Ábalos advierte al juez de que la entrevista a su exmujer puede poner en riesgo la causa porque aporta informaciones “sensibles y reservadas”

Carolina Perlés aseguró en el vídeo promocional de su encuentro con Santi Acosta que al exministro “le tienes que hacer caso sí o sí. Si no le haces caso, se busca la manera de complicarte la vida”

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

En un primer escrito de la defensa, se reclamaba la citación como testigo de la causa a Carolina Perlés

El exministro José Luis Ábalos ha enviado un escrito al juez que lo investiga en el Supremo en el que advierte de que la entrevista a su exmujer Carolina Perlés, anunciada para el lunes 8 de septiembre en una cadena televisiva, puede poner en riesgo la causa que se instruye, dado que pretende hacer “un juicio paralelo”.

El escrito, presentado por la defensa del exministro, apunta que, por los extractos de la entrevista que se han avanzado en el adelanto difundido por Telecinco, su exmujer da cuenta de informaciones, documentación y conversaciones “sensibles y reservadas” a las que accedió o que presenció cuando Ábalos ejercía las funciones de ministro.

Así, aseguraron que sus declaraciones pueden “perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos y también de los otros investigados”, según afirma en el escrito dirigido al juez Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue contra él, contra su sucesor como secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y contra el exasesor Koldo García, entre otros.

En un primer escrito de la defensa, se reclamaba la citación como testigo de la causa a Carolina Perlés, pero posteriormente remitieron otro en el que aclaraban que esa solicitud se había hecho por error y debía dejarse sin efecto. En este nuevo mensaje, la defensa de Ábalos no pide ninguna medida ante la emisión del programa previsto para el próximo lunes.

Perlés advierte que su exmarido “va a morir matando”

El Supremo descarta la posibilidad de que los audios sean manipulados.

La publicación del adelanto del programa que se emitirá en Telecinco dejó muchas declaraciones de Carolina Perlés, que habló de muchos temas que involucran a su exmarido: “Me llevan diciendo que no hable desde el primer día”.

La exmujer de Ábalos aseguraba en el vídeo promocional de su entrevista que al exministro “le tienes que hacer caso sí o sí. Si no le haces caso, se busca la manera de complicarte la vida”, afirmando que el ´socialista le ha intentado arruinar la vida y revelando que llegó a sentarse con sus hijos para pedirles perdón por haberles dado un padre como Ábalos.

Entre las distintas anécdotas que aparecen recogidas en el adelanto, Perlés habla del día que encontró un sobre en el que había una cantidad considerable de dinero en efectivo: “Me llama la atención que lleve tanto dinero encima, porque el que pagaba todo era Koldo”.

Sobre el caso en el que está envuelto su expareja, Perles asegura que Ábalos “si cae, no caerá solo”, y advierte de que el expolítico “va a morir matando”. Además de la entrevista de la exmujer de Ábalos, El precio de... contará en su estreno con otros testimonios como el del empresario Víctor de Aldama y periodistas especializados que han investigado en primera persona el caso Koldo.

El creador de este proyecto, Santi Acosta, ha detallado que la relevancia de este documental es que por primera vez tenemos a un testigo directo que ha vivido todo el proceso de la corrupción y el funcionamiento de la trama del caso Koldo. Y, además, "lo va a contar todo”.

