Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

Durante este viernes y sábado, la DANA Alice alcanzará sus días álgidos, dejando lluvias muy fuertes y persistentes en varios puntos del área mediterránea. La Región de Murcia y Alicante permanecen esta jornada en aviso rojo por previsiones de acumulados de 60 mm en una hora o 180 en 12.

Junto a estas, otras nueve provincias cuentan con alertas este viernes: Valencia, con riesgo importante (naranja), y Castellón, Tarragona, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, en nivel amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recomendado “extremar las precauciones” en los puntos en los que se esperan las precipitaciones más fuertes, que pueden llegar a ser incluso torrenciales. Así, existe riesgo de inundaciones y de crecidas súbitas de cauces.