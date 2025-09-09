El Benidorm Fest se renueva para potenciar su marca más allá de Eurovisión: nuevo comité, pruebas de voz y ensayos con público

Lachispa, en la final del Benidorm Fest 2025. (RTVE)

La próxima edición del Benidorm Fest 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del certamen musical español, o al menos eso es lo que pretende RTVE, que este martes ha anunciado una serie de novedades orientadas a profesionalizar el evento, acercarlo al modelo de producción de Eurovisión y, a su vez, consolidarlo como una marca musical de referencia en España independiente del festival europeo.

Entre los cambios más destacados figuran la apertura de los ensayos al público, la renovación del sistema de votación para elegir las canciones participantes y la incorporación de figuras clave en la dirección artística.

César Vallejo, director del concurso y jefe de la delegación española en Eurovisión, ha anunciado en un encuentro con la prensa la ambición de la cadena pública de transformar el Benidorm Fest en un certamen con identidad propia, que trascienda la preselección eurovisiva y se convierta en un acontecimiento cultural de primer orden más cercano al histórico San Remo de Italia.

Con este objetivo en el horizonte, RTVE retoma la ambición con la que el Benidorm Fest arrancaba en 2022. No obstante, desde el ente responden a Infobae España que no se plantea la posibilidad de desvincular la victoria en el concurso de la obligación de representar a España en Eurovisión, algo que sí ocurre en el caso italiano y que animaría a muchos artistas a participar sin la presión de ir al certamen europeo.

En ese sentido, la corporación insiste en que Eurovisión no es un freno para los artistas se presenten al Benidorm Fest, apuntando al hate en redes y la presión de los comentarios como principal escollo a la hora de conseguir que presenten sus candidaturas al festival.

Preparativos para la quinta edición

Vallejo ha detallado que la edición de 2026 contará con una producción similar a la de Eurovisión, con ensayos generales abiertos al público y una estructura inspirada en los Jury Shows del certamen europeo. Además, el evento celebrará su quinto aniversario, coincidiendo con el 70 aniversario tanto de RTVE como de Eurovisión, lo que añade un componente simbólico a la edición, cuyas galas tendrán una narrativa establecida para conmemorar esas efemérides.

Melody se ha proclamado vencedora de la cuarta edición del Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2025. (EFE)

La productora Sold Out se encargará de la organización del evento, y el escenario presentará una base pentagonal minimalista inspirada en la “rosa de los vientos” del mítico mirador de Benidorm, con dos pasarelas laterales para aumentar el aforo y el dinamismo de las actuaciones.

La profesionalización del certamen se refleja también en la exigencia artística y vocal que RTVE impondrá a los participantes. El director de la preselección española ha subrayado el compromiso de la organización con la calidad de las actuaciones: “Por mi parte, hay un compromiso de que las personas que se suban al escenario del Benidorm Fest estén bien”, ha afirmado Vallejo. El directivo explica que se realizarán las comprobaciones necesarias para garantizar que los artistas estén preparados para actuar en directo, y que la dirección del festival será más rigurosa en la selección de los concursantes, abriendo la posibilidad de realizar pruebas de voz presenciales si no se puede garantizar por otros medios la solvencia vocal de algún candidato.

Otra de las innovaciones clave es la renovación del comité de selección, que estará compuesto por profesionales de la industria musical y la radio. Este comité votará por quorum, en lugar de repartir puntos, evitando así que la candidatura que más votos reciba se considere la favorita por parte del ente para ganar el micrófono de bronce.

En el ámbito artístico, la edición de 2026 contará con la incorporación de Sergio Jaén como director artístico y Borja Rueda como coreógrafo oficial. Jaén, responsable de la victoria de Austria en Eurovisión 2025, asumirá la tarea de dotar a las galas de una visión artística coherente y de trabajar las puestas en escena con varios meses de antelación. RTVE ha establecido dos modelos de trabajo: uno “in-house”, en el que los artistas podrán colaborar directamente con Jaén y Rueda, y otro “out-house”, para aquellos que dispongan de su propio equipo, aunque siempre bajo la supervisión y coordinación de la cadena pública.

La estrategia de promoción y apoyo a los artistas participantes también se refuerza en esta edición. Vallejo asegura que los concursantes del Benidorm Fest tendrán prioridad para difundir sus canciones en los distintos formatos de RTVE, una política que la corporación ya venía aplicando y que ahora se formaliza como parte de la marca del festival.

El calendario del proceso de selección ya está definido: el plazo para enviar candidaturas se cerrará el 24 de septiembre de 2025, en la primera quincena de octubre se anunciarán los 16 artistas seleccionados y antes de Navidad se publicarán las canciones que competirán en el certamen.

Las declaraciones de los responsables del festival han puesto el acento en la voluntad de aprendizaje y mejora tras la polémica generada por la participación de Melody en Eurovisión 2025. La cadena ha insistido en que el revuelo no ha afectado al interés de otros artistas por presentarse y que la organización está centrada en garantizar la excelencia de la próxima edición. “Todo se ha hecho siempre en conversación con el artista”, ha reiterado el director del festival, subrayando la importancia del diálogo y el acompañamiento profesional.