España

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Los empleados de las startups tecnológicas en San Francisco han adoptado un nuevo modelo laboral de entrega absoluta a "la misión" de la empresa para "llegar lejos"

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Varios trabajadores siguen en la
Varios trabajadores siguen en la oficina por la noche (Canva)

El método 9-9-6, que supone trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche seis días a la semana, un total de 72 horas semanales, ha irrumpido con fuerza en la ciudad de San Francisco marcando la agenda y la vida de muchas startups y trabajadores del sector tecnológico.

El fenómeno, que tiene multitud de implicaciones en la vida personal y social de los empleados, se caracteriza por la renuncia a los excesos y una entrega casi total a la productividad: “No beber, no drogarse, 9-9-6, levantar hierro, llegar lejos en la vida, matrimonio precoz, monitorear tu descanso, comer filetes y huevos”, resumía Daksh Gupta, fundador de una startup, en declaraciones recogidas por The San Francisco Standard. Una frase utilizada casi como eslogan que ha generado tanto burla como admiración, y que evidencia la radicalidad de este nuevo estilo de vida.

Una tendencia que sólo ocurre en San Francisco

El economista Ara Kharazian, de la fintech Ramp, analizó los datos de gasto en tarjetas corporativas y detectó que los empleados de San Francisco están trabajando significativamente más los sábados que hace un año. En concreto, encontró un “marcado aumento en la actividad de gasto de los empleados los sábados a partir del mediodía y hasta la medianoche”.

Kharazian subraya que esta tendencia es exclusiva de la ciudad: “Esto no está ocurriendo a nivel nacional. Ni en Nueva York, Miami, Austin ni en ningún otro centro tecnológico. El 9-9-6 solo está ocurriendo en San Francisco”, declaró a The San Francisco Standard. Incluso el experto ha reconocido que no esperaba observar este cambio: “Es bastante raro ver un cambio tan drástico en los hábitos de gasto y de trabajo de las personas”.

La raíz de este modelo proviene de China, donde se popularizó en gigantes tecnológicos como Alibaba y Huawei en la década pasada. Mientras Silicon Valley solía distinguirse por beneficios generosos y flexibilidad, ahora el 9-9-6 se está imponiendo como símbolo de compromiso y hasta como meme en la ciudad californiana de San Francisco.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Grupos de trabajo extremos “alineados con la misión”

El auge de la inteligencia artificial y la competencia global han impulsado esta cultura laboral extrema. Algunos fundadores temen perder el tren tecnológico o ser superados por rivales, tanto locales -estadounidenses- como asiáticos. En este clima, la presión sobre los empleados y los emprendedores se intensifica: “Los fundadores siempre han trabajado muy duro, jornadas muy largas, porque tienen algo en juego”, señaló Eric Bahn, socio general en la firma de capital riesgo Hustle Fund, a The San Francisco Standard, pero añadió extrañado: “La expectativa de que los empleados trabajen 9-9-6 es lo que me parece nuevo”.

Cyril Gorlla, de 23 años, cofundador y director de la startup CTGT, ejemplifica la vertiente más radical de esta tendencia. Sus jornadas de más de 14 horas responden, según afirma, a la necesidad de construir una inteligencia artificial “a prueba de balas”. Comparando la situación actual con otros proyectos históricos, Gorlla ha destacado al medio estadounidense: “Esta cultura laboral no es inédita si se consideran las culturas laborales estrictas del Proyecto Manhattan y las misiones de la NASA. Estamos resolviendo problemas de una magnitud similar o incluso más importante”.

En este sentido, la startup CTGT, respaldada por Google, Paul Graham y Michael Seibel, se contrata exclusivamente a quienes están “alineados con la misión” y entusiastas por trabajar más de 70 horas semanales. Otras empresas, como Mercor -valorada en 2.000 millones de dólares y que recluta para OpenAI-, establecen explícitamente la semana de seis días, incentivando el descanso dominical pero manteniendo la presión de la entrega y la presencialidad.

“Es solo una extensión del meme performativo de hombre”

No todos ven el 9-9-6 como ejemplo a seguir. El inversor Deedy Das advierte: “El error más común que cometen los jóvenes fundadores es obligar a todos a trabajar 24/7 o 9-9-6. Por lo general, no se construyen empresas que duren generaciones con una mentalidad de capataz”. Añade que este modelo puede espantar al talento senior y limitar la creatividad. Según Nate Bosshard, fundador de Offline Ventures, el modelo 9-9-6 “es solo una extensión del meme performativo de hombre”.

En espacios como StartupHQ, conocido como Y-Scraper, el 9-9-6 se interpreta de forma más flexible. Matt Tengtrakool, director de Givefront, reconoce: “Cuando dices que trabajas 9-9-6 en San Francisco, es más una mentalidad de que el trabajo es tu vida que una rígida rutina a seguir”. La vida laboral, el gimnasio, las siestas y el trabajo se confunden en un mismo ciclo.

Ante la implantación creciente de este modelo, algunos ya advierten sobre la siguiente fase importada de China: el “0-0-7”, trabajar 24 horas al día, siete días a la semana. La escritora Jasmine Sun explica: “En China, los tech bros dicen que trabajan 0-0-7, es decir, de medianoche a medianoche, siete días a la semana. Es curioso que San Francisco acaben de descubrir el 996”, apunta en declaraciones a The San Francisco Standard.

Temas Relacionados

San Francisco Startups Estados Unidos Inteligencia artificialTrabajadoresTrabajoEmpleadosDerechos laboralesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer pan de calabaza casero, una receta otoñal fácil y muy esponjosa

Fácil de hacer y con un resultado tan jugoso como crujiente, este pan tiene el puré de calabaza como ingrediente principal

Cómo hacer pan de calabaza

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Una empresa de Alemania impulsa un ambicioso proyecto de avión no tripulado

El nuevo dron de combate

Ni pilates ni yoga: este es el ejercicio que recomiendan hacer los expertos a partir de los 40

Los beneficios de esta actividad deportiva son la quema de grasa y la prevención de lesiones y caídas

Ni pilates ni yoga: este

Por qué muchas personas activan el modo avión al cargar el teléfono móvil: tiene una explicación

Activar el modo avión durante la carga se ha convertido en un truco sencillo que puede ahorrar tiempo y alargar la vida de nuestras baterías

Por qué muchas personas activan

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

El Banco Central Europeo hace una recomendación para cubrir las necesidades básicas de una persona durante 72 horas

Este es el dinero que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo dron de combate

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”