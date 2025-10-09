Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno por su entrevista a Jesulín: “Esa pregunta fue impertinente”

Belén Esteban en 'No somos nadie'. (Quickie)

Belén Esteban no se ha mordido la lengua y ha respondido con dureza a Toñi Moreno tras sus recientes declaraciones sobre la mediática entrevista a Jesulín de Ubrique. La princesa del pueblo no ha encajado nada bien la actitud de la presentadora andaluza y se lo ha dejado bien claro: “No quiero malos rollos contigo, pero a mí no se me hubiese ocurrido hacer eso con tu hija”.

Todo comenzó cuando Belén, en su programa No somos nadie, criticó la entrevista de Toñi a su ex, acusándola de “lavar su imagen” como padre. La colaboradora fue tajante: “¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?”, lanzó sin filtros.

Las palabras de Belén no pasaron desapercibidas, y Toñi Moreno no tardó en responder desde un photocall, restando importancia al asunto: “Es una ‘Belenada’. Ya sabéis cómo es, es muy lista”, dijo ante los medios. Añadió además que el tema de su hija es su “punto débil”, y que cuando le tocan ese tema, “estalla”.

Moreno también defendió su estilo de entrevista, asegurando que no fue incisiva con Jesulín y que simplemente hizo su trabajo. Sin embargo, esa justificación no ha convencido a Belén, que ha contraatacado con dureza.

“Tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente que a ti no te importa. Conversación no hubo ninguna”, afirmó visiblemente molesta.

“No estoy enfadada por tu amistad con Jesulín, eso es mentira”

Belén también quiso zanjar otra de las insinuaciones que salieron a la luz: que su enfado se debía a la buena relación entre Toñi y la actual pareja de Jesulín, María José Campanario.

“No quiero que digas que estoy enfadada contigo por ser amiga de Jesús y de María José, porque te juro que eso es mentira”, sentenció.

La de San Blas insistió en que su molestia viene de otro lado, recordando que ella misma le explicó a Toñi por teléfono su punto de vista, y que esperaba un comportamiento distinto de alguien a quien consideraba amiga.

“Tenemos dos grandes amigos en común, íntimos tuyos y míos. En Telecinco siempre tuvimos una relación extraordinaria, pero cuando me entero de esto, me enfado”, explicó.

La mentira de Jesulín de Ubrique a Toñi Moreno

Pero si hay algo que verdaderamente ha dolido a Belén Esteban es la imagen que se proyectó del torero como padre entregado, algo que ella sigue desmintiendo categóricamente: “Lo de jugar con sus hijos, no es verdad. Es lo que más me duele”, confesó con emoción.“Hemos hablado de este tema cuando estabas en Telecinco, y tú lo entendías… porque lo sabe todo el mundo”.

Finalmente, aunque dejó claro que aún guarda cariño por Toñi, Belén no se anduvo con rodeos al cerrar su intervención: “Me he considerado muy amiga tuya… Ahora me considero amiga. Estoy enfadada, no te voy a engañar”.