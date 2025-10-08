El mejor cruasán artesano de España en 2025 cuesta 2,20 euros y se hace en una mítica pastelería de Barcelona

El mejor cruasán artesano de mantequilla de España (Instagram / @gremipastisseriabcn)

La pastelería Mervier Canal de Barcelona se ha proclamado ganadora de la 18ª edición del Concurso al mejor cruasán artesano de mantequilla de España 2025. No es nueva la presencia de este histórico negocio en el podio, pues es el cuarto año que consigue el primer premio, tras los triunfos en 2016, 2019 y 2022.

Los reconocidos chefs Oriol Castro (Disfrutar), Artur Martínez (Aürt) y Jordi Vilà (Alkimia), junto con pasteleros como Andreu Sayó (Brunells) y Jon García (Jon Cake), entre otros, han formado parte del jurado del Concurso, organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona, que ha reconocido el hojaldre del pastelero Toni Vera como el mejor de todo el país.

Se imponía así a los otros 57 candidatos que optaban por el primer galardón, los cuales han entregado 12 cruasanes artesanos de mantequilla cada uno en la Escuela de Pastelería del Gremi de Pastisseria de Barcelona, donde se ha celebrado la competición. El jurado ha probado y puntuado los cruasanes presentados teniendo en cuenta los siguientes criterios: sabor (40 puntos), alveolado (15 puntos), hojaldrado (15 puntos), color (10 puntos), formato (10 puntos) y acabado (10 puntos).

Con este premio, Barcelona vuelve a situarse como capital del hojaldre en España, siendo la ciudad que más ganadores ha tenido en la historia de este concurso; un total de once ocasiones. Brunells, Hofmann, Ochiai, Oriol Balaguer y el extinto Sant Croi son algunos de los establecimientos barceloneses que también han sido premiados en otras de las ediciones organizadas por el Gremio de Pastelería de la ciudad.

Más de medio siglo de trayectoria

La pastelería Mervier Canal, fundada en 1970 y con dos establecimientos en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, es un establecimiento de referencia en la ciudad condal, posicionado desde siempre en defensa de la pastelería artesana tradicional aunque siempre con un toque actualizado. Su oferta se compone de productos dulces de todo tipo, desde pasteles y tartas grandes e individuales hasta bombones de chocolate y pastas de té, pasando, por supuesto, por opciones de bollería.

Su producto estrella, la pieza de bollería francesa, se puede comprar tanto en su pastelería como en su wev, por un precio de 2,20 euros cada cruasán (13,20 € por un paquete de cinco unidades). Además de su croissant ganador, ofrecen otros como los rellenos de chocolate, de frambuesas, praliné, con pistacho, chocolate blanco y los de nueces, de vainilla, de cookies y lemon pie.

“Este nuevo reconocimiento al Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España es también un homenaje a una forma de trabajar que nos acompaña desde hace más de medio siglo. Una forma de entender el oficio que pone en valor la constancia, el respeto por el producto y el amor por la tradición”, escriben en sus redes los encargados de esta histórica pastelería. “Gracias a todos los que nos siguen día a día, a los que confían en el producto artesano, en el comercio local y en el trabajo realizado con las manos y el corazón. Este premio también es vuestro”, cerraban el agradecimiento.

No es el único hito de Mervier Canal en los últimos años. El año pasado también se colocó en el primer puesto del concurso de mejor panetone de España, un certamen que se organiza en el marco del Gastronomic Forum Barcelona y que volverá a celebrarse los próximos 3,4 y 5 de noviembre. Sobre todo ello se puede aprender incluso sin conocimientos previos sobre repostería, pues Toni Vera y su equipo enseñan sus secretos a través de su Aula Canal, un proyecto que incluye cursos, talleres y másters.