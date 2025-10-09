España

Belén Esteban estalla contra Toñi Moreno por su entrevista a Jesulín: “Esa pregunta fue impertinente”

La ‘pelea’ entre la colaboradora y la presentadora sigue viva, sobre todo tras la última respuesta de Esteban

Alba García

Por Alba García

Guardar
Belén Esteban en 'No somos
Belén Esteban en 'No somos nadie'. (Quickie)

Belén Esteban no se ha mordido la lengua y ha respondido con dureza a Toñi Moreno tras sus recientes declaraciones sobre la mediática entrevista a Jesulín de Ubrique. La princesa del pueblo no ha encajado nada bien la actitud de la presentadora andaluza y se lo ha dejado bien claro: “No quiero malos rollos contigo, pero a mí no se me hubiese ocurrido hacer eso con tu hija”.

Todo comenzó cuando Belén, en su programa No somos nadie, criticó la entrevista de Toñi a su ex, acusándola de “lavar su imagen” como padre. La colaboradora fue tajante: “¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?”, lanzó sin filtros.

Las palabras de Belén no pasaron desapercibidas, y Toñi Moreno no tardó en responder desde un photocall, restando importancia al asunto: “Es una ‘Belenada’. Ya sabéis cómo es, es muy lista”, dijo ante los medios. Añadió además que el tema de su hija es su “punto débil”, y que cuando le tocan ese tema, “estalla”.

Belén Esteban en 'No somos
Belén Esteban en 'No somos nadie'. (Quickie)

Moreno también defendió su estilo de entrevista, asegurando que no fue incisiva con Jesulín y que simplemente hizo su trabajo. Sin embargo, esa justificación no ha convencido a Belén, que ha contraatacado con dureza.

“Tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente que a ti no te importa. Conversación no hubo ninguna”, afirmó visiblemente molesta.

“No estoy enfadada por tu amistad con Jesulín, eso es mentira”

Belén también quiso zanjar otra de las insinuaciones que salieron a la luz: que su enfado se debía a la buena relación entre Toñi y la actual pareja de Jesulín, María José Campanario.

Belén Esteban en 'No somos
Belén Esteban en 'No somos nadie'. (Quickie)

“No quiero que digas que estoy enfadada contigo por ser amiga de Jesús y de María José, porque te juro que eso es mentira”, sentenció.

La de San Blas insistió en que su molestia viene de otro lado, recordando que ella misma le explicó a Toñi por teléfono su punto de vista, y que esperaba un comportamiento distinto de alguien a quien consideraba amiga.

“Tenemos dos grandes amigos en común, íntimos tuyos y míos. En Telecinco siempre tuvimos una relación extraordinaria, pero cuando me entero de esto, me enfado”, explicó.

La mentira de Jesulín de Ubrique a Toñi Moreno

Pero si hay algo que verdaderamente ha dolido a Belén Esteban es la imagen que se proyectó del torero como padre entregado, algo que ella sigue desmintiendo categóricamente: “Lo de jugar con sus hijos, no es verdad. Es lo que más me duele”, confesó con emoción.“Hemos hablado de este tema cuando estabas en Telecinco, y tú lo entendías… porque lo sabe todo el mundo”.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

Finalmente, aunque dejó claro que aún guarda cariño por Toñi, Belén no se anduvo con rodeos al cerrar su intervención: “Me he considerado muy amiga tuya… Ahora me considero amiga. Estoy enfadada, no te voy a engañar”.

Temas Relacionados

Belén EstebanJesulín de UbriqueToñi MorenoGente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

