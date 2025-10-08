Detenido el sobrino de José Luis Martínez-Almeida por un robo con violencia en una gasolinera en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, realiza una declaración institucional, en el Palacio de Cibeles, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Matias Chiofalo - Europa Press).

Ignacio Blancas Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue arrestado en la madrugada del domingo tras un “robo con violencia” en una gasolinera de la capital. Según ha revelado Carlos Quílez en Y Ahora Sonsoles, el hijo de Ángela Martínez-Almeida, de 23 años y profesor de matemáticas, ha ingresado en la madrugada de este miércoles en la cárcel de Soto del Real.

El periodista ha señalado en el programa de Antena 3 que la familia del alcalde mantiene la situación con máxima discreción, aún asimilando lo sucedido. Blancas Martínez-Almeida cuenta con antecedentes policiales, mientras que su entorno familiar se hizo conocido tras la boda del alcalde con Teresa Urquijo.

“La familia del alcalde se hizo muy conocida a raíz de la boda con Teresa Urquijo. Él es hijo de padres divorciados y, hasta donde tengo entendido, de un divorcio no muy agradable”, ha indicado Beatriz Cortazar. Todavía, ni el alcalde de Madrid ni los representantes legal del joven se han pronunciado al respecto.

Ignacio Blancas Martínez-Almeida en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

El joven pertenece a una familia muy conocida en la alta sociedad madrileña; sin embargo, los antecedentes que tiene a sus espaldas han supuesto que el juez no dudase en decretar su ingreso en prisión preventiva y sin fianza. “Han pesado mucho los antecedentes”, ha explicado Carlos Quílez. Aunque permanece fuera del foco que rodea a los Martínez-Almeida; de hecho, no acudió a la boda de su tío con Teresa de Urquijo, en la web Tus clases particulares ofertaba clases de Matemáticas básicas por 6 euros la hora en Madrid Capital.

Quién es su madre, Ángela

Entre los seis hermanos del alcalde de Madrid, Ángela Martínez-Almeida es quizá la que más ha optado por mantenerse alejada del foco mediático. A diferencia de Casilda o Rafael, que han tenido trayectorias más visibles, Ángela ha cultivado un perfil bajo y una vida profesional marcada por la discreción. Según informa su cuenta de Linkedin, trabaja como secretaria en el prestigioso bufete Uría Menéndez, una de las firmas legales más reconocidas del país. Aunque evita aparecer en actos públicos, mantiene una relación cercana con José Luis Martínez-Almeida y con el resto de sus hermanos, con quienes comparte el fuerte sentido familiar heredado de sus padres.

José Luis Martínez-Almeida acompañado por sus hermanos en la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja donde va a contraer enlace con Teresa Urquijo Moreno (José Oliva / Europa Press)

Noticia en ampliación.