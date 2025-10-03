Un iPhone 12 Pro, pendientes de oro rosa y una matrícula en la universidad: los regalos que Ábalos hizo a cinco mujeres con una “fuente de ingresos paralela”

Jose Luis Ábalos, en el centro; y las exparejas de este, Carolina Perles y Jéssica Rodríguez, a la izquierda, respectivamente. (Montaje Infobae España)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que además de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos desembolsó más de 95.000 euros en efectivo sin justificación bancaria habría repartido a través de su mano derecha Koldo García “desembolsos en beneficio de su entorno próximo”. En un informe de 289 páginas al que ha tenido acceso Infobae España, la UCO apunta a “la existencia de una fuente de ingresos paralela de Ábalos, utilizada para atender diversos gastos”.

Aquí se encuentran los nombres de tres exparejas de Ábalos, Carolina Perles , Jéssica Rodríguez y Andrea de la Torre Maeso; así como el nombre de Rosa Elda Mercado, que ejercía funciones “de apoyo doméstico”, y por último, sus hijos Carlos y Tatiana Ábalos.

Resumen de cantidades satisfechas con ingresos no declarados de Ábalos del informe de la UCO.

Así, la Benemérita señala que de la cantidad, aunque “sin descartar la existencia de otros muchos sobre los que no se hubieran comunicado por los medios intervenidos”, 20.799,40 euros se corresponden con gastos “personales con cargo a una fuente de ingresos no declarados”.

Dinero y regalos para sus parejas y amantes

De esa cifra, la UCO precisa que 6.887,94 euros habrían ido a parar a manos de Jéssica, la amante de Ábalos y con quien mantuvo una “relación particular” entre 2018 y 2022. Durante este tiempo, apunta el informe, recibió dinero y regalos sufragados por Koldo —el informe detalla que tanto este como su mujer, Patricia Uriz, custodiaban el dinero del exministro—, por indicación del propio Ábalos. En las conversaciones que ambos mantenían se referían a ella como “España”.

Entre los regalos que esta recibió, el informe recoge que Ábalos le pagó la matrícula del Grado de Odontología en la Universidad Complutense de Madrid. También recibió unos pendientes de “oro rosa” con un precio de 1.084 euros, además de solicitar el iPhone 12 Pro cuando salió a la venta en octubre de 2020 por un valor de 1.059 euros. Entre 2019 y 2021, el informe documenta el envío recurrente de ramos de flores a Jéssica por casi 400 euros; así como varias transferencias bancarias, algunas de ellas como órdenes claras de Ábalos.

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

El informe también señala a Andrea de la Torre Maeso como parte del entorno próximo de Ábalos desde 2020, recibiendo pagos y regalos por un total de 2.953 euros. Como apunta OKDiario, De la Torre fue pareja del exministro desde 2020 hasta marzo de 2025. Cuando empezaron su relación, ella tenía 22 años y él 61.

En una conversación de WhatsApp del 25 de marzo de 2021, Andrea contactó directamente con Koldo porque necesitaba pagar una habitación de hotel. “Koldo necesito pagar la habitación. Son los 140 más 60 [sic]”. Este le respondió poco después: “Espera, te estoy ingresando en la cuenta de Correos”. Instantes después, le confirmó que ya estaba el dinero ingresado.

Paralelamente, Patricia y Koldo intercambiaron mensajes sobre cómo materializar el pago. Ella sugirió un mecanismo alternativo: “Igual puedo recargar mi tarjeta prepago que tiene Eduardo, el conductor, y hacerlo. Aparecerá que lo he hecho yo”. Finalmente, según refleja el justificante remitido por Patricia a Koldo, se realizó una operación de recarga por 230 euros en efectivo, de la cual quedaron consignados “Entregado €: 230,00” y “Devuelto €: 5,00”. “Puede inferirse que la operación se realizó con efectivo”, señala la UCO.

El 3 de junio de 2021, Koldo indicó que había entregado 1.000 euros a Andrea. De forma paralela, se registró en la cuenta bancaria de Patricia Uriz una operación de recarga de una tarjeta virtual por idéntico importe. “El uso de tarjetas recargables como mecanismo para la entrega de dinero resulta especialmente relevante, ya que también se habría empleado dinero en efectivo”, apuntas los investigadores.

