Ángela Fernández, psicóloga: “Existe una adicción a estar ocupados todo el rato para huir de emociones incómodas y del malestar”

La psicóloga Ángela Fernández explica que intentar mantener la mente ocupada constantemente para evitar pensar tiene un "coste altísimo" (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @angelaprs.psicologia/TikTok)

Vivimos en la era de la hiperproductividad. Tenemos a nuestro alrededor tantos estímulos que necesitamos sentir constantemente que estamos haciendo algo útil, sin dejar apenas espacio para el aburrimiento, la reflexión y el descanso, procesos muy importantes para fomentar la creatividad y mantener el bienestar personal.

Esta situación se agrava para las personas con tendencia a la rumiación mental o los bucles de pensamiento: estar ocupados en todo momento les permitiría, al menos momentáneamente, eliminar esas preocupaciones que acuden de forma frecuente a la mente. De esta manera, se está intentando evitar un problema que está más profundo, como la tristeza, el estrés o ciertos asuntos inconclusos que se retrasan eternamente por el temor a enfrentarse a ellos.

La psicóloga Ángela Fernández, que a través de las redes sociales comparte contenido sobre salud mental, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok (@angelaprs.psicologia) en el que habla sobre la “adicción a estar ocupados todo el rato”.

El “coste altísimo” de la adicción a estar continuamente ocupado

En este escenario confluyen dos ideas muy importantes: la primera, que todos nuestros pasos deben estar orientados hacia un fin mayor que suele ser el éxito profesional y personal, por lo que los espacios de esparcimiento serían considerados como inútiles y necesarios de eliminar; la segunda, que mantener la mente ocupada resulta fundamental para salir de los bucles de pensamiento.

La adicción a estar ocupado puede generar agotamiento físico y mental (Pexels)

Y esto último, efectivamente, es así a corto plazo: los expertos en salud mental señalan la importancia de salir de estas rumiaciones a través de técnicas que permitan no estar constantemente dándole vueltas a un mismo asunto. Sin embargo, esto no significa que deba huirse de los problemas y hacer como si estos no existiesen.

“Hacer más cosas no nos va a hacer sentir más productivos, tampoco significa que lo estemos siendo”, explica la psicóloga Fernández. “Detrás de esa ocupación, lo que estamos haciendo es huir, huir de emociones incómodas, del malestar, intentar compensar de alguna manera algo que nos duele o nos pesa”.

Esto, lejos de resultar beneficioso, “tiene un coste altísimo” a largo plazo porque se están “tapando emociones intensas que no van a dejar de existir porque hagamos más cosas”. Fernández explica que una de los motivos por los que se recurre a esta estrategias es el intento de recuperar el control, especialmente “cuando nosotros por dentro nos sentimos perdidos o confusos”.

Y, aunque a corto plazo funcione, con el tiempo solamente se descubrirá que esos sentimientos continúan ahí dentro, aún sin resolver. “Vamos a vivir desconectados de nuestras emociones”. Además, mantenerse ocupado constantemente suma otras posibles consecuencias negativas: “Muchas veces también nos va a llevar a pensar que nuestro valor está en lo que hacemos y no en lo que somos” o “nos va a hacer sentir mucho más agotados en el día a día y sin recursos para poder gestionar lo que nos ocurre por dentro”.

En este sentido, la psicóloga se centra en la importancia de “reconciliarnos con el descanso”, pues este es muy importante y necesario. La clave no se encuentra en huir constantemente y en mantener la cabeza ocupada todo el día para evitar pensar, sino en poner en práctica técnicas que dejen aparcados momentáneamente los pensamientos cuando entremos en un bucle y en desarrollar herramientas que nos permitan enfrentarlos de otra manera: “Quizás cuando pares descubras cosas muy poderosas con respecto a ti y lo que sientes, y puedas gestionarlo y afrontarlo mejor”.