Última hora de la DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta roja en Alicante y Murcia y pide “extremar las precauciones”

Durante este viernes y sábado, la DANA Alice alcanzará sus días álgidos, dejando lluvias muy fuertes y persistentes en varios puntos del área mediterránea. La Región de Murcia y Alicante permanecen esta jornada en aviso rojo por previsiones de acumulados de 60 mm en una hora o 180 en 12.
Junto a estas, otras nueve provincias cuentan con alertas este viernes: Valencia, con riesgo importante (naranja), y Castellón, Tarragona, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, en nivel amarillo.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha recomendado “extremar las precauciones” en los puntos en los que se esperan las precipitaciones más fuertes, que pueden llegar a ser incluso torrenciales. Así, existe riesgo de inundaciones y de crecidas súbitas de cauces.
Ante la alerta naranja que afecta este viernes a la ciudad de Murcia, el ayuntamiento de la localidad ha procedido al cierre y balizamiento preventivo de varios parques, para evitar, entre otros, la caída de ramas.
La Policía Local de Murcia, por su parte, ha compartido una serie de recomendaciones para la ciudadanía, entre las que se encuentran evitar salir a la calle si no es necesario o no cruzar ríos ni zonas inundadas, ni a pie ni con el coche.
A consecuencias de las fuertes precipitaciones que se están registrando durante este viernes, los trabajadores del astillero de Navantia, en el municipio murciano de Cartagena, han sido desalojados de las instalaciones ante la crecida de la rambla de Benipila.
Estas evacuaciones se suman a las que ya se habían producido a primera hora de la mañana en la urbanización Bahía Bella y el camping Villas Caravaning. El pabellón deportivo Cabezo Beaza ha sido habilitado para acoger a a medio centenar de personas ante el riesgo de inundaciones. Allí se encuentra desplegado el personal de Protección Civil y Servicios Sociales.
*Con información de EFE
Este viernes, junto con el sábado 11 de octubre, serán los días álgidos del episodio de fuertes precipitaciones de la DANA Alice, que afectará principalmente al litoral mediterráneo. Ante esta situación de lluvias “muy fuertes y persistentes” que pueden ir acompañadas de tormentas y granizo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informaba el pasado martes del lanzamiento de un aviso especial desde las últimas horas del miércoles hasta, al menos, el domingo 12 (más tarde, amplió la alerta hasta el lunes).
El paso de la DANA Alice, que obligó el pasado martes a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a emitir un aviso especial por la previsión de lluvias “muy fuertes y persistentes”, ya ha dejado algunas incidencias en el litoral mediterráneo. En la Región de Murcia y en Alicante, que este viernes se encuentran en alerta roja, se han producido cortes en carreteras y accesos a ramblas, filtraciones de agua y un hombre de 90 años ha resultado herido leve en la pedanía murciana de Los Dolores por el derrumbe de un techo.