La UCO añade que, además de estos movimientos bancarios, Andrea se benefició de la compra de un artículo de joyería por 1.028 euros, gestionado por Koldo y Patricia el 12 de febrero de 2020.

La exmujer de Koldo García Patricia Úriz Iriarte comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España). (A. Pérez Meca/Europa Press)

El informe también se cita a Rosa Elda Mercado como beneficiaria de 3.337,25 euros. Esta mujer desempeñó “funciones de apoyo doméstico” durante 2019 y 2020. Por ejemplo, Koldo le escribió a su pareja que “que llevara 400″ euros a Rosa “en un sobre”. “El análisis de los movimientos bancarios ha permitido identificar diversas transferencias desde cuentas de Koldo a favor de Rosa, en las que se hace referencia expresa a su nombre en el concepto de la operación”, dicta la Guardia Civil.

Los justificantes incluyen importes fraccionados y pagos vinculados a transporte, como billetes de autobús Madrid–Valencia, en ocasiones acompañada por Maria Inés Miñana, entonces suegra de Ábalos, por un total de 470,95 euros. La UCO sentencia que “este dato resulta de interés porque Koldo asumió el pago de sus pasajes de transporte”, circunstancia que aparece tanto en el contenido de los mensajes intercambiados con Patricia como de los movimientos reflejados en sus cuentas bancarias.

La pareja y los hijos de Ábalos

La lista la completa Carolina Perles Martínez, quien fuera la mujer de Ábalos durante años. En el documento aparece un concepto denominado “Ingresos en cuentas compartidas con Carolina” por un total de 10.635 euros entre 2018 y 2023. Según el documento, estas cantidades se corresponden con movimientos detectados en cuentas bancarias que figuraban a nombre de ambos, sin que se justifique su procedencia.

La investigación también refleja pagos en favor de Tatiana Ábalos Aguado, hija del exministro, por un total de 602,15 euros, realizadas tanto transferencias como a través de ingresos en efectivo. “Es la cuenta de Tatiana que no tiene un duro”, le escribió Ábalos por WhatsApp a Koldo, indicándole el número IBAN de su hija “Ingrésale 400”.

Carolina Perles, exmujer de Ábalos, en 'El precio de...'. (Mediaset España)

La UCO documenta que el dinero fue canalizado a través de cuentas gestionadas por Koldo y Patricia, sin que conste compensación posterior por parte de Ábalos ni de la propia Tatiana.

Por último, a la lista también se incorpora Carlos Ábalos Martínez, otro de los hijos del exministro, como beneficiario de 18.078,80 euros.

La UCO precisa que parte de estos desembolsos se vinculaban al abono de la pensión alimenticia que correspondía a Ábalos como progenitor, pero que desde junio de 2018 pasó a ser sufragada de forma habitual por Koldo. Los investigadores encontraron conversaciones en las que el exasesor admite llevar años haciéndose cargo de esas transferencias: “Llevo 4 años haciendo lo mismo”, respondió a Ábalos cuando este le reclamó que efectuase un ingreso el 31 de agosto de 2022. En un audio grabado en 2023 Koldo afirma ante su jefe: “El tema de lo de la pensión ya no puedo hacer más con eso pagaba tu pensión y me quedaba con cuatrocientos euros. Te lo digo para que lo sepas”.

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

El análisis de los movimientos bancarios muestra que los pagos se canalizaron a través de una cuenta bancaria, de la que Carlos era titular y en la que también figuraba su madre como autorizada. Allí se registraron tanto transferencias periódicas como ingresos en efectivo, que la UCO atribuye a Koldo y Patricia.

Además de las pensiones, el informe recoge otros conceptos sufragados desde la caja opaca, como matrículas escolares y facturas de dentista de Carlos. La UCO estima que, junto a las operaciones trazadas en los extractos bancarios, hubo al menos 23.810,70 euros ingresados en efectivo no documentado en esa cuenta.