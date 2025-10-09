Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

Koldo García en un mensaje dirigido a Patricia Uriz. (Montaje Infobae España)

Los mensajes aportados por Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo entre el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, constatan un sórdido trasfondo de favores, transferencias de dinero y regalos de lujo destinados a distintas mujeres del entorno del exministro y ex secretario de organización del PSOE. Pulseras “para la puta”, ayudas de urgencia para pagar alquileres y comida de esas mujeres o flores de San Valentín para la que entonces era su mujer, aparecen en los mensajes incorporados a la causa. Con todo este material, la Guardia Civil busca intentar encontrar pruebas de los pagos de mordidas de empresas a cambio de contratos públicos.

El Alto Tribunal ha remitido ya a las partes una primera carpeta con archivos obtenidos por la UCO en los dispositivos de García. Son numerosos documentos, a los que ha tenido acceso Infobae España, que los investigadores han incorporado al informe patrimonial de Ábalos. Entre ellos destacan varios chats de WhatsApp que muestran a Koldo actuando como gestor personal y financiero del entonces ministro socialista.

Pulseras “para la puta”

Uno de los intercambios a través de WhatsApp data de febrero de 2021. En una conversación con Patricia Uriz, para entonces mujer de Koldo, este le pide de forma tajante: “Necesito pulseras. Para la puta”. Ella pregunta para quién, refiriéndose a ella con un número: “Pero para la 1 no?” “Sí”, responde Koldo.

Patricia y Koldo debaten sobre diferentes pulseras, señalando que en caso de ser piezas de “oro blanco” suben por encima de los 2.500 euros.

Pero no solo compraron joyería. En la misma conversación, se validan transacciones para comprarle flores “por San Valentin” a Carolina Perlés, exmujer del ministro; incluso un chuletón enviado a Benidorm, o la compra de billetes de tres o alojamientos en hoteles.

Según los mensajes, Koldo era el que le daba instrucciones a su mujer sobre cómo ejecutar el dinero.

Imagen de mensajes entre Koldo y Patricia.

En octubre de 2021 hay otra tanda de mensajes. En los documentos figura un chat entre Koldo y Abalos donde este le reenvía mensajes de una de las mujeres de Ábalos, con un tono de desesperación: “ Hola José, ¿a qué hora me vas a ingresar eso? (…) Porfi que estoy desde antes de ayer sin poder comprarles nada a los niños de comer. Si tuviera no te molestaría te lo juro”. El para entonces ministro pide a Koldo que le mande a la mujer, identificada como “Gabriela” 100 euros. Antes, Koldo pregunta si es a “Rosa” quien se lo tiene que mandar.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

Dos meses después, en diciembre de 2021, Ábalos vuelve a reenviarle a su exasesor un mensaje de otra de sus mujeres. “Te lo suplico ayúdame irme de aquí que no puedo hacer nada y me quedaré en la calle que estos del piso noe va perdonar ni un mes [sic]”, dice el texto. “Puedes enviar 300 a esta y te los doy cuanto te vea?”, le pregunta a Koldo. “Ayúdame a irme de aquí, no puedo pagar el alquiler, me quedaré en la calle… quiero irme a Rumanía. No tengo para dar de comer a mis hijos ni para las Navidades”, comenta la mujer en otro mensaje.

Los agentes apuntan a “la existencia de una fuente de ingresos paralela de Ábalos, utilizada para atender diversos gastos”. Como beneficiarias de esos gastos aparecen los nombres de tres exparejas de Ábalos: Carolina Perles, Jéssica Rodríguez y Andrea de la Torre Maeso; así como el de Rosa Elda Mercado, que ejercía funciones “de apoyo doméstico”, según la UCO.