España

El Benidorm Fest se renueva para potenciar su marca más allá de Eurovisión: nuevo comité, pruebas de voz y ensayos con público

César Vallejo, director del certamen y jefe de la delegación española en Eurovisión, ha anunciado algunas de las novedades de la próxima edición del certamen

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Lachispa, en la final del
Lachispa, en la final del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

La próxima edición del Benidorm Fest 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del certamen musical español, o al menos eso es lo que pretende RTVE, que este martes ha anunciado una serie de novedades orientadas a profesionalizar el evento, acercarlo al modelo de producción de Eurovisión y, a su vez, consolidarlo como una marca musical de referencia en España independiente del festival europeo.

Entre los cambios más destacados figuran la apertura de los ensayos al público, la renovación del sistema de votación para elegir las canciones participantes y la incorporación de figuras clave en la dirección artística.

César Vallejo, director del concurso y jefe de la delegación española en Eurovisión, ha anunciado en un encuentro con la prensa la ambición de la cadena pública de transformar el Benidorm Fest en un certamen con identidad propia, que trascienda la preselección eurovisiva y se convierta en un acontecimiento cultural de primer orden más cercano al histórico San Remo de Italia.

Con este objetivo en el horizonte, RTVE retoma la ambición con la que el Benidorm Fest arrancaba en 2022. No obstante, desde el ente responden a Infobae España que no se plantea la posibilidad de desvincular la victoria en el concurso de la obligación de representar a España en Eurovisión, algo que sí ocurre en el caso italiano y que animaría a muchos artistas a participar sin la presión de ir al certamen europeo.

En ese sentido, la corporación insiste en que Eurovisión no es un freno para los artistas se presenten al Benidorm Fest, apuntando al hate en redes y la presión de los comentarios como principal escollo a la hora de conseguir que presenten sus candidaturas al festival.

Preparativos para la quinta edición

Vallejo ha detallado que la edición de 2026 contará con una producción similar a la de Eurovisión, con ensayos generales abiertos al público y una estructura inspirada en los Jury Shows del certamen europeo. Además, el evento celebrará su quinto aniversario, coincidiendo con el 70 aniversario tanto de RTVE como de Eurovisión, lo que añade un componente simbólico a la edición, cuyas galas tendrán una narrativa establecida para conmemorar esas efemérides.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

La productora Sold Out se encargará de la organización del evento, y el escenario presentará una base pentagonal minimalista inspirada en la “rosa de los vientos” del mítico mirador de Benidorm, con dos pasarelas laterales para aumentar el aforo y el dinamismo de las actuaciones.

La profesionalización del certamen se refleja también en la exigencia artística y vocal que RTVE impondrá a los participantes. El director de la preselección española ha subrayado el compromiso de la organización con la calidad de las actuaciones: “Por mi parte, hay un compromiso de que las personas que se suban al escenario del Benidorm Fest estén bien”, ha afirmado Vallejo. El directivo explica que se realizarán las comprobaciones necesarias para garantizar que los artistas estén preparados para actuar en directo, y que la dirección del festival será más rigurosa en la selección de los concursantes, abriendo la posibilidad de realizar pruebas de voz presenciales si no se puede garantizar por otros medios la solvencia vocal de algún candidato.

Otra de las innovaciones clave es la renovación del comité de selección, que estará compuesto por profesionales de la industria musical y la radio. Este comité votará por quorum, en lugar de repartir puntos, evitando así que la candidatura que más votos reciba se considere la favorita por parte del ente para ganar el micrófono de bronce.

En el ámbito artístico, la edición de 2026 contará con la incorporación de Sergio Jaén como director artístico y Borja Rueda como coreógrafo oficial. Jaén, responsable de la victoria de Austria en Eurovisión 2025, asumirá la tarea de dotar a las galas de una visión artística coherente y de trabajar las puestas en escena con varios meses de antelación. RTVE ha establecido dos modelos de trabajo: uno “in-house”, en el que los artistas podrán colaborar directamente con Jaén y Rueda, y otro “out-house”, para aquellos que dispongan de su propio equipo, aunque siempre bajo la supervisión y coordinación de la cadena pública.

La estrategia de promoción y apoyo a los artistas participantes también se refuerza en esta edición. Vallejo asegura que los concursantes del Benidorm Fest tendrán prioridad para difundir sus canciones en los distintos formatos de RTVE, una política que la corporación ya venía aplicando y que ahora se formaliza como parte de la marca del festival.

El calendario del proceso de selección ya está definido: el plazo para enviar candidaturas se cerrará el 24 de septiembre de 2025, en la primera quincena de octubre se anunciarán los 16 artistas seleccionados y antes de Navidad se publicarán las canciones que competirán en el certamen.

Las declaraciones de los responsables del festival han puesto el acento en la voluntad de aprendizaje y mejora tras la polémica generada por la participación de Melody en Eurovisión 2025. La cadena ha insistido en que el revuelo no ha afectado al interés de otros artistas por presentarse y que la organización está centrada en garantizar la excelencia de la próxima edición. “Todo se ha hecho siempre en conversación con el artista”, ha reiterado el director del festival, subrayando la importancia del diálogo y el acompañamiento profesional.

Temas Relacionados

RTVEEurovisiónBenidorm FestBenidorm Fest 2026TVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

Tras los disturbios en Bilbao, la capital recibirá la última etapa mientras siguen las protestas por la participación del equipo israelí

Almeida confirma que Madrid recibirá

Una turista alemana apuñalada en Italia huye del centro médico y llama una ambulancia para volver a su país: “Tengo miedo, el agresor también está hospitalizado aquí”

Acompañada por su familia, abandonó el hospital el pasado jueves, poco después de las 11:00 horas. Lo hizo sin atravesar el centro de la ciudad y se subió directamente a una ambulancia alemana

Una turista alemana apuñalada en

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

La hostelería, a menudo vista como un negocio rentable y accesible, supone hoy competencia feroz, márgenes mínimos y sacrificios personales que ponen en duda su viabilidad real

El dueño de un bar

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El Ejecutivo ha vetado al líder de la cartera de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir y al de Hacienda, Bezalel Smotrich

El Gobierno prohíbe la entrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

El dueño de un bar

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”