado 11 de octubre, serán los días álgidos del episodio de fuertes precipitaciones de la DANA Alice, que afectará principalmente al litoral mediterráneo. Ante esta situación de lluvias “muy fuertes y persistentes” que pueden ir acompañadas de tormentas y granizo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informaba el pasado martes del lanzamiento de un aviso especial desde las últimas horas del miércoles hasta, al menos, el domingo 12 (más tarde, amplió la alerta hasta el lunes).

La DANA Alice pone en alerta roja a la Región de Murcia y Alicante: la Aemet recomienda “extremar las precauciones” ante el riesgo de inundaciones

El episodio de lluvias “muy fuertes y persistentes” tendrá sus días álgidos este viernes y sábado. El aviso especial durará al menos hasta el inicio de la próxima semana

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Varias personas con paraguas pasean,
Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

El paso de la DANA Alice, que obligó el pasado martes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a emitir un aviso especial por la previsión de lluvias “muy fuertes y persistentes”, ya ha dejado algunas incidencias en el litoral mediterráneo. En la Región de Murcia y en Alicante, que este viernes se encuentran en alerta roja, se han producido cortes en carreteras y accesos a ramblas, filtraciones de agua y un hombre de 90 años ha resultado herido leve en la pedanía murciana de Los Dolores por el derrumbe de un techo.

